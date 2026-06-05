Quiénes son las cinco coronelas de Axel Kicillof que comandan el armado político de las nuevas generaciones

Cinco dirigentas están a cargo del sector juventud del Movimiento Derecho al Futuro que lidera Axel Kicillof. Iba a tener su bautismo este sábado en la Universidad de San Martín (UNSAM). La muerte del Indio Solari, referente cultural de varias generaciones de jóvenes, obligó a posponer la fecha de lanzamiento, que se realizará más adelante con la presencia del gobernador.

Se trata de mujeres jóvenes, con trayectoria política y militante: Ayelén López , directora de Juventudes de la Provincia; Macarena Kunkel , directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal; Ayelén Katopodis , consejera del PJ en la rama juventud; Sol Maluéndez , concejala de La Plata, y Constanza Schmukler , consejera escolar de Vicente López.

Tienen enfrente el desafío de convocar a un sector importante de la sociedad que será clave en la elección presidencial de 2027 y que en las últimas elecciones ejecutivas fue en buena parte captado por Javier Milei. Según el último padrón electoral, las personas menores de 30 años son casi el 28% del padrón electoral, algo más de ocho millones trescientas mil personas.

Ayelén López tiene 30 años, es directora de Juventudes de la provincia de Buenos Aires desde el inicio de la gestión de Kicillof, siempre militó con Andrés Larroque como principal referente, antes en La Cámpora, ahora en La Patria es el Otro. Viene de la militancia estudiantil de las secundarias y del territorio, y tiene una tecnicatura en administración de las organizaciones. Es de Avellaneda y trabajó en los talleres de VOTO JOVEN, dentro del área del fortalecimiento de la democracia de la Jefatura de Gabinete de la nación.

Macarena Kunkel tiene 31 años, es directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, dependiente del ministerio de Trabajo bonaerense. Es abogada y licienciada en Relaciones del Trabajo, además de docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Es hija del histórico dirigente de Florencio Varela, Carlos Kunkel, y es en ese distrito donde tiene su base de militancia política.

Ayelén Katopodis tiene 28 años, es consejera del PJ bonaerense en la rama Juventud, abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y militante del Frente de Juventud Peronista de San Martín. Es hija del ministro de Infraestructura de la provincia, Gabriel Katopodis. Trabajó en el Poder Judicial y es docente universitaria en la facultad de Ciencias Económicas; además, cursa una maestría en Administración y Políticas Públicas.

Ayelen Lopez Juventud

Sol Maluéndez tiene 26 años, es concejala de La Plata, consejera de juventud del PJ bonaerense y fue directora de Juventud del municipio. También es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y en ese ámbito fue presidenta de la Agrupación Arturo Jauretche. Milita en el espacio político de Nano Cara, secretario de Gobierno de La Plata.

Constanza Schmukler tiene 26 años, es consejera escolar en Vicente López y milita en la agrupación Descamisados que se enmarca en el armado de La Patria es el Otro. También es consejera de juventud del PJ bonaerense y tiene un amplio trabajo relacionado a la cuestión Malvinas con las señalizaciones de las escuelas donde estudiaron veteranos de guerra y el intercambio con alumnos y alumnas de esas instituciones a partir de una ley provincial impulsada por Juan Miguel Gómez Parodi, referente de Descamisados.

El lanzamiento del MDF Juventudes

Las cinco están al frente del lanzamiento del espacio del MDF que se iba a realizar este sábado en la UNSAM y ahora será reprogramado. La modalidad será la misma: una instancia inicial de discusión en diez comisiones de las que saldrán líneas de trabajo y demandas del sector.

Embed Hay otro camino con las Juventudes



Junto a @Kicillofok lanzamos el MDF Juventudes, por el futuro de los pibes y pibas.



Sábado 6 de junio

Universidad de San Martín - Ingreso por Av. Rodríguez Peña@MOVIMIENTODAF pic.twitter.com/24B9ioRdQU — Juventudes Movimiento Derecho al Futuro (@JuventudesMDF) June 1, 2026

Luego, el cierre a cargo de Kicillof. En el escenario lo van a acompañar veinte referentes de distintos sectores juveniles, de universidades, secundarios, organizaciones sociales y políticas, entre otros. Después del lanzamiento continuará la actividad con encuentros regionales y en otras provincias del país hasta el mes de septiembre.

Kicillof ya lanzó los sectores del MDF Ciencia y Universidad en la Ciudad de Buenos Aires, Educación en Avellaneda, Mujeres y Diversidades en Ensenada y Salud en La Plata, la semana pasada. Luego de Juventudes llegará el lanzamiento del MDF Deportes, pero aún no está confirmada la fecha.