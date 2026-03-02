Buenos Aires: los cinco anuncios que hizo Axel Kicillof en la Asamblea Legislativa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof , detalló cinco anuncios centrales ante la Asamblea Legislativa al abrir el período de sesiones ordinarias. Las medidas abarcaron beneficios fiscales a través de ARBA , reformas en seguridad , regulación del trabajo digital, producción pública de medicamentos y la extensión de la sala de tres años.

El primero de los anuncios correspondió a la implementación del Régimen Riesgo 0 - SAF 0 por parte de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). La medida comienza a regir en marzo.

El esquema permite reducir a cero las alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores. Según se explicó, el objetivo consiste en liberar capital de trabajo y disminuir la carga administrativa.

El segundo eje fue el envío de un proyecto de ley para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa contempló la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales. El registro buscará otorgar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos, exigir seguros obligatorios contra accidentes y fijar condiciones básicas en los espacios donde se desarrollan las tareas.

Kicillof defendió el rol del Estado y apuntó contra el discurso libertario: “Si creemos que el problema somos nosotros, naturalizamos la tragedia. Y la resignación es el triunfo cultural de este plan económico” pic.twitter.com/GkfsyivQxo — LETRA P (@Letra_P) March 2, 2026

3. Nueva ley para la Policía y reforma de Seguridad Pública

En materia de seguridad, Kicillof anunció que se abordará en la Legislatura una nueva ley para el personal de la Policía bonaerense.

La propuesta apuntó a actualizar la normativa vigente y regular el reclutamiento y la carrera policial. Además, el Ejecutivo impulsó una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, que cuenta con más de 30 años de antigüedad.

4. Producción Pública de Medicamentos

El cuarto anuncio fue el reenvío a la Legislatura del proyecto de ley de Producción Pública de Medicamentos.

La iniciativa busca reducir costos y garantizar el acceso a tratamientos en todo el territorio bonaerense. El Ejecutivo provincial ya había presentado la propuesta con anterioridad y decidió insistir con su tratamiento parlamentario.

5. Extensión de la sala de tres años

Finalmente, el gobernador informó que este martes firmará un decreto para extender en toda la provincia el acceso a la sala de tres años en el nivel inicial.

La medida apunta a universalizar la cobertura educativa temprana en el territorio bonaerense y ampliar derechos en el sistema público. Con esta decisión, el Ejecutivo reforzó su política de expansión del nivel inicial como parte de su estrategia educativa integral.