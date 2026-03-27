Entre Ríos: concejales del PJ crearon una liga provincial que tendrá su kilómetro cero en Paraná

Ediles del peronismo provincial preparan un encuentro para este sábado en Paraná . Se presenta como el kilómetro cero de la Liga de Concejales del PJ de Entre Ríos . Formalmente, hablarán de ejes como gestión para gobiernos locales y modelos de desarrollo, pero lo central será la rosca para dar la discusión 2027 .

Afuera de la Casa Gris después de veinte años de ejercer el poder en la provincia, el PJ trabaja ahora en dispositivos que contengan y que construyan, proyectivamente, con miras a las elecciones provinciales del año que viene. La Liga de Concejales es un aparato más para esta meta.

Con minuciosidad casi quirúrgica, se cuidan de dar nombres de armadores de la movida. No quieren que nadie suene como jefe de alguna intendencia que busque dar el salto a nivel provincial. Evitan a su vez que afloren sensibilidades antes de que la organización vea la luz.

Fue Luisina Minni , la voz de Rosario Romero en el Concejo , la que puso la semilla para que germine la idea. Todo comenzó con la intención de generar masa crítica y juntar la tropa. Primero fue una comunicación por Zoom con alrededor de 22 participantes. Luego, un grupo de WhatsApp. Antes, se habían visto las caras "en el territorio" durante las fiestas populares que tuvo Entre Ríos en el verano.

Aunque el grupo de mensajería tiene una creadora, Minni tomó la decisión de no quedarse como única administradora y designó "administrador" a cada nuevo miembro del chat para ampliar la base de incorporaciones sin restricciones. Una colaboradora contó que, entre risas, juzgaban esa decisión como "poco peronista". El esfuerzo por el equilibrio trae consigo esos detalles, que intentan colaborar al delicado balance entre tribus. “No es un armado para nadie en particular”, destacan varias fuentes consultadas.

Ciudades puntales

Paraná, por ser la capital de la provincia y una ciudad gobernada por el peronismo, tiene un rol importante en este armado, pero no es exclusiva. Tiene protagonismo Concepción del Uruguay, La Paz, Piedras Blancas, Concordia, Federal, Sauce de Luna y todas las cabeceras departamentales.

Carolina Amiano Concordia Carolina Amiano, presidenta del bloque del PJ en Concordia.

Entre quienes ya dieron el presente está la presidenta del bloque del PJ en Concordia, Carolina Amiano. "Tuvimos que aprender a ser una oposición responsable”, se sincera sobre el inusual rol que le toca cumplir en lo que fue la capital provincial del peronismo hasta la llegada de Francisco Azcué. Luis Setau, de Sauce de Luna, también está entusiasmado. “Se pudo concretar gracias a los concejales de Paraná”, dijo a la agencia de noticias AIM. Desde Paraná, Emiliano Gómez Tutau también colabora con la organización.

Trabajo con la Liga de Intendentes

En la última reunión de la Liga de Intendentes del PJ, donde eligieron a Adrián Fuertes de Villaguay como presidente, hubo representantes de los concejales y se comunicó la idea de constituir esta liga. La idea cayó tan bien que ya en ese momento se habló de una reunión que junte a todos.

Durante abril los intendentes tienen previsto verse las caras en Hernández y luego en Concepción del Uruguay, para analizar la reforma previsional que impulsa Rogelio Frigerio y otros temas de orden provincial. Luego, quizás durante mayo, será el tiempo de una reunión conjunta de concejales e intendentes. Servirá para potenciar y llegar a ciudades donde el peronismo no es gobierno y para darle volumen a los referentes de las ciudades en donde mandan.

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Entre quienes participan de la organización de la flamante liga de concejales entienden que más que un espacio de encuentro será “una forma de reconciliarse con lo real”. Están convencidos de que los concejales son “el espacio con más capilaridad del peronismo". En ese sentido, entienden que “llevar a una reconciliación territorial es lo que hace falta”.

Cómo se organizará la liga de concejales

Tal es el celo para que nadie aparezca como jefe de la novel Liga de Concejales que pensaron en un esquema de organización no jerárquica. O, al menos, sin una jerarquía provincial. Por eso no habrá un presidente de la organización. En cambio, se acordarán referentes departamentales. Cada uno de ellos coordinará las demandas de su departamento y sobre todo lo hará con sus pares de los otros puntos de la provincia para que el bloque de casi 200 integrantes no sea un desmadre.

Temas de la jornada

No todo será rosca este sábado. Los ediles aseguran que habrá un momento para la discusión de temas institucionales. En principio, se pensó en tres mesas de trabajo: una sobre modelos de gestión; otra para hablar de recursos municipales; y una tercera vinculada a lo que denominan nuevos liderazgos. En la previa, se percibe un elemento unificador en la visión de cada concejal: la ausencia del Gobierno en las ciudades. Sobre ese plafón es que se enfocarán en pensar soluciones entrerrianas, con los pareceres de cada localidad, que apunten a un modelo de desarrollo productivo.