De Vaca Muerta al mundo: por qué Río Negro se posiciona como uno de los ganadores del modelo de Javier Milei

Río Negro se está conviertiendo en un hub exportador de energía gracias al programa económico impulsado por el presidente Javier Milei . La estabilización macroeconómica, la previsibilidad jurídica y la apertura al capital privado están desatando un boom energético histórico en la Patagonia , con Vaca Muerta como motor y el Golfo San Matías como puerta de salida del petróleo y el gas.

Proyectos emblemáticos como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y el desarrollo de Argentina GNL atraen inversiones millonarias (más de USD 2.400 millones en VMOS y compromisos que superan los USD 30.000 millones en el mediano plazo). Más pozos de producción en Vaca Muerta, un gasoducto dedicado desde la formación hasta la costa, una planta de separación de gases que se proyecta en Sierra Grande , un nuevo puerto y la infraestructura para licuefacción y exportación de GNL. Son obras que generan miles de empleos calificados y un impacto directo en localidades como Sierra Grande, San Antonio Oeste y Las Grutas .

Este crecimiento es posible gracias a un modelo económico que prioriza el control inflacionario, el superávit fiscal y brinda herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ), que ofrece estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria por décadas y es indispensable para la confirmación de estas inversiones.

Río Negro adhirió tempranamente al RIGI y firmó acuerdos clave con YPF y otras operadoras , asegurandose el compromiso de privilegiar la mano de obra local y los proveedores rionegrinos, y recursos extraordinaros que le permiten al estado provincial fortalecer su infraestructura.

El gobierno provincial de Alberto Weretilneck ha acompañado de manera inteligente y estratégica estas medidas nacionales. Facilitó la ejecución de los proyectos mediante acuerdos institucionales, estabilidad regulatoria y obras de infraestructura . Este acompañamiento se vio reflejado también en el Congreso : los diputados y senadores rionegrinos alineados con Weretilneck apoyamos la aprobación de las leyes clave del paquete económico y energético, incluyendo el RIGI y las reformas que permitieron la desregulación y transformación del estado.

Quien invierte en nuestra provincia sabe que no vamos a cambiar las reglas a mitad de camino. No hay sorpresas, no hay improvisación: hay estabilidad, reglas claras y un rumbo sostenido. Así se construye confianza. Así se genera trabajo. Así ponemos a Río Negro en marcha. pic.twitter.com/4lx3zPcYb2

El caso FATE: ejemplo de por qué el modelo prioriza la competitividad real

Un contraste ilustrativo es el cierre definitivo de la fábrica de neumáticos FATE en San Fernando (Buenos Aires) tras más de 80 años de historia. La empresa no solicitó ni accedió al RIGI para modernizar su planta porque es un sector que, pese a la enorme ayuda estatal, no supo construir ventajas competitivas claras.

FATE subsistió históricamente gracias a altos niveles de protección arancelaria y restricciones a las importaciones, lo que permitía precios locales significativamente más altos (hasta un 200% por encima de los de países vecinos como Chile o Paraguay). Muchos argentinos cruzaban la frontera para cambiar cubiertas a precios razonables, mientras los consumidores y Pymes locales pagaban el costo de esa ineficiencia.

Empresa FATE en San Fernando La planta de FATE, en San Fernando.

Con la apertura económica del modelo actual las importaciones crecieron fuertemente, los precios cayeron beneficiando a los consumidores y FATE no pudo competir debido a sus costos altos y menor productividad.

Esto no es un fracaso del modelo, sino su lógica: el RIGI y los incentivos se dirigen a sectores donde Argentina tiene ventajas comparativas reales (petróleo, gas, minería, agro), no a industrias que dependían de protección artificial para sobrevivir. Subsidiar ineficiencias crónicas implicaba un impuesto oculto a los consumidores y hacia todos los sectores productivos; ahora esos recursos se liberan hacia actividades generadoras de valor, empleo calificado y divisas.

Destrucción creativa: el camino al progreso sostenible

La desregulación y la apertura económica sumado al cambio tecnológico son los factores que desencadenan la destrucción creativa shumpeteriana: dejar de promover lo no competitivo libera capital, talento y esfuerzo para lo que sí lo es. En Río Negro ya lo estamos viviendo: hay un dinamismo inédito, demanda de empleo especializado, servicios y logística, con proyecciones de miles de puestos de trabajo de calidad en el corto y mediano plazo. Y para el país, significa superar la restricción externa y lograr superávit energético.

El modelo de Milei, con el acompañamiento inteligente de nuestro gobierno provincial, demuestra que con reglas claras y libertad económica se producen resultados concretos: inversiones masivas en Vaca Muerta y su exportación por el Golfo San Matías, que generan empleo real en la Patagonia y un futuro próspero basado en ventajas genuinas, no en proteccionismos costosos. Río Negro no solo se beneficia: se convierte en protagonista del desarrollo argentino.