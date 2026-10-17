Banco Central: Martín Menem negocia con Unión por la Patria rechazar los cambios que hizo Bullrich

Martín Menem desafía el acuerdo que Patricia Bullrich cerró en el Senado con la oposición para modificar el proyecto que reforma la carta orgánica del Banco Central (BCRA). El riojano empezó a negociar con Unión por la Patria garantizar que Diputados pueda intervenir en la remoción de las autoridades de la entidad monetaria.

La intervención de las dos cámaras del parlamento estaba en el texto original del proyecto, que, además, imponía votaciones con dos tercios para ese trámite. Esta obligación fue borrada en el Senado y Diputados sí respetaría ese cambio. Hay coincidencia en que sólo la Constitución puede determinar mayorías especiales.

Pero los diputados de todos los bloques no quieren perder la oportunidad de participar de eventuales sanciones a los miembros del BCRA, como proponía el texto original. En el Senado, Bullrich acordó con los aliados y con el PJ darle esa facultad a esa cámara, por ser la que avala al titular y los directores del organismo.

Como ese capítulo fue modificado con el voto de dos tercios del Senado, Menem necesita que los diputados de UP se diferencien de sus pares de ese bloque en la cámara alta y faciliten esa misma mayoría. "Hubo pedidos del peronismo, así que lo estamos evaluando", confiaron a Letra P fuentes de La Libertad Avanza de Diputados.

Cuando un proyecto es modificado, la cámara de origen, en principio, debe optar por la versión original o la modificada. Sin embargo, hay antecedentes que le permiten sostener una parte del texto madre. El último fue hace dos años, cuando se sancionó la ley Bases en Diputados y se desecharon algunas correcciones realizadas en el recinto vecino.

El nuevo Banco Central

El proyecto de reforma del BCRA tiene como objetivo fortalecer a la entidad monetaria y prohibir la emisión para financiar gobierno de turno. Javier Milei especula con que la ley daría garantías a los mercados financieros y bajaría el riesgo país, clave para definir el costo del crédito.

Fue aprobada en Diputados el 26 de agosto, con apoyo de la totalidad de los bloques aliados, pero en el Senado Bullrich se juntó a las mismas bancadas para hacer modificaciones. La iniciativa cambia la redacción de la carta orgánica del organismo y establece que el objetivo único es sostener la moneda, tal como estaba escrito hasta la modificación de la ley en 2012. Para cumplir esa meta, se impide financiar a los gobiernos con activos del BCRA.

Además, inhabilita los adelantos transitorios al Tesoro y la emisión de letras intransferibles, dos prácticas habituales de la entidad monetaria para cubrir baches fiscales de los presidentes. Tampoco podrá ayudar al jefe de Estado con el envío "ganancias" que surjan por la suba del precio del dólar o del oro o comprar bonos del Poder Ejecutivo en el mercado primario, aunque sí en el secundario.

Pocos cambios

El otro capítulo de la reforma para dar garantía de autonomía al Banco Central es la perdurabilidad de sus integrantes. En ese sentido, el texto fue mutando y no será fácil para Milei justificar un cambio de época. En la versión original se sostiene el método de selección de autoridades: las propone el Presidente y el Senado le da acuerdo por seis años.

En la práctica, suele pasar otra cosa. Como los pliegos quedan congelados en la cámara alta, los funcionarios ejercen en forma interina (en comisión) y presentan sus renuncias cuando asume un nuevo Gobierno. El titular del BCRA, Santiago Bausili, y los integrantes de su directorio cumplen funciones en esas condiciones

La modificación principal que propone Milei es para la remoción de las autoridades que tienen acuerdo del Senado. Con la ley actual, puede definirla el Presidente, previa consulta no vinculante a una comisión especial creada en el Congreso. La reforma original exigía una votación de las dos cámaras del parlamento, con una mayoría de dos tercios.

Ese requisito no formaría parte de la versión definitiva de la reforma, ya que existe coincidencia en que sería inconstitucional. Además, no tiene aplicación práctica: una ley aprobada por mayoría simple podría cambiar esa restricción. La novedad sería la intervención del Congreso en la eventual remoción anticipada de un director del BCRA. Resta definir si será con el voto del Senado o de las dos cámaras.