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REGRESO AL TERRUÑO

Tras el viaje a Nueva York, Axel Kicillof vuelve a la agenda doméstica con eje en la gestión bonaerense

Esta semana, concentrará sus actividades en el territorio. Educación, viviendas, equipamiento municipal y convenios del Bapro. Sin Buenos Aires no hay paraíso.

Por Letra P | Periodismo Político
Axel Kicillof vuelve a la agenda doméstica con eje en la gestión bonaerense

Axel Kicillof vuelve a la agenda doméstica con eje en la gestión bonaerense

Tras su viaje a Nueva York, donde exhibió perfil de candidato presidencial, el gobernador bonaerense Axel Kicillof retoma esta semana su agenda doméstica con una serie de actividades vinculadas a la gestión. El mandatario volverá a recorrer territorio provincial con anuncios y entregas de obras, viviendas y equipamiento para municipios.

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El cronograma incluye actividades en La Matanza y La Plata, además de la agenda vinculada a los municipios a través del Banco Provincia, como informó este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante su habitual conferencia de prensa.

Obras educativas y vivienda

En La Matanza, Kicillof participará junto al intendente Fernando Espinoza de la ampliación de la Escuela Especial 518, una obra que demandó 1.192 millones de pesos, y de la presentación del nuevo edificio de la Secundaria 120, con una inversión de 2.101 millones de pesos. Ambos proyectos fueron financiados mediante un crédito de la Corporación Andina de Fomento.

Axel Kicillof y Fernando Espinoza

Axel Kicillof y Fernando Espinoza

En Melchor Romero, La Plata, el gobernador entregará 175 viviendas, en un proyecto que implicó una inversión de 47.884 millones de pesos. Según informó la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, la Provincia ya entregó 23.760 soluciones habitacionales durante la gestión y prevé superar las 25.000 antes de su finalización.

Banco Provincia y municipios

Este lunes la agenda también tuvo un capítulo productivo y municipal. A través de la Línea Municipios 2026, Provincia Leasing concretó operaciones de por 7.465 millones de pesos para la adquisición de equipamiento vial, sanitario y otros bienes. Se suman ocho convenios de microcréditos por 950 millones de pesos, mediante los cuales los municipios subsidian los intereses y el Banco Provincia multiplica por diez el cupo disponible para emprendimientos.

El último viernes, el gobernador también participó de la reapertura del autódromo de Balcarce, cerrado durante los últimos 15 años. La obra contó con una inversión provincial actualizada de 3.300 millones de pesos. A la reinauguración, según el Gobierno bonaerense, asistieron 40.000 personas.

De esta manera, después de una agenda internacional centrada en inversiones, deuda y vínculos políticos, Kicillof vuelve a poner el acento en la gestión territorial, otro de los ejes de la estrategia del gobernador de cara a la discusión 2027, junto con las visitas a otras jurisdicciones del país y la agenda internacional.

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