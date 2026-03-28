Arbelo asume en la Universidad de Entre Ríos: reivindica a Sabella, pero busca marcar su propio sello

El oficialismo en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) logró imponer a Juan Manuel Arbelo como rector para el próximo período, con gestión hasta 2030. Andrés Sabella puso fin a su segundo mandato tras el naufragio electoral en el barco del PJ entrerriano y ganó la pulseada en la rosca universitaria controlando al radicalismo e instalando a su candidato.

Arbelo se reconoce como un cuadro de la gestión anterior, pero ante la consulta sobre su inclinación partidaria aclara que no tiene ninguna: dice que su propuesta está estrictamente relacionada con su perfil técnico. "Estuve en cargos políticos en la universidad porque los designó en su momento un decano o un rector, pero no tiene nada que ver con lo partidario", asegura en diálogo con Letra P .

Arbelo ingresó a trabajar en gestión universitaria como secretario económico de la Facultad de Bromatología (en Gualeguaychú ) en 2001. Allí estuvo por seis años, luego fue auditor y hace 15 años es secretario económico en el rectorado.

El contador -siempre vinculado al centenario club Central Entrerriano - desplazó en la carrera por el rectorado al radical Gabriel Gentiletti , secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación. El exdecano de la facultad de Bioingeniería ( Oro Verde ) aparecía hasta diciembre como el sucesor natural de Sabella. Fue su desplazamiento lo que despertó cierta resistencia, siempre moderada como ocurre en la política universitaria, pero que dejó expuestas las sospechas respecto a la vinculación del volantazo con las terminales políticas de Sabella en el PJ .

La candidatura de Sabella en la lista de diputados del peronismo que encabezó en octubre pasado Guillermo Michel no aparece como un dato negativo en el análisis de Arbelo, pese a su planteo inicial de asepsia política. "Desde la universidad lo vemos como positivo, porque podemos formar cuadros interesantes para la política. Lo de Andrés se incribe en esa lógica: proponer actores y cuadros más técnicos para sumarle ese aporte a la sociedad", señala.

La rosca en las Universidades

Para que Arbelo pudiera apuntarse a la carrera de rector tuvo que acomodar algunos papeles en el camino. Si bien era docente titular interino, recién en el segundo semestre de 2025 se formalizó el concurso en el que se convirtió en titular ordinario, requisito para poder postularse a la conducción máxima de la UNER. Con ese tema saldado, entró al padrón e ingresó a la carrera convirtiéndose en la apuesta fuerte de quien será su antecesor.

image Arbelo junto a Sabella.

Previo a la reunión definitiva en la que se cerró la lista, había algo de ruido en torno al concurso que habilitó a Arbelo a ser candidato, pero no se presentó ninguna impugnación formal y todo siguió su curso.

Continuidad con matices

El 25 de abril será la asamblea universitaria que coronará el desembarco del gualeguaychuense en la gestión de la UNER. El recambio de autoridades se concretará el 11 de mayo. El flamante rector reconoce que su propuesta de conducción tiene mucho de las gestiones de Jorge Gerard y de Sabella, "así como ellos tomaron cosas de Eduardo Asueta, su antecesor", contó.

"La universidad trabaja mucho el consenso en los consejos directivos y finalmente en el consejo superior. Hay mucho debate en lo académico, en ciencia y técnica y en extensión. Si bien Asueta tenía un perfil más ligado al radicalismo y los otros dos más vinculados al peronismo, no hay golpes de timón en las gestiones, hay consensos que se sostienen en el tiempo", apuntó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/uneroficial/status/2036820036828930136&partner=&hide_thread=false Bienestar estudiantil: UNER inauguró un nuevo comedor



La apertura del nuevo Comedor Universitario en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER fortalece la política de bienestar estudiantil https://t.co/nio8Xa4IvQ pic.twitter.com/js0gQoRbjT — UNER (@uneroficial) March 25, 2026

"Venimos trabajando en un proceso de autoevaluación y de participación de todos los claustros durante estos últimos ocho años planteando cuál es el norte de la universidad. Vamos a ser una continuidad con matices, más allá de lo personal, atendiendo a los nuevos desafíos que nos van a tocar sobre todo con la tecnología", señaló.

"Desde Gerard para acá, venimos trabajando en entender a la UNER como un todo, porque había cuestiones culturales y organizativas propias de la fundación de las unidades académicas que dispersaban el proyecto. Hoy somos más que nueve facultades y un rectorado, somo un cuerpo universitario, homogéneo, que busca crecer en conjunto", aseguró.

La crisis universitaria, el desafío

"En estos últimos dos años los salarios cayeron estrepitosamente. Tenemos a docentes con dedicaciones simples que cobran 300 mil pesos. Esto hace que muchos profesionales no elijan la docencia en la universidad pública para desarrollar su carrera porque tienen necesidades económicas concretas. El trayecto formativo de los docentes requiere 10 o 15 años de formación constante", advirtió Arbelo.

image

"No vamos a bajar la bandera del cumplimiento de la Ley de Financiamiento. En una época en la que se habla tanto del déficit cero es importante decir que la UNER tiene déficit cero hace 16 años, aunque lo salarial sin duda es un factor crítico en este momento y esto depende exclusivamente del Gobierno", indicó apuntando a la Casa Rosada.

Al mismo tiempo explicó que, desde enero de 2024 hasta hoy, la UNER perdió 173 docentes por cuestiones exclusivamente salariales. Arbelo ubicó en este punto la mayor dificultad que tendrá su gestión.

La lista única

Como contó Laura Terenzano en Letra P, tras varios encuentros, el oficialismo logró conformar una lista única que asumirá en mayo. "Se buscó la representación de todas las unidades académicas. Más allá de los lugares que se ocupen, se trata de seguir trabajando en conjunto", dijo Arbelo.

Arbelo estará compañado por María Carla Mántaras como vicerrectora. Los autoridades de las distintas facultades serán:

Bromatología: Decano José Antonio Dorati – Vicedecana María Tulia Aizaga

Ciencias Agropecuarias: Decano Mariano Saluzzio – Vicedecana Alejandra Kemerer

Ciencias de la Administración: Decano Javier Coulleri – Vicedecano Eduardo Gutiérrez

Ciencias de la Alimentación: Decano Daniel Capodoglio – Vicedecana Mariana Lagadari

Ciencias de la Educación: Decana Aixa Boeykens – Vicedecana Bárbara Correa

Ciencias de la Salud: Decano Gregorio Etcheverry – Vicedecano Ricardo Azario

Ciencias Económicas: Decano Nicolás Brunner – Vicedecana Judith Tista

Ingeniería: Decano Andrés Naudi – Vicedecana Celina Bratovich

Trabajo Social: Decana María Rosana Pieruzzini – Vicedecano Juan Rubén Zabinski