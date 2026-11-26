El gobernador de Tierra del Fuego y el intendente de la capital intentan aunar intereses.

Tras un año atravesado por tensiones y diferencias políticas , el gobernador de Tierra del Fuego , Gustavo Melella , y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto , volverán a mostrarse juntos para relanzar su sociedad y comenzar a ordenar el escenario electoral de cara a 2027. Intentan, además, tapar los últimos cortocircuitos que los tuvieron como protagonistas.

El objetivo es recomponer el vínculo entre FORJA y el Partido Justicialista . Anuncian la idea de construir una alternativa competitiva frente al avance de La Libertad Avanza , pese a que el gobernador también tiene pactos con el gobierno nacional . Es el modo en que Melella trata también de esquivar el "síndrome del pato rengo" , transitando una compleja cuenta regresiva hacia el final de una gestión sin reelección, políticamente inestable y con complicaciones financieras.

El punto de partida será un encuentro de la militancia convocado bajo el sello de Fuerza Patria , que tendrá a ambos dirigentes como principales oradores. La actividad se realizará este sábado 28 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Club Sportivo de Río Grande , la ciudad con mayor peso electoral de la provincia. “Va a ser un gran encuentro provincial para, de ahí en más, mostrarnos firmes y seguir sumando para el 2027”, sintetizaron desde el entorno del intendente de Ushuaia.

El acto en Río Grande, la ciudad que gobierna Martín Pérez , es también un desafío al jefe comunal de ese territorio, que denuncia al gobierno por una abultada deuda con la idea de "disciplinarlo". La puja panperonista tiene esos nombres como protagonistas en la pelea que ya pone en el radar las elecciones del año que viene. Pérez dio muestra de su potencia electoral el año pasado y en este contexto sostiene duras posiciones frente al gobierno de Melella.

Mientras tanto, y aunque todavía no expresó públicamente su intención de competir por la gobernación, los movimientos de Vuoto en el territorio provincial alimentan las especulaciones sobre una eventual candidatura. En las últimas semanas, el presidente del PJ fueguino inauguró nuevas sedes partidarias en Río Grande y Tolhuin , dos distritos en los que necesita ampliar su estructura y consolidar su presencia política.

Martín Pérez, el intendente de Río Grande, una piedra en el zapato para los intereses de Melella de definir su sucesión.

En ese esquema, la sociedad de Vuoto con Melella aparece como una pieza central. El gobernador trata de incidir en su sucesión. Conserva estructura territorial, mientras se agitan versiones sobre una posible candidatura suya a la intendencia de la ciudad más poblada. Eso abre interrogantes sobre el reparto de espacios y las estrategias del oficialismo para el próximo turno electoral.

En ese tablero, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, es un actor insoslayable. Su relación con Melella atraviesa un momento de tensión, profundizado por la deuda millonaria que tiene la Provincia con el municipio por fondos de coparticipación. La disputa institucional complica cualquier entendimiento electoral y deja abierta la incógnita sobre la posibilidad de sumar al sector de Pérez a un frente común.

Vuoto quiere unidad o va a una interna

Tanto Vuoto como Melella dejaron abierta la puerta a una construcción política que incluya al intendente de Río Grande y a otros sectores del peronismo provincial. Sin embargo, también plantearon la necesidad de resolver las diferencias internas mediante mecanismos partidarios.

“Si no nos ponemos de acuerdo, los invitamos a una interna. Y si el temor es la cantidad de afiliados del Partido Justicialista, hagámosla abierta, que voten los independientes y resolvamos de una vez por todas”, propuso Vuoto durante un acto partidario en el norte de la isla.

Melella, por su parte, advirtió sobre el costo electoral de una eventual fragmentación: “Si vamos divididos le damos de comer a La Libertad Avanza, eso sería lamentable. Así como deseo la unidad nacional, también la deseo a nivel provincial”.

Melella y Vuoto encabezarán un acto conjunto en Tierra del Fuego.

El mandatario también se refirió a las diferencias con el jefe comunal de Ushuaia y a la posibilidad de ampliar el entendimiento hacia otros dirigentes. “Con Walter hay diferencias, siempre hay idas y vueltas, pero si hay un objetivo por delante FORJA se encuentra fácilmente con el PJ en ese lugar como ocurrió en la última elección”, expresó en diálogo con FM Origen.

En la misma entrevista, consideró posible un acuerdo con Pérez y con el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington. “Si no se da, será lamentable. Habrá que dejar cuestiones personales por un bien mayor”, sostuvo.

El calendario de Tierra del Fuego marca los tiempos

Aunque las definiciones de candidaturas todavía están lejos, el calendario electoral impondrá sus propios plazos. Con las elecciones nacionales previstas para octubre de 2027, el escenario más probable ubica la votación provincial entre mayo y junio. La fecha definitiva, sin embargo, todavía no está confirmada y el cronograma nacional puede introducir variables, en particular por la discusión nacional sobre la continuidad de las PASO.

Con ese horizonte, el encuentro de Fuerza Patria en Río Grande funcionará como una primera señal de reordenamiento del oficialismo fueguino. Más que una foto de unidad, el desafío de Melella y Vuoto será traducir el acercamiento en un acuerdo político que permita contener las diferencias internas, sumar a otros sectores y llegar con una propuesta común a las urnas.