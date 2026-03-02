2M | APERTURA DE SESIONES

Buenos Aires: los cinco anuncios que hizo Axel Kicillof en la Asamblea Legislativa

El gobernador detalló medidas impositivas, reformas en seguridad, regulación laboral y ampliación educativa.

Por Letra P | Periodismo Político
Buenos Aires: los cinco anuncios que hizo Axel Kicillof en la Asamblea Legislativa. Foto AGLP.

Buenos Aires: los cinco anuncios que hizo Axel Kicillof en la Asamblea Legislativa. Foto AGLP.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, detalló cinco anuncios centrales ante la Asamblea Legislativa al abrir el período de sesiones ordinarias. Las medidas abarcaron beneficios fiscales a través de ARBA, reformas en seguridad, regulación del trabajo digital, producción pública de medicamentos y la extensión de la sala de tres años.

Notas Relacionadas
las fotos de la presentacion de kicillof en la legislatura bonaerense
2M | APERTURA DE SESIONES

Las fotos de la presentación de Kicillof en la Legislatura bonaerense

Por  Letra P | Periodismo Político

1. Régimen Riesgo 0 de ARBA

El primero de los anuncios correspondió a la implementación del Régimen Riesgo 0 - SAF 0 por parte de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). La medida comienza a regir en marzo.

El esquema permite reducir a cero las alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores. Según se explicó, el objetivo consiste en liberar capital de trabajo y disminuir la carga administrativa.

2. Regulación del trabajo en plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires

El segundo eje fue el envío de un proyecto de ley para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa contempló la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales. El registro buscará otorgar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos, exigir seguros obligatorios contra accidentes y fijar condiciones básicas en los espacios donde se desarrollan las tareas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2028596033807175963&partner=&hide_thread=false

3. Nueva ley para la Policía y reforma de Seguridad Pública

En materia de seguridad, Kicillof anunció que se abordará en la Legislatura una nueva ley para el personal de la Policía bonaerense.

La propuesta apuntó a actualizar la normativa vigente y regular el reclutamiento y la carrera policial. Además, el Ejecutivo impulsó una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, que cuenta con más de 30 años de antigüedad.

4. Producción Pública de Medicamentos

El cuarto anuncio fue el reenvío a la Legislatura del proyecto de ley de Producción Pública de Medicamentos.

La iniciativa busca reducir costos y garantizar el acceso a tratamientos en todo el territorio bonaerense. El Ejecutivo provincial ya había presentado la propuesta con anterioridad y decidió insistir con su tratamiento parlamentario.

5. Extensión de la sala de tres años

Finalmente, el gobernador informó que este martes firmará un decreto para extender en toda la provincia el acceso a la sala de tres años en el nivel inicial.

La medida apunta a universalizar la cobertura educativa temprana en el territorio bonaerense y ampliar derechos en el sistema público. Con esta decisión, el Ejecutivo reforzó su política de expansión del nivel inicial como parte de su estrategia educativa integral.

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillof en la Apertura de Sesiones bonaerense. Foto AGLP.
APERTURA DE SESIONES

Kicillof: "Es necesario cambiar el rumbo nacional"

Este lunes el gobernador de la provincia de Buenos Aires inaugura el período de sesiones ordinarias. Sólo ceremonia protocolar, sin acto ni movilización.
Axel Kicillof va a la Legislatura con paro docente de fondo 
ESCALA EL CONFLICTO

El primer paro docente contra Kicillof tuvo fuerte acatamiento en el conurbano y las grandes ciudades

En Mar del Plata y Junín alcanzó 90% de adhesión. Carpa frenta a la Gobernación. Estatales y judiciales, también en conflicto. Miércoles, reunión paritaria. 

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Incomodidad y desconcierto entre los gobernadores tras el bullying de Milei al kirchnerismo en el Congreso
APERTURA DE SESIONES

Incomodidad y desconcierto entre los gobernadores tras el bullying de Milei a la oposición en el Congreso

Por  César Pucheta
Javier Milei se quedó sin excusas: dijo que la malaria terminó y contó cómo será la Argentina del futuro
APERTURA DE SESIONES

Milei se quedó sin excusas: dijo que "la malaria terminó" y contó cómo será la Argentina del futuro

Por  Esteban Rafele
Javier Milei. 
APERTURA DE SESIONES

Sin guion: anabolizado, volvió el Milei original

Por  Pablo Lapuente
Javier Milei.
APERTURA DE SESIONES

La agenda de Milei: alianza con EE.UU., reformas judiciales de fondo y cambios al sistema electoral

Por  Mauricio Cantando