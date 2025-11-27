Y DÓNDE ESTÁ EL PILOTO

Aeropuerto de Rosario: una trama de ruidos internos y presiones de afuera asedian al presidente del directorio

Esteban Bretto se quedó sin apoyo político, pero en la Casa Gris aclaran que sólo habrá cambios "por causas de gestión". El rol de Gabriel Chumpitaz.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Esteban Bretto, presidente del directorio del Aeropuerto de Rosario

Tras un período de paz, volvieron los ruidos al directorio del Aeropuerto de Rosario. Esta vez, el apuntado es su presidente, Esteban Bretto, cuya continuidad está siendo rodeada de versiones agoreras. En el medio, se cuelan los movimientos en el gabinete de Maximiliano Pullaro y la conformación del bloque de Provincias Unidas en el Congreso.

El esquema de Gabriel Chumpitaz

Bretto fue designado presidente del directorio del Aeropuerto de Rosario -uno de las pocas terminales aéreas del país bajo control estatal- al principio de la gestión de Pullaro. Su entronización fue fruto de un acuerdo entre el gobernador y Gabriel Chumpitaz, el diputado que fue la primera figura del PRO en apostar al proyecto del hughense en 2021 y lidera el espacio político al que tributa Bretto.

Si bien Chumpitaz luego fue desplazado por Gisela Scaglia como la referencia macrista más cercana a Pullaro, cuando el hughense llegó al gobierno lo retribuyó con algunos cargos.

Chumpitaz sostuvo esos lugares incluso cuando se abrió de Unidos. El diputado se desmarcó de la Casa Gris en la esfera pública cuando intentó acercarse a La Libertad Avanza, pero su vínculo con Pullaro siempre se mantuvo, como lo evidenció que sólo uno de los funcionarios que le respondían dejó su cargo: fue Federico Cutrúneo, que renunció y no aceptó otro rol. El puñado de dirigentes que le respondían -unos cinco- se ubicaron en los ministerios de Seguridad y Justicia, Gobierno e Innovación Pública, Desarrollo Productivo y Educación.

Que pasó en el Aeropuerto de Rosario

El primero que parece en la cuerda floja es Bretto: las fuentes indican que tuvo una pelea con el propio Chumpitaz y que, de hecho, el diputado le pidió que renuncie a su cargo. El presidente del directorio se lo ha comentado a más de una persona en el Aeropuerto, por lo que en esa comunidad ya no es ningún secreto. ¿La razón? “No fue una situación puntual, fue una sumatoria de cosas”. Sin el apoyo de Chumpitaz, Bretto pierde el principal sustento que le permite estar al frente de la terminal aérea más importante de Santa Fe.

aeropuerto Rosario.png
Esteban Bretto, presidente del directorio del Aeropuerto de Rosario, en el medio. Nicolas Ruggiero -ya renunciado- y Pedro Giantenaso están a su lado.

Esteban Bretto, presidente del directorio del Aeropuerto de Rosario, en el medio. Nicolas Ruggiero -ya renunciado- y Pedro Giantenaso están a su lado.

En la Casa Gris no descartaron cambios, pero hicieron hincapié en que si se producen no serán por una pelea política. "Hablaría muy mal de nosotros como gobierno que actuemos de esa forma, no podemos permitir que las peleas personales interfieran en la gestión", dijo una alta fuente pullarista. "Los cambios de gabinete dependen del responsable del área, que es el ministro, y en última instancia, del gobernador", sumó, clausurando los rumores.

La pelea se da justo cuando Chumpitaz negocia aterrizar en el gabinete de Pullaro. Tras intentar un acercamiento a La Libertad Avanza, el diputado decidió competir en soledad por otro mandato y terminó casi proscripto por una maniobra judicial de Romina Diez. Ahora quiere encontrar refugio en la Casa Gris. Sabe que no obtendrá, sin embargo, un rol de alto perfil: su prioridad, dicen a su lado, es rearmar su grupo político. A cambio, podría acercar a Verónica Razzini al fuego del bloque de Provincias Unidas en la Cámara de Diputados. La legisladora es una de sus principales socias y le quedan dos años de mandato.

La guerra interna que se había calmado

Una versión que corrió con fuerza es que ante un hipotético paso al costado de Bretto, el que ocuparía esa silla sería el propio Chumpitaz. Sin embargo, en principio la especie no tendría asidero: si bien el diputado quiere colocar a una figura propia como reemplazante, no pretende sentarse él mismo ene lugar. No pertenece a su tropa, pero el que también pica en punta por su propio peso es Juan Pío Drovetta, el radical expresidente comunal de Serodino que fue ungido como gerente de la terminal aérea por Pullaro hace algunos meses.

El ascenso de Drovetta fue la forma elegante que encontró la Casa Gris para controlar una guerra interna que se desarrolló durante todo 2024 entre los directores del Aeropuerto. Bretto -en ese entonces apoyado por Chumpitaz- se enfrentó con Pedro Giantenaso y Nicolas Ruggiero, representantes de los municipios de Funes y Rosario. El campo de batalla fue la gestión, que terminó paralizada hasta que el propio gobernador intervino y, tras una reunión con todos los actores en su propio despacho, designó a Drovetta como una especie de interventor.

La presencia de Drovetta logró que todo fluyera. La gestión volvió a tomar color, las obras en la terminal aérea avanzaron y hasta Pullaro decidió hacerse cargo de la repavimentación de la pista cuando el gobierno de Javier Milei la dejó caer. En silencio, Ruggiero renunció y fue reemplazado por José Luis Conde, un alfil de Pablo Javkin. Cuando se anunció la inversión en la pista, el gobernador estuvo en el Aeropuerto y felicitó por el cambio de actitud al directorio. Duró poco: por otras razones, volvieron los dolores de cabeza.

