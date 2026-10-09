Axel Kicillof, el opositor que más conversación genera en el mundo digital

El gobernador Axel Kicillof se consolida como el dirigente opositor con mayor volumen de conversación en las redes sociales . Durante septiembre, el mandatario bonaerense acumuló 580 mil menciones en el mundo digital, más del doble de las registradas por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner .

Según los datos de la consultora Ad Hoc , CFK reunió 248 mil menciones, la diputada de izquierda Myriam Bregman sumó 138 mil y el excandidato presidencial Sergio Massa acumuló 118 mil. En lo que va de 2026, el gobernador -que ya lanzó su candidatura presidencial para el próximo año- se mantiene como el opositor con mayor volumen de conversación.

El dato adquiere relevancia en la carrera política hacia 2027: mientras La Libertad Avanza (LLA) mantiene una fuerte capacidad de movilización de su propia tropa digital, del otro lado Kicillof aparece como la figura con mayor capacidad para ocupar espacio en el debate en línea.

La cantidad de menciones del líder del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) no se explica por un único episodio. Su agenda durante septiembre estuvo atravesada por distintos temas que lo instalaron en la conversación digital: el viaje a Nueva York, donde combinó reuniones con empresarios y fondos de inversión , un video en el que fue consultado por los conflictos en Medio Oriente, el debate sobre la edad de imputabilidad, su posicionamiento sobre Malvinas y la discusión dentro del peronismo de cara a 2027 .

El 19 de septiembre, Kicillof alcanzó 19 mil menciones. Ese mismo día se realizó la “Marcha de la Bronca”, que generó alrededor de diez mil. En términos comparativos, la conversación alrededor del gobernador prácticamente duplicó la que produjo la movilización convocada por organizaciones sociales y fuerzas de izquierda en la Ciudad de Buenos Aires.

Ese sábado, el gobernador reunió a militantes y dirigentes del MDF en Avellaneda donde llamó a construir una convocatoria amplia contra Javier Milei. "Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa", lanzó, en una clara señal de que peleará por el Sillón de Rivadavia en las próximas elecciones.

EL TERMÓMETRO DE LAS REDES Milei recupera imagen digital, pero no logra revertir la tendencia negativa ni recobrar protagonismo



La narrativa malvinera y el discurso en la ONU activaron a sus comunidades, aunque sigue perdiendo interés



Datos de @AdHocOK



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La interna del peronismo

La centralidad de Kicillof en la conversación digital convive, sin embargo, con una interna peronista todavía abierta. En lo que va de 2026, las menciones a la palabra “interna” duplicaron a las de “unidad” cuando se habla del peronismo, según un relevamiento de Reputación Digital publicado por Letra P. En agosto se vivió el momento de mayor tensión entre las diferentes tribus del PJ, atravesado por la discusión sobre una eventual candidatura de Cristina y la disputa por el liderazgo del espacio.

En septiembre, mientras Kicillof lanzaba su candidatura presidencial, el Frente Renovador de Massa reactivaba un operativo clamor en la provincia de Buenos Aires. De hecho, una encuesta de la consultora Vozna reveló que el tigrense es el candidato a gobernador con mayor apoyo en el peronismo.

Lo cierto es que la discusión ya no pasa sólo por quién tiene mayor volumen de conversación, sino por quién consigue transformar esa centralidad en liderazgo y capacidad de ordenar al peronismo detrás de una candidatura competitiva para intentar bloquear la posibilidad de un segundo mandato de Milei.