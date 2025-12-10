LA CANCHA PARA 2027 | BUENOS AIRES

Máximo Kirchner y Sergio Massa mantienen el control de Diputados: enroque Dichiara - Guerrera

Repetirán la presidencia alternada: un año cada uno. Kicillof se queda con una vice, que ocupará Cascallares. El PRO y LLA completan. UCR define.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
El peronismo llegó al acuerdo la semana pasada luego de una discusión que se tensó al máximo, en el marco de la negociación grande, en la que se incluye el endeudamiento solicitado por Kicillof que se votó el miércoles pasado en la Legislatura. La elección de autoridades se dio en la sesión preparatoria de la nueva Legislatura bonaerense, luego de la entrega de diplomas y la jura de quienes accedieron al parlamento en las elecciones provinciales de septiembre.

El resto de las vicepresidencias que se votaron fueron para La Libertad Avanza, en manos de Juan Osaba y para el PRO, con Agustín Forchieri. Queda por resolverse en los próximos días qué pasará con las dos restantes, que podrían ser para la UCR y Unión y Libertad, una vez que se definan algunas cuestiones internas que complicaron la designación de esos apellidos. Según indicaron, a partir de diciembre las vicepresidencias no tendrán número ni orden.

Alejandro Dichiara juró como diputado por el período 2025-2029. El hombre de Máximo Kirchner será presidente del cuerpo el año que viene.

El reparto de poder en Diputados

En la sesión prepatratoria que se dio la semana pasada tras la jura de los nuevos legisladores, el jefe del bloque peronista, Facundo Tignanelli, pidió votar una modificación del reglamento interno, y luego propuso a Dichiara como presidente del cuerpo. Más tarde comenzó la votación para las vicepresidencias, en las que se confirmó que Guerrera volverá a ese lugar.

El PRO tendrá como vice al santillista Agustín Forchieri, luego de un consenso en el bloque que presidirá Alejandro Rabinovich y con un acuerdo de los intendentes amarillos. El platense Juan Osaba fue el hombre propuesto por LLA, bancada que seguirá teniendo como jefe a Agustín Romo. Es un hombre que responde a Sebastián Pareja y que tuvo a su cargo el armado territorial libertario en distintas secciones electorales. El intendente de Almirante Brown se quedará con otra vicepresidencia, luego de ser propuesto por Kicillof para presidir la cámara.

Mayra Mendoza ocupó su banca en Diputados por primera vez.

La interna de la UCR y el avance del PRO

La UCR resolvió en los últimos días que seguirá dividida en dos bloques, lo que bloquearía las chances de acceder a una vicepresidencia, aunque eso se resolverá la semana que viene. La otra silla podría ser para el bloque Unión y Libertad, ya que tendrá cinco escaños, pero aún debe resolverse qué pasará con ese sillón que hoy está en manos de la bancada de Nuevos Aires.

Agustín Forchieri será vicepresidente por el PRO.

Por su parte, el PRO ganó terreno en la mesa directiva que tomará funciones a partir del 10 de diciembre. Se quedó con varias autoridades de cámara, por caso, prosecretarías que corresponden a la oposición, aunque alguna había sido reclamada por LLA, que se enteró en el recinto sobre un acuerdo que no le gustó.

También se votaron las secretarías de cuerpo: el Secretario Legislativo será Gervasio Bozzano (UP), el Secretario Administrativo, Miguel De Lisi (UP), el Secretario de Desarrollo Institucional, Martín Alaniz (UP), el Secretario de Participación Ciudadana, Sergio Errecalde (UP), el Prosecretario Legislativo, Diego Di Salvo (UP) y el Prosecretario Administrativo, David Alcalá (UP).

