Javier Milei deja caer su última obra pública en Santa Fe, pero Maximiliano Pullaro esquiva el conflicto

El enojo de Maximiliano Pullaro

Al gobierno de Pullaro le sobran razones para estar enojado. No por tener que hacerse cargo de la totalidad de la inversión cuando según el convenio sólo les correspondía la mitad -en Santa Fe hacen de la obra pública una bandera y no hay problemas de billetera-, sino por la pérdida de tiempo: la decisión del ORSNA implica volver al plan original, anunciado en septiembre del año pasado, por el cual la Casa Gris se encarga de la gestión y el financiamiento de la obra. “Perdimos un año y medio”, se quejó off the record una garganta santafesina.