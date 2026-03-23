La UCR de Entre Ríos junta fuerzas y arma un acto para respaldar a Rogelio Frigerio y presionar a LLA

Darío Schneider y Atilio Benedetti , sonrientes en un congreso de la UCR de Entre Ríos , al lado de la vicegobernadora Alicia Aluani .

La UCR de Entre Ríos está enfocada en la organización de un acto en el que reunirá a cada una de todas sus tribus . El evento se anuncia como de “Radicales en Gestión” y el acento está puesto justamente allí: en demostrar que, junto a Rogelio Frigerio , son gobierno y pueden seguir siéndolo.

Frigerio ve con buenos ojos e incluso entiende como una necesidad esta reunión. Es más, algún correligionario deslizó que la movida fue un pedido del gobernador para fortalecer el frente. La UCR piensa el encuentro de esa manera, pero también como una chance de mostrar los dientes -aunque todos sepan que no muerde- para que el gobernador no se encandile con las luces violetas de La Libertad Avanza ( LLA ). Respaldo y advertencia. Un win-win, podría decir un timbero.

El encuentro será el 28 de marzo en Villa Elisa , ciudad conocida como “La Porfiada” en la jerga boinablanca porque el centenario partido nunca fue derrotado allí desde la recuperación de la democracia. Se trata de una pequeña localidad del departamento Colón , en la costa del río Uruguay .

Los organizadores del acto subrayaron ante Letra P que son parte de la gestión provincial y que, además, fueron refrendados en dos oportunidades por las votaciones de los congresos partidarios. Recuerdan que sus posicionamientos en las elecciones generales también resultaron victoriosas. Por eso, se esmeran en mostrar el acto como un respaldo a Frigerio.

Sin embargo, muestran algún grado de inquietud ante la avanzada libertaria. La base de esa inquietud es que el centenario partido se encuentra en un piso histórico de legisladores nacionales, con un solo diputado, Darío Schneider. Por eso, y aunque nadie lo diga en voz alta, el encuentro aplica también como una advertencia a la conducción de Juntos . De muy buena relación con cada uno de los espacios que integran el frente, hoy nadie piensa en abandonar un equipo ganador, pero sí en mostrar que, si hace falta, pueden dar batalla.

La dinámica del acto

“El radicalismo se construye con gestión, pero también con militancia, compromiso y territorio”, dice la convocatoria para el acto, que es abierto “a toda la militancia” y está destinado “especialmente” a presidentes de Comités Departamentales, de Ciudad y congresales.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 17.44.43 La convocatoria para el acto de la UCR de Entre Ríos, el próximo 28 de marzo en Villa Elisa.

Desde la organización advierten, de todos modos, que no será una asamblea ni circulará la palabra, aunque siempre pueda haber algún desbande. Los protagonistas serán ministros, legisladores nacionales y provinciales, intendentes, concejales y presidentes de Comunas y de Juntas de Gobierno. Con respecto a los oradores, habrá un panel con los principales referentes partidarios. El cierre quedará en manos de la vicegobernadora Alicia Aluani.

Aunque todavía no trascendieron los nombres definitivos del panel, se espera que hable el ministro de Economía, Fabián Boleas, y el de Obras, Hernán Jacob, cada uno al mando de áreas sensibilísimas en el gobierno. También son importantes los nombres del secretario de Comunicación, Sergio Kneeteman; del diputado Bruno Sarubi; y del intendente de Concordia, Francisco Azcué, presidente del Foro de Intendentes de Juntos.

Invitados al encuentro boinablanca

Apostando grande, cursaron invitaciones al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y al de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuyas presencias no pueden confirmarse hasta último momento.

A quien también invitaron, pero que con seguridad no estará presente, es al presidente de la UCR Nacional. Leonel Chiarella ya avisó que estará ausente por un buen motivo: ese día es su casamiento. La que puede dar el presente en su lugar es la vicepresidenta primera del partido, Inés Brizuela y Doria.

La interna de la UCR -casi- en pausa

La interna partidaria, por ahora, se puso en pausa, aunque eso no significa que, fiel a la tradición del centenario partido, no siga vigente. Si todo marcha acorde al plan (“TMAP”, bromeó un correligionario que abreva en una corriente que se propone como aire fresco) la convocatoria a elecciones se haría antes del Mundial de fútbol y la jornada electoral sería en agosto. Todo eso, si el Congreso Partidario resuelve adelantar las elecciones.

Frigerio Alicia Oviedo.png El gobernador Frigerio con la presidenta de la UCR, Alicia Oviedo.

Exceptuando a la UCR Activa y a algunos dirigentes de las principales corrientes que puedan estar dolidos, los referentes de las principales tribus están convencidos de que hay que buscar un nombre de consenso para presidir la UCR cuando Alicia Oviedo entregue el mando. Atilio Benedetti, flamante incorporación del gobierno, está convencido de que hay que unificar criterios y pone su nombre a disposición. “Con el paraguas de la gestión se va a ordenar”, predice un dirigente que trajina su teléfono entre su tarea en Casa Gris y los quehaceres partidarios.