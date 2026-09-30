Río Negro: sin rivales a la vista, Buteler acelera en busca de su reelección en Cipolletti

Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti y figura clave de Juntos Somos Río Negro: va por la reelección, pero todavía no sabe contra quién.

Con las piezas más o menos acomodadas para la partida electoral del año que viene, Juntos Somos Río Negro buscará la reelección del gobernador Alberto Weretilneck , y pisar fuerte en los territorios donde manda y construye. Una de esas ciudades, claramente, es Cipolletti .

La búsqueda de la reelección del intendente Rodrigo Buteler no sólo es natural para agregarle otro mandato a su gestión actual, sino porque es el presidente del partido y aparece posicionado como el posible sucesor en la provincia. Es abogado, tiene 41 años y por ahora está solo en el ring. Las figuras opositoras no aparecen.

“No logro vislumbrar cuál es el rival a vencer en Cipolletti, no hay personas ni partidos proponiendo algo ni hablando de un proyecto de ciudad. Se vislumbra un kirchnerismo intentando reorganizarse, pero no veo que lo local sea una conversación de los partidos o de los actores de la ciudad”, analiza Buteler en diálogo con Letra P .

En ese camino, el intendente se arma de paciencia y apuesta a reafirmar su Modo Gestión, porque además las elecciones no tienen fecha ni están cerca, sobre todo si se confirma la decisión de desdoblar para que las autoridades provinciales se elijan en marzo/abril y las locales más tarde.

El municipio del Alto Valle muestra fortalezas en sus números ordenados y la inversión en infraestructura. El ordenamiento de las cuentas, dicen en el gabinete de Buteler, permitió que ahora el 40% de la recaudación vaya a salarios y con el resto puedan pensarse políticas públicas de pavimento, iluminación y mejoras de los espacios públicos.

Buteler piensa terminar su gestión con mil nuevas cuadras de asfalto y se jacta de que en un par de semanas la ciudad ya tendrá toda su iluminación LED. La comuna invirtió de su propio bolsillo unos $40.000 millones en obra pública, además de los aportes provinciales.

La obra pública, elemento central de la gestión de Buteler en Cipolletti.

También ve con buenos ojos la instalación de cadenas de renombre internacional, al estilo Carrefour, Mc Donald's o Mostaza. Los nuevos loteos, los parques industriales y el regreso del tren hacia General Roca forman parte de la enumeración de “golazos” por parte del oficialismo.

"La fortaleza de la ciudad -afirma el intendente- es el movimiento económico como puerta de entrada a Vaca Muerta y tener tierras productivas. Estamos en ese nudo de desarrollo. Y el desafío es acompañar eso con infraestructura. Ahí tenemos puesto el foco. Hay que consolidar esa infraestructura de una manera ordenada para mejorar la calidad de vida".

El fantasma de las últimas elecciones

Aunque Juntos Somos Río Negro escenifica optimismo, está fresco el recuerdo de las legislativas del año pasado, cuando La Libertad Avanza también ganó en Cipolletti, incluso en las dos categorías que se disputaron. "La elección nacional siempre es difícil para los partidos provinciales, estamos acostumbrados", dice Buteler.

El oficialismo relativiza esos comicios y se tiene fe al provincializar la discusión para jugar de local. También porque la imagen violeta se vino a pique y el gobierno de Javier Milei pierde consideración. Pero también es parte de la historia relativamente reciente la paridad que se generó en 2023. Buteler venció por la Intendencia con el 42,13% de los votos contra el 38% de Cambia Río Negro, que postuló a Valeria Lo Cacciato, quien después perdió visibilidad en el sistema político.

Incluso el espacio opositor cosechó mayoría para integrar el cuerpo legislativo. Y Weretilneck no pudo ganar en ese pago chico, donde el ahora diputado nacional Aníbal Tortoriello, que fue intendente de Cipolletti, sumó más votos como candidato a gobernador.

Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti, toma decisiones en conjunto con el gobernador Alberto Weretilneck.

Buteler y Weretilneck vienen tomando en conjunto las decisiones importantes, sobre todo en cuanto a la estrategia política. Eso implica el reparto de roles que pretenden para 2027, pero también otras herramientas, como las fechas de votación.

Como contó Letra P, parece casi seguro que primero se elegirán las autoridades provinciales y luego las municipales. Pero no hay pistas sobre el momento en que se votaría en Cipolletti. Se estima que la elección por la gobernación será en marzo o abril del año que viene.

El intendente insiste en que "Juntos trasciende un resultado electoral". "Es una construcción sólida, un proyecto firme, con vida institucional diversa en sus actores, sus gobiernos y con recambio generacional. Atravesamos cambios que son parte de un proceso natural", analiza.

La Libertad Avanza, ¿quieta o agazapada?

El oficialismo amplía su tranquilidad cuando espía el campamento opositor, donde no hay movimientos intensos ni indicios claros de cuáles pueden ser las alternativas que ponga sobre la mesa para competir. Hoy, Buteler está solo y espera.

Esa aparente falta de entusiasmo del sector libertario puede esconder alguna jugada agazapada, pero a primera vista no asoman dirigentes que eleven su perfil para confrontar contra el intendente. Si bien se han registrado escarceos en el Concejo Deliberante, con cuestionamientos por momentos furiosos a la gestión local, no aparece un paralelismo en la construcción política para una alternativa competitiva en las urnas.

Más aún, los globos de ensayo que se lanzaron en los últimos meses tuvieron vuelo corto. La expectativa es que La Libertad Avanza y CREO Río Negro compartan una boleta local. Tortoriello sigue metiendo cuñas en la región y deja trascender que el sector tiene un candidato en las gateras. Al estilo libertario dicen que es un joven empresario que no tiene trayectoria política.

Aníbal Tortoriello mete la cuña en Cipolletti y Buteler también lo elige como blanco de críticas.

No por nada la semana pasada Tortoriello fue blanco elegido de un fuerte cruce por parte de Buteler, que le refregó que estaba “boicoteando” a la ciudad con el voto contra el esquema de compensación financiera transitoria que sancionó la Legislatura. Esa normativa beneficia a Cipolletti como una de las comunas que registraron cambios económicos y demográficos, sin que esas transformaciones se trasladaran a la coparticipación.

El peronismo en una reconstrucción empinada

El peronismo intenta reconstruirse después de quedar partido en pedazos en las últimas elecciones, cuando Buteler cautivó a un sector importante del espacio nacional y popular. Esa vez, Nos Une Río Negro, haciendo confluir a sellos como Nuevo Encuentro y el Frente Renovador, acompañó al intendente ganador en una colectora, con Martín Doñate como referencia provincial.

Con la camiseta del PJ, en 2023, el candidato a intendente Antonio Barahona sacó menos del 4% de los votos. Otra oferta panjusticialista, la de Carlos Gustavo Neto, llegó al 2,8% con el sello Unidad para la Victoria.

Ahora el peronismo intenta revitalizarse con nuevo nombre, Unidad Ciudadana. Esa reconstrucción se hace cuesta arriba. El sector tiene adhesiones de partidos de centroizquierda y ya blanqueó su apoyo a la candidatura de María Emilia Soria para la gobernación. Pero tampoco tiene postulación definida para la intendencia.