PJ bonaerense: quedan seis semanas para definir si hay guerra o paz en el peronismo

El PJ bonaerense tiene seis semanas para decidir unidad o guerra. El nuevo cronograma fijó el 8 de febrero como fecha de cierre de listas, lo que marca el inicio de una cuenta regresiva en la que kicillofismo y kirchnerismo deberán resolver si logran un acuerdo o liberan una interna que viene gestándose hace meses.

Este viernes la Junta Electoral del peronismo bonaerense se reunió en la sede de Matheu, en la Ciudad de Buenos Aires , para avanzar en detalles del cronograma y cuestiones formales. El 22 de enero se exhibirán los padrones, el 3 de febrero vence el plazo para presentar avales y el 8 de febrero cierra la presentación de candidatos. La elección está fijada para el 15 de marzo, dos días antes de que venzan los mandatos de las autoridades de los 135 PJ municipales.

La vicegobernadora lidera la lista de candidatos del sector que responde al gobernador. Su nombre se consolidó en las últimas semanas, aunque enfrenta una creciente presión del kirchnerismo en el Senado bonaerense , donde todavía no se definieron las autoridades de la cámara.

Alak, intendente de La Plata y aliado clave de Kicillof, aparece como una alternativa movida por el MDF. Tuvo un rol activo en las negociaciones que llevaron al acuerdo del 19 de diciembre en Malvinas Argentinas, cuando se fijó la fecha de elecciones y se acordaron los términos para la incorporación de dos apoderados del MDF a la Junta Electoral.

» Reunión del Consejo Partidario en Malvinas Argentinas. pic.twitter.com/3q0J8PFLYh — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) December 19, 2025

En el axelismo dicen que hoy por hoy, todos los escenarios están abiertos. Por lo pronto, se preparan para el enfrentamiento, juntando avales y armando la logística electoral, tarea a cargo de Andrés Larroque.

Federico Otermín, ¿prenda de unidad?

Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, también se menciona en el escenario. Cerca del jefe comunal lo posicionan como una "prenda de unidad" que podría destrabar la interna. Sin embargo, en Gobernación desconfían de ese perfil. "Otermín es un candidato de La Cámpora", aseguran en el entorno de Kicillof.

Máximo Kirchner busca extender su control sobre el PJ bonaerense. El diputado nacional preside el partido desde 2021 y en su sector hablan de "hacer todos los esfuerzos por la unidad". Hasta ahora no confirmó públicamente si competirá, pero mantiene el control de la estructura partidaria y de cuatro de los seis apoderados de la Junta Electoral.

Máximo Kirchner Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense

La semana que quemó puentes

La última semana dejó en evidencia la profundidad de la fractura peronista. El lunes 22 de diciembre, un grupo de cuidacoches vinculado al Movimiento de Trabajadores Excluidos que fundó Juan Grabois se enfrentó con la Policía bonaerense en Quilmes, durante el tratamiento de una ordenanza de estacionamiento medido. Hubo cinco policías heridos, una detenida y un duro cruce entre la ex intendenta Mayra Mendoza, y el diputado nacional.





El enfrentamiento de la Policía con un grupo de cuidacoches que manifestaban frente al Concejo Deliberante de Quilmes contra la sanción del plan de ordenamiento urbano y vial en esa ciudad, desató un fuerte cruce de críticas y acusaciones entre Mayra Mendoza y Grabois pic.twitter.com/jCVPMuGS04 — LETRA P (@Letra_P) December 22, 2025

Al día siguiente, manifestantes del Movimiento Evita de Lanús prendieron fuego un árbol de Navidad en la puerta del municipio que conduce el también camporista Julián Álvarez. Desde La Cámpora, algunas voces salieron en la semana a plantear que los incidentes en Quilmes y Lanús fueron una movida política de Grabois y el kicillofismo para desgastar a los intendentes de su espacio. "Dos días seguidos atentan contra municipios que conduce el camporismo. En diciembre y a pocos días de la Navidad. No se nota que son compañeros los que protestaron", dijeron fuentes de la agrupación.

Para el cierre de la semana, cerca de Máximo Kirchner buscaron bajar el tono. "No vemos un coletazo de la interna. Son movidas que tienen más que ver con una lógica delincuencial, a la que se sumaron algunos dirigentes", dijeron, sin dejar de apuntar por elevación a Grabois. Desde el entorno de Kicillof descartan cualquier vinculación con las protestas. Pero el episodio dejó en claro que la desconfianza es total.

La presión sobre Magario

El kirchnerismo también escaló la presión sobre Verónica Magario en otro frente: el Senado bonaerense. Un grupo de 11 senadores que responde a Cristina Fernández de Kirchner le envió esta semana una cuarta carta en la que le exigen "sensibilidad social" y "responsabilidad política" para convocar a una sesión antes de fin de año.

Los legisladores reclaman regularizar la conformación de autoridades del cuerpo y anular las licencias que Magario otorgó en la sesión preparatoria a Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, y a Diego Valenzuela, que asumirá al frente de la Dirección Nacional de Migraciones. El kirchnerismo sostiene que esas licencias violan el reglamento interno del Senado.

Katopodis Magario Gabriel Katopodis y Verónica Magario durante la jura de los nuevos senadores bonaerenses

La carta también incluye un pedido para tratar dos proyectos del Ejecutivo vinculados al sistema de salud pública, que perderán estado parlamentario si no se los trata antes del 31 de diciembre. "Fue elegida para representar un proyecto político que prioriza la salud pública", le recordaron a Magario.

Detrás de este reclamo se esconde otra pelea: la definición de las autoridades de la cámara alta. La Cámpora y el Frente Renovador impulsan a Mario Ishii, intendente de José C. Paz, como vicepresidente primero del Senado. El kicillofismo, en cambio, empuja la candidatura de Ayelén Durán. Sergio Berni tampoco se bajó de esa carrera.

Las 135 unidades básicas

Además de la presidencia del PJ provincial, en marzo se renovarán las conducciones de las 135 unidades básicas de los municipios bonaerenses. Esta discusión también traerá dolores de cabeza, tanto por la interna entre kicillofismo y kirchnerismo como por las rencillas distritales que suelen estallar en cada territorio.

En el acuerdo del 19 de diciembre se estableció que se abrirán los padrones para oficializar afiliaciones que ya están presentadas en los PJ locales, aunque no podrán superar el 5 por ciento del total del padrón. Desde el Movimiento Derecho al Futuro se está trabajando a full en ese frente.

El reparto de lugares en las 135 unidades básicas será uno de los temas centrales de la negociación de enero. Si se llega a un esquema de lista única, habrá que definir qué criterios se usan para distribuir los cargos. El mapa político interno cambió desde 2021 a la fecha: hay dirigentes que antes respondían a un sector y ahora están en otro. El 8 de febrero dirá si esos acuerdos son posibles o si cada sector decide ir con todo a la interna.