Reforma laboral: juristas de Córdoba advirtieron tensiones con la Constitución y prevén más juicios

Reunidos en una jornada de debate jurídico que convocó el Colegio de Abogados de Córdoba , magistrados, docentes universitarios y especialistas analizaron los alcances de la reforma laboral impulsada por Javier Milei y aprobada en el Congreso .

Aún con posturas discordantes, partiendo de distintos puntos de vista, una misma conclusión predominó entre los presentes: la aplicación de la nueva norma, tal como fue refrendada , derivará en un importante aumento de la litigiosidad.

La existencia de artículos pasibles de ser interpretados como inconstitucionales, junto a otros que se interpretan como contrarios a principios derivados de la adhesión a tratados internacionales, aparecen como las principales razones para aquella predicción.

Las falencias, coinciden los especialistas, responden fundamentalmente al escaso tiempo dedicado a la discusión previa.

“La reforma no tuvo el debate necesario para una norma que propone un cambio tan importante, que atraviesa a todos los argentinos. Como contraste, la Ley Penal Juvenil se discutió por ocho meses”, sintetiza Eduardo Bittar , presidente del Colegio de Abogados.

En diálogo con Letra P, el anfitrión consideró que el texto sancionado no cumplirá con su principal cometido: terminar con la incertidumbre en el mercado laboral. Tampoco tendrá un efecto inmediato sobre la elevada informalidad, que afecta a casi la mitad de los trabajadores.

Por el contrario, anticipa que el camino judicial aparece como inexorable ante todo aquello que no se haya expresado en conformidad al sistema constitucional argentino. “En los tribunales estará la última palabra. Eso puede complejizar aún más la situación que se debía abordar”, concluye.

Los parches de la reforma laboral

El evento, primero de su tipo desde la sanción de la norma, fue organizado de manera conjunta por el Colegio de Abogados de Córdoba, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, el Círculo de Abogadas y Abogados Laboralistas y la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la provincia.

Un auditorio colmado, al que se sumaron más de 600 asistentes por plataformas digitales, asistió a los dos paneles en que se dividió la jornada.

El primer panel estuvo dedicado al análisis del derecho individual del trabajo y contó con la participación de Cristian Requena, vocal de la Cámara del Trabajo de Córdoba y presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Córdoba; la investigadora Silvia Díaz; el abogado Alejandro Manzanares y las abogadas Rosalía Pécora y Agostina Lacase.

Requena, quien abrió la ronda de expositores, advirtió que algunos cambios introducidos por la reforma generan tensiones sobre los principios estructurales del derecho laboral.

Al respecto, recordó que el sistema laboral argentino se sustenta en el principio protector consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que busca compensar la desigualdad estructural entre empleador y trabajador.

Por su parte, Pécora analizó los problemas vinculados con la aplicación temporal de la normativa. Tras expresar preocupación por las relaciones laborales en curso, anticipó que la implementación de la reforma derivará en planteos de inconstitucionalidad.

A su turno, Díaz sostuvo que la reforma introduce cambios que reducen el ámbito de protección del derecho laboral. Con más precisión, remarcó que la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, que redefine el concepto de relación laboral, podría dificultar la identificación judicial de relaciones laborales encubiertas.

Protección del trabajo

El segundo panel estuvo dedicado al derecho colectivo del trabajo y la negociación sindical. Del mismo participaron Jorge Sappia, profesor consulto de la Universidad Nacional de Córdoba, exministro de Trabajo de la provincia de Córdoba y exsubsecretario de Trabajo de la Nación; César Arese, profesor emérito de la UNC; y profesionales laboralistas como María Martha Terragno y Luciano Ciaravino.

Sappia, quien destacó el rol central de la negociación colectiva como herramienta para equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores, consideró que con la reforma “no hay posibilidad de igualar condiciones entre las partes de la relación laboral”.

Por su parte, Arese cuestionó la ampliación de las actividades consideradas servicios esenciales en la nueva normativa. Según su explicación, la amplitud de la categoría redefinida podría implicar restricciones al derecho de huelga.

Sobre el cierre, Ciaravino señaló que la reforma habilita que los convenios colectivos de empresa prevalezcan sobre los convenios de actividad, lo que introduce un esquema más descentralizado de negociación laboral.

La proyección de Eduardo Bittar

En su carácter de anfitriones, desde el Área Académica de la institución subrayaron que la convocatoria no respondió a posiciones definidas de antemano; mucho menos a la necesidad de establecer posturas tajantes.

También destacaron que la jornada refuerza el posicionamiento institucional que la entidad ya expresó durante el debate legislativo, “en defensa del ejercicio independiente de la abogacía, la seguridad jurídica y los principios estructurales del proceso laboral”.

La misma entidad aseguró que el evento, homólogo al que se realizara tan pronto comenzara el tratamiento parlamentario, tendrá una continuidad, en fecha a definir aún.

En el horizonte cercano aparece ya la elección para renovación de autoridades, convocada para el 31 de marzo.