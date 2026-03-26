Entre Ríos: Fuertes asume en la liga de intendentes del PJ y apuesta a un perfil opositor en los territorios

Adrián Fuertes, intendente de Villaguay, es el flamante presidente de la liga de intendentes del PJ.

Adrián Fuertes, intendente de Villaguay, es el flamante presidente de la liga de intendentes del PJ.

Adrián Fuertes asumió la conducción de la Liga de Intendentes del PJ en Entre Ríos y busca endurecer la posición de los jefes comunales del peronismo en la antesala del año electoral. En los municipios quieren recuperar protagonismo en la agenda provincial y con ese objetivo decidieron levantar el perfil de la agrupación que los nuclea.

Con la llegada de Fuertes a la conducción de la liga, el grupo busca recuperarse de un período en el que sufrieron el desplante de su anterior titular, Ricardo Bravo , de Federación , quien se fue pegando un portazo en noviembre tras la derrota en las legislativas y marcando su desacuerdo con el armado electoral.

El intendente de Villaguay buscará ahora traer paz, diálogo y unidad entre jefes comunales para homogeneizar los reclamos que piensan decir en voz cada vez más alta ante los gobiernos de Rogelio Frigerio y Javier Milei .

Fuertes es un histórico dirigente del peronismo entrerriano : fue concejal, diputado, ministro y candidato a gobernador. Su familia está ligada al partido desde hace décadas. Ya gobernó durante dos períodos antes de volver a la intendencia y es uno de los jefes comunales más experimentados. Su figura garantizó el triunfo del peronismo en los últimos 20 años en la ciudad. Tiene vínculo con todos los sectores y por la ubicación estratégica de Villaguay – en el centro de la provincia- suele ser anfitrión de todo tipo de encuentros.

Ahora comanda la liga que inauguró una nueva metodología de conducción: el presidente estará flanqueado por una mesa de enlace que integran otros jefes comunales con el propósito de mejorar la interacción con el Consejo Directivo del PJ provincial, legisladores y concejales.

image Adrián Fuertes es el nuevo presidente de la liga de intendentes del PJ de Entre Ríos.

“Queremos que la liga deje de ser solo de intendentes y sea una representación global de todos los organismos donde participa el PJ”, apunta en diálogo con Letra P.

Con ese espíritu, Fuertes plantea que para representar los intereses de las ciudades hay que marcar agenda propia. “Tenemos que hablar de los temas que nos interesan, de nuestros problemas de gestión, que no dejan de ser los mismos que los de la provincia, ante una economía diezmada por la caída de la coparticipación”, señala.

Los temas que quiere debatir la liga del PJ

El mandatario asegura que los intendentes tienen que levantar el perfil y meterse en la conversación con más ahínco, por ejemplo en asuntos como la reforma previsional que impulsa el gobernador o la “tergiversación que baja del poder central respecto de la estructura tributaria”, un punto que abordó inclusive en su discurso de apertura de sesiones de este año.

Al esquema de discusión suma cuestiones como el costo de la energía y señala que indagarán en la estructura de gastos de Enersa, la empresa provincial de energía, a la que cuestiona no ser transparente en cuanto a sus gastos. “¿Por qué los funcionarios provinciales eligen cobrar ese sueldo y trabajan ad honorem en la gestión?”, pregunta.

La caída de la recaudación y el sostenimiento de servicios y obras con recursos municipales es un eje transversal que preocupa a la oposición. “El gobernador lo reconoce, pero avala el plan del gobierno nacional”, señala Fuertes.

La relación con Rogelio Frigerio

Fuertes culmina su mandato en 2027 y está habilitado para intentar su reelección. Junto con Rosario Romero en Paraná y José Lauritto en Concepción del Uruguay es uno de los tres intendentes que el peronismo exhibe como demostración de fuerza.

adrian fuertes inicio de sesiones

Cuenta que su vínculo con el gobernador es “excelente”. “Todos los intendentes queremos dialogar, nadie apuesta al fracaso del gobierno provincial. Cuando va a las ciudades, todos recibimos a Frigerio muy bien, como corresponde”, asegura.

Ese vínculo protocolar no lo frena a la hora de cuestionar las decisiones de la Casa Gris. “No registro otro momento de la historia con inversión cero para obra pública”, afirma. “En el congreso de PRO, el gobernador reconoció que su gobierno gestiona sin plata. Nosotros queremos discutir dónde está la plata que se llevan de Entre Ríos”, señala.

El villaguayense tiene en la mira un objetivo, que ya circuló entre intendentes de la oposición: lograr que los recursos que llegan a la provincia vía ATN sean también coparticipables. “Los intendentes somos la ventanilla donde acude el vecino. Somos testigos del cierre de pymes y de una pobreza que no baja. Tenemos que pelear por lo que nos corresponde”, sostiene.