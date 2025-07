Armando Traferri: "El PJ tiene nueve de 12 convencionales, merece la presidencia del bloque Más para Santa Fe"

El senador Armando Traferri se metió en la disputa interna del peronismo y tomó partido para la definición de la presidencia del bloque de su fuerza en la Convención que debatirá la reforma constitucional de Santa Fe . En diálogo con Letra P, remarcó que el rol le corresponde a una figura del PJ y no a Juan Monteverde , quien a su juicio debería ser vicepresidente primero.

-Lo hemos dejado para último momento porque consideramos que no es tan importante. Lo más importante era ponernos de acuerdo entre los distintos sectores que conforman el frente , cuál era el proyecto de reglamento y de reforma constitucional que vamos a presentar. Estimo que este viernes vamos a estar discutiendo la presidencia de bloque por sobre todas las cosas y los cargos dentro de la Convención, ya que algunos sostenemos que nos corresponde la vicepresidencia primera.

-La presidencia del bloque tiene que estar representada por una mujer u hombre del PJ, que tiene nueve de los 12 convencionales constituyentes del frente. Lo discutiremos dentro del espacio, no creo que sea un tema para una discusión que no podamos acordar. Tengo muchas razones para sostener que la titularidad del bloque le corresponde al Partido Justicialista.

-¿Cuáles son esas razones?

-El PJ es el mayor aportante dentro de este frente y los demás partidos fueron invitados como aliados a esta alianza que conduce el justicialismo. Por otro lado, lo que decía anteriormente, de 12 convencionales constituyentes que tenemos, nueve corresponden al PJ.

La enésima resurrección de Armando Traferri: cómo fue su victoria en la batalla de San Lorenzo



-Si finalmente sucede lo que usted propone, ¿teme a algún tipo de fricción o ruptura con sus aliados?

-De mi parte, no, porque las decisiones que tome el espacio se van a tomar con los 12 integrantes. Tenemos mucho debate sobre cada uno de los puntos. La tarea que tiene el presidente del bloque es participar en la discusión parlamentaria con la posición que toma el bloque por mayoría.

El lugar del PJ en la Convención

-¿Cuál considera que es el mejor lugar para Monteverde en la Convención?

-La vicepresidencia primera es un buen espacio de representación en la Convención. Siempre cuento que cuando gané mi primera elección como concejal al oficialismo en la ciudad de San Lorenzo, me querían llevar como presidente del Concejo y no acepté, porque quería tener la libertad desde la banca de poder expresar lo que yo pensaba y no quedar amañado a las decisiones que tomaba el bloque. Eso es lo que te pasa cuando estás en la presidencia.

-Es un lugar complejo.

-En la presidencia del bloque perdés la autonomía del discurso y tenés que encuadrarte dentro de lo que la mayoría del bloque decida. Por eso es compleja. Tuve muchos años la presidencia del bloque en el Senado y tenés que compatibilizar las distintas opiniones ante temas realmente conflictivos. Muchas veces tenés que terminar votando cuál es la posición que va a tomar el bloque y llevar adelante lo que vos no pensás.

Hoy el pueblo de Rosario le ganó al presidente, al gobernador y al intendente. Votó sin miedo contra los aparatos, y ganó. Porque hay una mayoría social que la está pasando mal, que no está de acuerdo con lo que está pasando. Pero le faltaba una fuerza que la representara. Bueno,… pic.twitter.com/MkYGclXFwi — Juan Monteverde (@juanmonteverde) June 30, 2025

-Si Monteverde fuera presidente del bloque, ¿no va a poder tener el rol opositor al gobernador que quizás pretenda?

-Desde mi humilde punto de vista, puede tener contradicciones en algunas cosas. La primera responsabilidad que tiene Juan es como concejal de Rosario, que ha vuelto a ser electo y ha ganado. Es fundamental, y seguramente así lo va a hacer, mantener siempre el discurso que él ha llevado durante la campaña. No es un dirigente que diga una cosa y que juegue otra.

Qué oposición quiere ser el PJ

-Por último, ¿cuál debe ser la estrategia del grupo de convencionales del peronismo?

-El frente que nosotros conformamos, junto con Ciudad Futura y otros partidos, primero tiene que poder determinar claramente cuáles son las cuestiones que más nos interesan en esta reforma de la Constitución. Como lo vinimos diciendo durante toda la campaña, debe ser una reforma de la Constitución que le sirva a la gente, que esté del lado de la gente. En lo personal, me interesa mucho el tema de la educación, la caja de jubilaciones. Fundamentalmente, yo quiero participar en la comisión de Educación Pública.