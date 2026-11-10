Alberto Weretilneck analiza las ventajas y desventajas de votar en marzo, su fecha preferida

Luego de que el gobernador neuquino Rolando Figueroa formalizara la convocatoria a elecciones provinciales para el 14 de febrero , las miradas se volvieron hacia su vecino más cercano, Alberto Weretilneck . Sin embargo, en Río Negro no dan demasiadas pistas sobre la fecha, lo que da lugar a un sinnúmero de especulaciones entre oficialistas y opositores.

Hasta acá, la única expresión pública del mandatario respecto del calendario electoral provincial la realizó en Buenos Aires, en el programa A Dos Voces , de TN . Allí confirmó que serán adelantadas respecto del cronograma nacional y que las autoridades municipales eligirán, también, en fechas separadas.

Esa táctica confirmada cambia la estrategia que primó en las elecciones 2023, cuando los municipios oficialistas traccionaron junto al aparato provincial.

En la cabeza de Weretilneck sigue estando el mes de marzo como primera opción. Cuando era senador, a través del legislador Facundo López , uno de sus hombres de mayor confianza, hizo reformar la Ley Electoral para que Carreras pudiera convocar en el tercer mes del año, ya que la norma original establecía el mes de abril como inicio de la temporada de votación.

En aquella oportunidad, la mala relación entre ambos con la que se iba terminando el mandato de la barilochense provocó que la convocatoria fuera para el 16 de abril. Casualidades, Neuquén también votó ese día y Figueroa ganó sorpresivamente.

En 2023, Río Negro y Neuquén votaron el mismo día. Weretilneck y Figueroa fueron electos en sus provincias.

El gobierno considera que votar en marzo ofrece algunas ventajas. Una de ellas es que cuanto más separadas estén las elecciones del proceso nacional, más fácil es concentrar los debates y las discusiones en el plano de los temas locales. En Juntos Somos Río Negro se instaló la certeza de que cuando los que pelean son los partidos nacionales le es muy difícil interpelar a la población con los tópicos de la propia geografía.

Una segunda ventaja de adelantar lo máximo posible es zafar del acelerado deterioro económico que atraviesan grandes franjas de la población. No son pocos quienes observan que conforme se vayan acercando las hasta ahora vigentes PASO de agosto y las generales de octubre, los temblores financieros se irán acrecentando. Esa inestabilidad va a pegar en la provincia, tanto en relación a las inversiones extranjeras anunciadas vía RIGI como en la economía cotidiana. Y si se impone el clima de malestar a los oficialismos les cuesta el doble.

El tercer punto que Weretilneck y compañía miran con simpatía es que una elección en marzo agarra a La Libertad Avanza y el peronismo sin definir aún sus internas nacionales. Eso, observan, tendrá un impacto brutal en los armados provinciales. Los libertarios y todo el espacio de centro derecha ya vienen con complicaciones que la magra performance electoral en las convencionales de Bariloche exacerbó. También son muy sensibles a la marcha errática del gobierno nacional. Según la mayoría de las encuestas, Javier Milei transita sus peores niveles de imagen e intención de voto por estos días en Río Negro.

En Río Negro creen que la baja en la consideración de la población respecto al Presidente golpeará las chances de los candidatos provinciales de La Libertad Avanza.

El peronismo no está mucho mejor. Mientras miran para arriba y observan las dificultades para llegar a acuerdos de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, carecen de lineamientos claros y un liderazgo respetado por la totalidad de sus dirigentes en Río Negro. Para colmo, los problemas económicos en la intendencia de la candidata María Emilia Soria y los coqueteos con Weretilneck son mirados de reojo por buena parte del PJ. En ese contexto, Bariloche aportó más dudas al armado.

Así las cosas, si la decisión fuera que se vote el 7 de marzo, Weretilneck debería apurar el llamado a elecciones para los primeros días de diciembre. El oficio electoral y el aceitado manejo del aparato en meses “muertos” políticamente como enero le otorgaría una ventaja extra.

Las dudas del gobernador

Lo que genera dudas respecto de marzo es la concreción de distintos anuncios que vino realizando el gobierno durante toda la actual gestión. En estos días comenzaron tibiamente los trabajos en las rutas nacionales traspasadas a la provincia, 22 y 151. Sin embargo, las mejoras sustanciales no estarán finalizadas hasta mitad de 2027.

El epicentro del desastre vial es el Alto Valle, donde transita cerca de la mitad del padrón electoral de la provincia. La biblioteca de los asesores se divide en dos. Algunos piensan que cuando las obras están finalizadas nadie se acuerda quién las hizo y otros prefieren que al momento de asistir a votar, los electoras se topen con dificultades por obras que está haciendo un gobierno activo. Este debate puede definir buena parte de la decisión sobre la fecha.

Weretilneck espera, además, concreciones respecto a la exportación de petróleo vía el oleoducto VMOS. Será una foto central para su propia campaña. Eso y avances importantes en la llegada e instalación de los barcos licuefactores para el GNL podrían brindarle buenos dividendos en cuanto a cumplimiento de promesas a pesar de que el derrame de las grandes inversiones llegue a un porcentaje menor de la población.

Weretilneck espera concreciones respecto a la exportación de petróleo vía el oleoducto VMOS.

Terminar el VMOS también implica un punto de preocupación para centenas de obreros de la construcción que deberán buscar nuevos rumbos en una economía estancada.

Reuniones y ¿definiciones?

El miércoles de la semana próxima la Mesa Directiva de Juntos Río Negro, presidida por el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, se reunirá casi con seguridad en la ciudad en la que también Weretilneck tuvo sus primeros éxitos electorales. Trazarán allí los distintos escenarios posibles. Pero sobre todo, prepararán un gran encuentro partidario para diciembre, que tendrá como máxima figura al gobernador. ¿Será el momento adecuado para anunciar la fecha de las elecciones? Nadie se anima a aventurarlo, pero los rumores están.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Cipolletti Rodrigo Buteler.

Si no es marzo, se abre un mundo de especulaciones. Una posibilidad era un acuerdo norpatagónico con Neuquén y Chubut para fijar la misma fecha y generar un impacto nacional, pero el adelantamiento de Figueroa dejó esa posibilidad fuera del mapa.

Por el contrario, ahora Weretilneck necesita que Figueroa triunfe en su objetivo reeleccionista, porque si no reelige el gobernador que está sentado arriba de Vaca Muerta el panorama para quien sólo lleva gas y crudo hasta un barco se ensombrecería notablemente. Con todo, la Patagonia puso primera y con su principal socio ya lanzado, todos miran a Weretilneck.