Entre Ríos: Frigerio mueve el organigrama y apuesta a una agencia de desarrollo para captar nuevas inversiones

La gestión de Rogelio Frigerio comenzó el año con la mira puesta en la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos , una nueva área que pondrá el foco en obtener inversiones que ronden la región. Para eso, modificará su esquema de gobierno y la estructura de Comercio Exterior será absorbida por la flamante repartición.

La Agencia de Desarrollo de la provincia de Entre Ríos fue creada por ley en los últimos días del año pasado, pero ya había sido anunciada por el gobernador durante el acto por el Día de la Industria , en septiembre.

En la Casa Gris ya trabajan en el decreto reglamentario que le dará forma a su implementación. Con optimismo, funcionarios a cargo del tema aseguran que estaría operativa para los primeros días de marzo.

La nueva estructura surgió con acuerdo político de todos los sectores. En el gobierno provincial reconocen que se logró avanzar con un anhelo que ya había tenido intentos fallidos en gestiones anteriores. "Logramos hacer algo que los anteriores gobiernos no pudieron", reconoció un funcionario que participó del diseño de la ley. La normativa fue aprobada por unanimidad en la Legislatura y se convirtió en ley a fines de 2025. Los modelos inspiradores fueron las agencias que ya funcionan en Córdoba , Santa Fe y Tucumán .

El texto de la normativa es por demás simple y explica que la agencia será una entidad de derecho público con autarquía funcional, administrativa, financiera y técnica, dotada de plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos públicos y privados, con patrimonio y presupuesto propios. La autarquía es un punto altamente valorado porque amplía horizontes a la hora de ofrecer a las empresas nuevas herramientas, como la posibilidad de acceder de manera directa a espacios de promoción internacional.

ley de creación de la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos

La conformación público-privada habilita a la agencia a sustentarse con las partidas estatales asignadas y también con fondos autónomos gestionados a través de organismos internacionales. En el texto de la ley se especifica que será financiada mediante asignaciones presupuestarias; donaciones, legados, convenios y contribuciones de organismos nacionales e internacionales; recursos generados por servicios, iniciativas y/o actividades propias; y otras asignaciones presupuestarias que correspondan o se determinen por el Poder Ejecutivo provincial.

Nueva estructura

En la Casa Gris ponen énfasis en que la nueva agencia no agrandará el Estado provincial. Aseguran que se relocalizará personal que ya cumple funciones en otras áreas. Un ejemplo claro es que toda la estructura de la dirección de Relaciones Internacionales, conocida como Comercio Exterior, será absorbida por la Agencia de Desarrollo y desaparecerá del organigrama del Ministerio de Producción, el organismo a cargo de la agencia. También se incorporarán personas del área de Modernización.

El ministro Guillermo Bernaudo será el presidente del Consejo Asesor y delegará funciones cotidianas en la figura de un coordinador, que será designado cuando se emita el decreto reglamentario. Según pudo averiguar Letra P, ese nombre no está definido, pero ya se entrevistaron a varias personas de la planta de personal para evaluar quién podría quedar a cargo.

El Consejo estará integrado por representantes del sector privado y las cámaras empresariales que decidirán, junto con los voceros del sector público, los destinos de los fondos y las políticas a implementar.

Los ejes de trabajo

La agencia tendrá tres ejes de trabajo. El primero, orientado a promover la oferta exportable. El segundo estará dirigido a facilitar inversiones y detectar la “burocracia que frena una inversión”. En este punto, aseguran que la Agencia facilitará la modernización de leyes antiguas que solo se detectan ante una necesidad concreta.

El tercero será el eje destinado a la promoción de inversiones y al seguimiento de empresas que muestren interés en desembarcar en la provincia. “La idea es que haya personas dedicadas a asistir a los interesados más allá de lo técnico”, explicaron. Serán una especie de relacionistas públicos del Estado provincial.

Fomento al empleo privado

En el gobierno provincial ven en esta iniciativa una posibilidad adicional de promover el empleo privado en la provincia, que en los últimos dos años cayó 3.6%, según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). De manera indirecta, apuestan a que el crecimiento de la demanda en las empresas, derivada de nuevas inversiones, redundará en crecimiento de los niveles de empleabilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/willybernaudo/status/1998407792433017205&partner=&hide_thread=false La reducción de las retenciones al campo es una medida del gobierno nacional que va en la dirección correcta y es acompañada por el gobernador Frigerio; quién desde el primer día de su gestión trabaja por la baja de impuestos para generar más empleo privado de calidad. https://t.co/iLm77hUZvV — Willy Bernaudo (@willybernaudo) December 9, 2025

En ese sentido, las fichas están puestas en la cosecha 2026 del RINI, el RIGI entrerriano que Frigerio logró sancionar en 2024. Con esa herramienta aspiran a multiplicar las inversiones. Aseguran que ya hay 1.600 nuevos puestos de trabajo comprometidos para el próximo bienio por las empresas que adhirieron a ese régimen. En 2025 ingresaron unos 160 millones de pesos a la provincia y tienen la expectativa de que esa cifra se amplíe considerablemente este año debido a la ampliación de rubros que permitió la sanción de esa ley.

“Este año se inauguran muchas ampliaciones de plantas nuevas, que ahora están invirtiendo, eso revierte la caída del empleo”, aseguró un funcionario con despacho en Casa de Gobierno. “La creación de esta agencia busca dar herramientas al sector privado de la provincia. La vemos como una conexión directa entre la necesidad y la respuesta que podamos dar”, apuntó.