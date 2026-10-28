Banco Central: el peronismo no se sumó a un complot contra Bullrich y el Senado definirá las remociones

Diputados dictaminó el proyecto de reforma del Banco Central (BCRA) , con los cambios que realizó el Senado por pedido de Patricia Bullrich , que le asignaron únicamente a esa Cámara la atribución de votar remociones. Martín Menem buscó un acuerdo con el peronismo para que ese proceso deba pasar por ambos recintos, pero no prosperó.

Como explicó Letra P , Menem buscó acercarse a Unión por la Patria (UP) para reunir dos tercios y sostener la versión original del proyecto. Un plan alternativo era mantener solo otra modificación que hizo el Senado, para que las expulsiones necesiten la mitad más uno del recinto (mayoría absoluta).

El proyecto de Javier Milei que llegó a Diputados propuso que sean necesarias dos terceras partes de ambas cámaras. Hay consenso en todo el arco político en que ese número solo puede ser requerido por la Constitución. Pero en el Senado Bullrich se asoció al peronismo para que únicamente esa Cámara sea la encargada de definir la salida de directores y hasta del presidente del BCRA.

Menem intentó imitar la maniobra, pero el jefe de UP, Germán Martínez , prefirió no llevar el debate a su bloque. De esta manera, el Senado será empoderado por una ley del Gobierno, porque en la actualidad no interviene en las remociones de los funcionarios del BCRA. El Presidente puede echar al titular del organismo o a sus directores cuando quiera. Sólo debe pedir una opinión no vinculante del parlamento.

El proyecto de reforma del BCRA tiene como objetivo fortalecer a la entidad monetaria y prohibir la emisión para financiar al gobierno de turno. Milei especula con que la ley daría garantías a los mercados financieros y bajaría el riesgo país, clave para definir el costo del crédito.

Fue aprobada en Diputados el 26 de agosto, con apoyo de la totalidad de los bloques aliados. En el Senado, Bullrich reunió mayoría para la aprobación y sumó al peronismo para modificar el capítulo sobre remociones con dos tercios, lo que obliga a Diputados a aceptar ese cambio o insistir con el mismo número, sólo posible con el peronismo.

Con el resto de la reforma, Milei buscó dar un mensaje de estabilidad financiera para mejorar los indicadores. La iniciativa cambia la redacción de la carta orgánica del organismo y establece que el objetivo único es sostener la moneda, tal como estaba escrito hasta la modificación de la ley en 2012. Para cumplir esa meta, se impide financiar a los gobiernos con activos del BCRA.

Además, inhabilita los adelantos transitorios al Tesoro y la emisión de letras intransferibles, dos prácticas habituales de la entidad monetaria para cubrir baches fiscales de los presidentes. Tampoco podrá ayudar al jefe de Estado con el envio de "ganancias" que surjan por la suba del precio del dólar o del oro o comprar bonos del Poder Ejecutivo en el mercado primario, aunque sí en el secundario.

Todo acordado

El plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda fue fugaz: duró 20 minutos y la versión del Senado fue ratificada con 44 firmas de un total de 69. "El sistema financiero tiene que tener estabilidad y firmeza y la Carta Orgánica debe expresar los objetivos", sostuvo Silvana Giudici.

En el debate se coló la fuga de Flávio Bolsonaro, desde Misiones. "Hay un diputado de Misiones que nos puede contar si es verdad que Santiago Caputo le estaba abriendo las puertas de la frontera para que Flávio Bolsonaro salga del país", sostuvo Sabrina Selva, de UP, en referencia a Diego Hartfield. El oficialismo no respondió y continuó con el tema del día. "¿Nos acordamos del default? ¿De las emisiones monetarias de la suba de impuestos y los gastos en exceso?", preguntó el libertario Julio Moreno-Ovalle.