Los tres ejes del proyecto con el que Alberto Weretilneck quiere tomar el control de las rutas 22 y 151

Río Negro. El acuerdo con Nación abre una nueva etapa para el gobierno de Weretilneck y pone a prueba su capacidad de gestión.

El proyecto que busca ratificar el convenio firmado entre Vialidad Nacional y el gobierno de Río Negro para concretar el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 ya ingresó a la Legislatura y será tratado la semana que viene. La iniciativa del gobernador Alberto Weretilneck declara la Emergencia Vial Provincial y autoriza al Ejecutivo a endeudarse por hasta 60 millones de dólares para financiar obras.

La sesión está convocada para el jueves 3 de septiembre. El gobierno rionegrino quiere acelerar su tratamiento para comenzar a intervenir sobre las trazas viales más deterioradas de la Patagonia.

El texto impulsado por el Ejecutivo provincial declara la emergencia sobre las rutas 22 y 151 por un año, con posibilidad de prorrogarla por otro. Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, el mantenimiento y la ejecución de obras.

La emergencia habilita, además, contrataciones directas de obras, servicios y materiales “por razones de urgencia”, sin atravesar los plazos de una licitación ordinaria. Las intervenciones podrán incluir reparación, repavimentación, mantenimiento, señalización y mejoramiento de los sectores considerados críticos.

El documento impulsado por el Ejecutivo provincial declara la emergencia sobre las rutas 22 y 151 por un año.

El proyecto también permite celebrar convenios con la Nación, municipios y empresas privadas, además de recibir equipos o instalaciones de Vialidad Nacional.

La Legislatura discutirá el crédito por 60 millones de dólares

En la misma sesión, el Ejecutivo pedirá autorización para tomar deuda por hasta 60 millones de dólares, destinada exclusivamente a las obras sobre las rutas 22 y 151.

El financiamiento contempla un préstamo de Fonplata, aunque el proyecto deja abierta la posibilidad de recurrir a otros organismos de financiamiento. Las tasas y los plazos de amortización todavía no están definidos y quedarán establecidos en el convenio con el organismo correspondiente.

Entre las intervenciones prioritarias aparecen la rotonda de Choele Choel, el sector de Puente 83 en Cipolletti y distintos tramos de la Ruta 151.

El acuerdo también establece que Río Negro deberá desistir de las acciones de amparo que mantiene contra Nación.

Qué implica el traspaso que acordó Alberto Weretilneck

Según pudo saber Letra P, el convenio tendrá una vigencia de 20 años y podrá comenzar a aplicarse dentro de los 60 días posteriores a su ratificación legislativa, mediante acuerdos específicos para cada tramo.

Río Negro asumirá la gestión integral, conservación, mantenimiento, ejecución de obras y control operativo de las trazas. Sin embargo, las rutas continuarán siendo de dominio y jurisdicción nacional.

En los sectores que todavía tienen contratos de obra vigentes, los acuerdos deberán ser tripartitos entre Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y las empresas contratistas. La provincia podrá intervenir directamente en los tramos de “traza liberada”, donde no existan contratos abiertos.

El acuerdo también establece que Río Negro deberá desistir de las acciones de amparo que mantiene contra la Nación por el estado de las rutas, incluida la presentada por Weretilneck en 2025 por la Ruta 151.