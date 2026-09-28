Massa 2027: el Frente Renovador activa el operativo clamor en el sur bonaerense

El Frente Renovador sumó otra escena del operativo clamor por Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. Mientras el ex ministro se mostraba en el noreste del país, dirigentes bonaerenses de su espacio se reunieron en Carmen de Patagones, pidieron una segunda oportunidad para él y aceleraron los candidatos a intendente que el massismo quiere plantar en 2027.

El intendente anfitrión, Ricardo Marino , fue el portavoz. "Este gran patriota tiene que tener una segunda oportunidad", dijo sobre Massa, y agregó: "No tengamos miedo, tenemos al mejor hombre para ser el presidente de los argentinos". No fue la única referencia reciente. Antes, el senador provincial Marcos Pisano lo definió como "la persona más formada" para el desafío de 2027, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerens e, Alexis Guerrera, lo llamó "el indicado" tras el plenario de la Cuarta sección. En el NEA, el presidente del partido, Diego Giuliano, aseguró que el espacio tiene "el mejor candidato para resolver los problemas de la Argentina".

La Sexta es una de las secciones donde el Frente Renovador tiene más anclaje: cinco intendentes responden al espacio. En Patagones estuvieron el anfitrión, Matías Nebot, de Saavedra, y Estefanía Bordoni, que asumió en Tornquist cuando su padre, Sergio Bordoni, pasó al directorio del Banco Provincia. Faltaron Pablo Garate, de Tres Arroyos, y Carlos Bevilacqua, de Villarino. Bevilacqua no puede volver a competir. Garate, en su primer mandato, dijo que es "prematuro" hablar de reelección. En el massismo ven cada vez más lejana una reforma de la ley que la habilite.

Entre los presentes hubo también nombres de otras secciones, que son los que el espacio quiere instalar en los distritos. La diputada nacional Jimena López, de la Quinta, aspira a ser candidata en Necochea. Junto a ella estuvieron la también diputada nacional Cecilia Moreau, la diputada provincial Sofía Vanelli y Pisano, de la Séptima, que se turna en el cargo con Eduardo "Bali" Bucca entre el Senado bonaerense y la intendencia de Bolívar.

La lista de apuestas incluye a Juan Manuel Cheppi en Mar del Plata, a Guillermo Favale en el Partido de la Costa y al diputado nacional Ramiro Gutiérrez, un nombre que el massismo maneja para Dolores. En Junín, la senadora provincial Valeria Arata ya empezó a caminar el distrito para revertir la derrota de 2023 ante el PRO.

Juan Manuel Cheppi, el hombre de Sergio Massa para disputar la intendencia de Mar del Plata

Las reuniones seccionales sirven también para que el massismo llegue con más peso a la negociación de listas que se viene en la Sexta con el resto de las tribus, La Cámpora y el axelismo. El año pasado, cuando Fuerza Patria armó la boleta de legisladores de la sección, la cabeza de lista quedó para Alejandro Dichiara, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense y hombre del armado de intendentes que responde a Máximo Kirchner.

Massa se mueve como candidato

Massa acompaña ese armado con su propia agenda. El sábado en el NEA fue el segundo fin de semana consecutivo en que se mostró como candidato: el anterior encabezó un encuentro de jóvenes del Frente Renovador en la Facultad de Derecho de la UBA, ante más de mil militantes.

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La gira ya recorrió buena parte del mapa bonaerense. La Primera se reunió en San Martín. La Quinta lo hizo en Maipú, con el objetivo de disputar 14 de sus 27 municipios. La Cuarta se juntó en Junín, con dirigentes de 16 distritos que ratificaron a Massa como "candidato natural". En la Segunda, el espacio ya instaló nombres para seis distritos.

El massismo todavía no tiene resuelto quién puede ser su candidato a gobernador. El nombre de Juan Andreotti, intendente de San Fernando, circuló en algún momento como opción. Dentro del espacio descartan que el propio Massa dé ese paso, pero la chance queda abierta.