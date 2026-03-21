El tesoro de Javier Milei: en un terciario público, LLA logró su primer triunfo estudiantil en Entre Ríos

La agrupación Universitarios por la Libertad de La Paz se quedó con el primer centro de estudiantes de la provincia que comulga las ideas de Javier Milei.

La Libertad Avanza de Javier Milei logró hacer pie en el movimiento estudiantil entrerriano con la agrupación Universitarios por La Libertad Entre Ríos ( UPL-Entre Ríos ). Bajo ese paraguas, el Frente Libre Estudiantil (FLE) de La Paz –una versión que sumó a algunos independientes- consiguió quedarse con el centro de estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente “Rogelio Leites”.

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El debut fue polémico. En el contexto de polarización actual , con extensas jornadas de paro y lucha de las universidades públicas argentinas exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, la identificación de estos estudiantes terciarios con los postulados libertarios encontró una repercusión que no fue la que esperaban. Según supo Letra P , recibieron incluso amenazas de muerte, aunque aún no precisaron si derivarán en denuncias judiciales.

La noticia escaló a medios provinciales provocando turbulencia en una ciudad que ronda los 25 mil habitantes, y que es gobernada por el dirigente de Juntos Walter Martin : un médico que antes fue vice del radical Bruno Sarubi. La polémica por los pibes que se pintaron de violeta ubicó a La Paz en los buscadores de noticias, mientras la política local la mira pasar. Se trata del primer centro de estudiantes violeta de Entre Ríos y el segundo a nivel nacional.

El Instituto Superior de Formación Docente (I.S.F.D.) "Profesor Rogelio Leites" es una institución pública que depende de la red de institutos públicos de formación docente y su actividad incluye el llamado a concurso docente a través del Consejo General de Educación (CGE) de la provincia.

Días pasados -en este contexto de jornadas de reclamo de la comunidad educativa universitaria- las nuevas autoridades estudiantiles se presentaron en sociedad y generaron una catarata de reacciones en redes que terminó con el repudio de la representación del partido de Milei en el norte entrerriano , debido a las amenazas que habrían recibido quienes conformaron la Lista Amarilla por el FLE .

La institución educativa no dejó de expresar su malestar por la identificación abiertamente partidaria de las flamantes autoridades del centro de estudiantes.

Primera polémica en Entre Ríos

Aquello que reivindicaban con entusiasmo en sus redes sociales días pasados los integrantes del FLE, se convirtió en cautela y preocupación ante la devolución que recibieron tras la presentación en sociedad de la agrupación marcadamente identificada tras las ideas libertarias del gobierno nacional.

El centro integrado por nueve estudiantes de distintas carreras del nivel superior (Profesorado en Educación Secundaria en Historia, Matemática, Geografía, Educación Tecnológica y la Tecnicatura Superior en Enfermería) tuvo que librar su primera batalla hacia dentro de la institución, cuando los reproches de las autoridades por la identificación con las ideas libertarias generaron choques que no se vieron venir.

bfc6d631-44ac-41f0-8e1f-7b19044549ec El Frente Libre Estudiantil ganó el centro de estudiantes de un instituto superior de educación pública en La Paz. En la foto, junto a ellos, Yaiza Pezolani Bechet, concejala de LLA en Concordia.

“Somos los primeros referentes a nivel provincial y el segundo centro a nivel nacional en integrarnos a la agrupación Universitarios por la Libertad, un espacio que promueve valores como el respeto, la responsabilidad y la libertad de ideas dentro de un ejercicio democrático en las instituciones educativas”, señaló en declaraciones públicas María Grazia Chiarelli, presidenta del Centro de Estudiantes.

La joven apuntó que la creación y adhesión de la agrupación a estas ideas “parten del compromiso de representar a estudiantes que se forman como futuros docentes y técnicos en salud, visibilizando las realidades del aula y defendiendo el desarrollo profesional desde una perspectiva participativa”. “Apostamos a una mirada educativa que priorice la libertad, la transparencia y el respeto, dejando de lado la política partidaria y enfocándonos en la defensa de los derechos estudiantiles, docentes y del ámbito de la salud”, añadió.

El respaldo del partido en La Paz

Desde La Libertad Avanza La Paz hicieron conocer su "absoluto repudio a todas las agresiones hacia los integrantes del centro de estudiantes Frente Libre Estudiantil y más aún a las amenazas recibidas por algunos de ellos”.

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“Es vergonzante la falta de respeto e intolerancia hacia las personas que piensan distinto, y más aún es triste que la mayoría de los agresores sean de los que se autoproclaman ´defensores de los derechos´. No cabe duda de que la batalla cultural recién empieza”, sentenciaron en un comunicado publicado en redes sociales institucionales.

El despegue de la institución educativa

Tras las repercusiones, los integrantes del frente estudiantil buscan bajar la exposición mediática a la vez que quieren “reconstituir cualquier aspecto que haya podido complicar el vínculo con la comunidad educativa”, según explicaron a Letra P.

Esta preocupación tiene que ver con las manifestaciones de las autoridades del Instituto Superior de Formación Docente “Rogelio Leites” quienes declararon que "en el ámbito institucional no se realiza actividad político-partidaria, sino que se promueve la participación democrática, el debate de ideas y la construcción colectiva desde una perspectiva educativa”.

“Reconocemos que los estudiantes, como sujetos sociales, pueden tener posicionamientos e intereses diversos, pero dentro del Instituto se prioriza siempre el respeto, la convivencia y el trabajo conjunto en función de la formación profesional y el bien común”, añadieron.