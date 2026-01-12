Axel Kicillof arrancó la temporada 2026 en la costa y retoma la iniciativa política

Axel Kicillof arrancó la temporada 2026 con la inauguración de las Escuelas Abiertas en Verano en Miramar junto al intendente del Frente Renovador, Sebastián Ianuntony . Es su primera actividad del año y el puntapié inicial de una larga serie de actividades que llevará adelante durante enero y febrero .

El gobernador de Buenos Aires está instalado en la residencia oficial de Chapadmalal, desde donde pivoteará con la ciudad de La Plata. Buscará mostrarse activo durante el verano, con diferentes programas y actividades de gobierno en el territorio que lo diferencien de la gestión libertaria de Javier Milei , en lo que es el inicio de su carrera electoral de cara a 2027, y en paralelo a las discusiones internas del peronismo que tienen como eje durante esta temporada veraniega la disputa por el PJ bonaerense.

Después de un descanso los primeros días del año, Kicillof reapareció inaugurando su temporada de verano con una actividad en Miramar. Junto al intendente y la directora General de Educación y Cultura, Flavia Terigui, dio inicio al programa Escuelas Abiertas en Verano 2026, que cuenta con más de 1.700 sedes donde se desarrollan actividades recreativas, deportivas y culturales para niños, niñas y adolescentes en edad escolar.

En la actividad estuvieron además algunos aliados del gobernador y miembros del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) como el gremialista y diputado nacional Hugo Yasky ; el senador provincial Jorge Paredi ; el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky ; el concejal de General Pueyrredon, Gustavo Pulti, y el secretario General de la CTA provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel .

En línea con la estrategia que se trazó de mostrarse en el polo opuesto a Milei, el gobernador marcó que el programa del Estado provincial “ofrece una solución totalmente gratuita para quienes no pueden pagar una colonia”, y afirmó que “es el resultado de una inversión muy importante, que alcanza a los 135 municipios”.

“Sin la presencia tan fuerte de las distintas políticas públicas provinciales para apuntalar el turismo y la actividad sería imposible ver una temporada como la que estamos viviendo en toda la provincia de Buenos Aires”, dijo Kicillof antes de apuntar de lleno contra la Casa Rosada: “A pesar de los palos en la rueda que nos pone el Gobierno nacional, junto a los intendentes vamos a seguir trabajando para tener el mejor verano posible”.

Agenda de verano

La actividad de este lunes es el puntapié inicial de lo que será la agenda de Kicillof durante el verano. Tendrá continuidad este miércoles con el gobernador presente primero en Mar de Ajó, Partido de la Costa, para encabezar una reunión con diferentes sectores productivos, y luego en Villa Gesell, desde donde dará la primera conferencia de prensa de verano.

A partir de la semana siguiente, Kicillof empezará a tener un esquema fijo: una semana, reunión con sectores productivos, y a la siguiente, conferencia de prensa de verano. En la agenda figura para la semana próxima reunión en Chascomús, y la siguiente, conferencia en San Pedro.

Axel Kicillof en Miramar

Un ojo en el PJ y el armado federal

Las actividades veraniegas de Kicillof se darán en paralelo a la discusión por el PJ bonaerense y el incipiente armado federal que proyecta para encarar la carrera presidencial hacia 2027. Ambos temas serán monitoreados por el gobernador.

Durante enero y los primeros días de febrero el foco estará puesto en la elección del PJ, ya que el 8 de febrero vence el plazo para la presentación de listas. Si bien tanto el kicillofismo como el kirchnerismo aseguran que buscarán conformar una lista de unidad, esa negociación no será sencilla y nadie descarta que de no llegarse a un acuerdo la discusión termine con dos listas que compitan el 15 de marzo. En paralelo, la misma discusión se dará en los 135 municipios de la provincia que también deberán elegir autoridades.