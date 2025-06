Entre Ríos: con perfil anti-Milei, el rector de la UNER saltó de las aulas al barro de la política

No se trata de la primera incursión en política del académico. Ya había intentado competir en 2023, cuando hubo conversaciones para que fuera precandidato a intendente de Paraná . Existió una foto con el candidato presidencial Sergio Massa , en la que también estaba Michel y que se usó para hacer correr el rumor. A esa imagen se sumó la buena relación con Bahl, que colaboró en sustentar el trascendido. La idea no prosperó, pero prendió. Quedó latente.

Weidmann - Ledesma - Sabella.jpeg El diputado Tomás Ledesma junto al rector de UNER, Andres Sabella y al economista Gabriel Weidmann.

Colaboradores y gente que lo conoce de cerca del ámbito académico y de la política universitaria confirman la hipótesis al sugerir que Sabella tiene otro horizonte en su mente más allá de octubre. La campaña de este año puede ser un preparativo para disputas más directas el año próximo, probablemente en otras lides, cuando ya esté libre de toda responsabilidad en la Universidad.

Peronista sin ficha de afiliación al PJ

“Comulgo con el peronismo desde joven”, dijo Sabella, aunque rápidamente aclaró que no está afiliado al PJ. Su cercanía con el justicialismo no es una novedad en Entre Ríos, al menos entre quienes lo conocen. Él explica que no haber llenado la ficha no es una negación del espacio, sino más bien una respuesta a un patrón de cierta asepsia que se le exige al mundo académico. Peronista, pero sin ensuciarse con el barro partidario. Ahora dio el salto. Entiende que el sector que representa, la educación pública, lo necesita. “Fue una decisión difícil, pero estoy convencido”, aseguró.

"Argentina transita momentos que ponen en juego valores que se han logrado conquistar", repitió. Aunque la referencia deriva en muchas definiciones, el acento lo pone en “la educación, la ciencia y la tecnología". Su responsabilidad, entiende, es defender esas banderas.

Para las elecciones de 2023 su nombre estuvo unos días en la palestra. En aquella foto con Massa y Michel también estaba el entonces ministro de Educación, Jaime Perczyk. La posibilidad cierta existió, pero en aquel momento ya estaba consolidada la candidatura de Rosario Romero y cualquier apoyo explícito de Bahl, que era el intendente de la capital y candidato a gobernador, hubiera hecho estallar por los aires los acuerdos electorales del momento. Sabella aportaba el prestigio del que goza en su ámbito, pero era -y todavía lo es- un desconocido para la mayoría de la ciudadanía. Aunque tenía serias intenciones de ir por el premio mayor de la ciudad, decidió poner en suspenso esa ambición.

Contra la motosierra de Javier Milei en educación

Su figura cobró mayor exposición pública durante los debates y la lucha contra la motosierra de la Casa Rosada en distintas áreas de la administración pública y en particular contra las universidades. En su trayectoria como rector acompañó el debate por el Presupuesto también durante el gobierno de Alberto Fernández. Sus apariciones siempre parten del lugar que ocupa en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde integró la comisión de Asuntos Económicos y hoy forma parte de Asuntos Internacionales.

Sabella es parte del colectivo de autoridades universitarias que presentó un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y al Frente Sindical de Universidades Nacionales. Más allá de la suerte que corren todas las leyes que en la visión libertaria horadan el presupuesto, es una herramienta para mantener el tema flotando en la discusión pública.

El recorrido de Andrés Sabella

Sabella es contador público nacional, egresado en 1992 de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Además, es especialista en contabilidad y en auditoría. Se dedicó a la docencia universitaria desde 1993 y, a la par, durante 24 años trabajó en el Consejo de Ciencias Económicas de Entre Ríos.

En el ámbito académico fue decano de la FCE de UNER durante dos periodos consecutivos, entre 2010 y 2018. Luego, dio el salto al rectorado en 2018.

Sin posibilidad de continuar en la política universitaria, no al menos de manera directa, su presencia por primera vez en su vida en una lista para una elección en la arena política grande le presenta un nuevo horizonte. “Andrés salió de firmar para ser candidato pensando en ser protagonista en 2027”, contó un referente peronista que pivotea entre la academia y la política.