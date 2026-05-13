DISCUSIÓN 2027

Sergio Uñac se lanzó como candidato a presidente: "El peronismo tiene que discutir una nueva conducción"

El senador y exgobernador de San Juan afirmó que “hay gente de peso” en su espacio. Dijo que Axel Kicillof es “un contrincante directo”. Ya había pedido interna.

Por Letra P | Periodismo Político
Sergio Uñac
Sergio Uñac

El senador y exgobernador de San Juan Sergio Uñac se lanzó a la carrera por la presidencia de la nación para 2027. Dijo que es “una decisión personal” que “ya está tomada”, que “al peronismo le hace falta discutir una conducción” y que ve en Axel Kicillof a un “contrincante directo” dentro del espacio.

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Letra P | Gabriela Pepe
Gabriela Pepe

El exmandatario sanjuanino venía dando señales en ese sentido. Como publicó César Pucheta en Letra P, en marzo, en una carta dirigida a la conducción nacional del Partido Justicialista (PJ), había reclamado una interna abierta antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir la candidatura presidencial del peronismo. Este martes por la noche, confirmó que dará la pelea.

“Tomé la decisión de ser candidato a presidente”, afirmó durante una entrevista con el canal de streaming Blender, donde aclaró que se trata de “una decisión unilateral y personal”, e indicó que “hay gente de peso” que lo acompaña aunque no dio nombres.

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Sostuvo que dentro del peronismo existe consenso sobre la necesidad de abrir una discusión política de cara al futuro electoral. “Todos coinciden en que el peronismo tiene que discutir candidaturas. Si no, ¿de qué manera lo vamos a hacer?”, planteó.

Peronismo en ebullición

La postulación de Uñac llega en medio de la guerra que libran el espacio representado por Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de Buenos Aires. Como contó Gabriela Pepe en este medio, la relación está completamente rota.

El cristinismo duro exige que Kicillof acepte la conducción de CFK, de lo contrario “buscaremos otro candidato”, dijo el legislador bonaerense Sergio Berni. El kicillofismo construye su propio camino e invita a todos a subirse al su tren.

Días atrás, la senadora bonaerense y secretaria general del PJ Teresa García, una de las voces del cristinismo en la Legislatura provincial, pidió “un nuevo Cámpora” para el peronismo, alguien que responda a la expresidenta. Su declaración generó críticas dentro del espacio y algunos recordaron la elección a dedo que hizo CFK en 2019, cuando puso a Alberto Fernández al tope de la boleta.

¿Uñac, de buena relación con la expresidenta, es el Cámpora que reclamó García? Por las dudas, en el mismo momento que anunció que será candidato, el sanjuanino intentó tomar distancia: dijo que fue una decisión personal y que al peronismo “le hace falta discutir nueva conducción”.

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