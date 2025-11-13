10D Y DESPUÉS

Santa Fe: Verónica Razzini duda en volver a un bloque PRO Federal en Diputados y explora un hueco en LLA

La diputada pierde a su compañero de bancada Gabriel Chumpitaz, que finaliza su mandato. El ida y vuelta con Maximiliano Pullaro.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Verónica Razzini, la diputada de Santa Fe que aún no decide qué hacer de su futuro y coquetea con La Libertad Avanza.

Verónica Razzini, la diputada de Santa Fe que aún no decide qué hacer de su futuro y coquetea con La Libertad Avanza.

La diputada por Santa Fe Verónica Razzini, quien se alejó del PRO y armó un bloque propio junto a Gabriel Chumpitaz, aún no define a qué tribu reportará desde el 10 de diciembre, cuando su socio deje la banca. Con todas las opciones sobre su mesa, incluso no descarta un acuerdo con La Libertad Avanza.

Notas Relacionadas
Gabriel Chumpitaz, junto a Patricia Bullrich. El diputado rompió con el PRO y arma bloque propio filo-libertario.
INTERNA AMARILLA

Chumpitaz rompió con el PRO en Diputados y arma su bloque propio filolibertario

Por  Bruno Correa

Las opciones de la diputada de Santa Fe

“No hay nada cerrado”, le repite la diputada a su entorno. Según informaron fuentes de contacto directo con ella, Razzini viene manteniendo reuniones con todos los bloques que puede llegar a integrar para conocer sus propuestas. “Sabe que nada es perfecto, pero está viendo en cuál se va a sentir más cómoda a la hora de votar”, informaron a su lado. “Verónica quiere ser cuidadosa, quiere ver cuánto puede crecer con sus agendas y no quiere correrse de su ideología ni de su forma de votar”, sumaron.

El nombre de Razzini apareció en una lista que el equipo de Gisela Scaglia imaginó que podía llegar a arriar a Provincias Unidas. Cerca de la rosarina reconocieron que hubo contactos con el armado de los gobernadores, pero revelaron que también hubo charlas con La Libertad Avanza. Otra opción, aunque con menos volumen, es la de volver al redil del PRO, un experimento que empuja su excompañero de bancada José Núñez, como contó Letra P. Incluso, no descartan que Razzini se mantenga en su bloque actual, Futuro y Libertad, el que conformó con su socio y padrino político Gabriel Chumpitaz y que ahora se transformaría en monobloque.

Con La Libertad Avanza, a los tumbos

Justamente, que Razzini no descarte La Libertad Avanza es sorpresivo por su vínculo con Chumpitaz. El aún diputado es un duro con una agenda muy cercana al discurso libertario, pero tras intentar por todos lados ingresar a la tropa de Javier Milei durante más de un año y no encontrar eco -hasta rompió el bloque del PRO y armó su propio espacio- terminó llevándose a patadas. Por ejemplo, fue otro de los traicionados por La Libertad Avanza en el cierre santafesino: había acordado una candidatura para el Concejo de Rosario en la lista de Juan Pedro Aleart que nunca le cumplieron.

Armar su propio bloque fue el preludio para la patriada de renovar su banca jugando solo y con discurso libertario que intentó Chumpitaz. Ahí empezaron los problemas: primero, La Libertad Avanza le impugnó el nombre de su alianza, Avanza Libertad, por “sustracción de nombre”. Tuvo que cambiarlo y terminó jugando con el sello de los Rodríguez Saa. Después, apostó por cartelería con la imagen de Patricia Bullrich, exmadrina suya, y terminó siendo desautorizado por la propia ministra de Seguridad, que le pidió que los retirara.

ChumpiRazzini
Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini.

Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini.

Sin embargo, hay un vector por el que Chumpitaz y Razzini pueden intentar un nuevo acercamiento: Diego Santilli. El flamante ministro del Interior viene de compartir recinto con ambos y Chumpitaz se ha encargado de sacar a relucir su cercanía con él en sus redes sociales con varias publicaciones. Ambos comparten cierta distancia con la conducción de Mauricio Macri -y, en el caso del santafesino, con la de Scaglia-. De esa manera, Chumpitaz y Razzini podrían eludir la resistencia de Romina Diez, la jefa libertaria de Santa Fe que les viene obturando todos los caminos.

El ida y vuelta con Maximiliano Pullaro

Con Provincias Unidas, por su parte, hay mejor relación. Si bien Chumpitaz y Razzini se alejaron de Maximiliano Pullaro en su intento de acercarse a La Libertad Avanza, nunca lo enfrentaron directamente y los canales de contacto subterráneos se mantuvieron. No por nada, el espacio mantuvo a casi todos los funcionarios que le reportan en el gabinete provincial, entre los que se destacan el presidente del directorio del Aeropuerto de Rosario, Esteban Bretto, y la subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado del Ministerio de Justicia y Seguridad, Karina Chumpitaz.

ChumpiPullaro
Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz, en el reencuentro.

Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz, en el reencuentro.

Ese vínculo volvió a activarse tras la decisión de Chumpitaz y Razzini de romper con el PRO y que el diputado juegue solo. Inteligente, Chumpitaz -que jugó profesionalmente al rugby en Europa- inició una ronda de reuniones presentando su primer libro, “Los 15 diamantes”. En esa ronda fue que se volvió a mostrar con Pullaro, que lo recibió en su despacho y se sacó una foto con su libro. Por eso, tras quedar afuera del Congreso, más de uno especula con que podría encontrar refugio en el gabinete santafesino.

Quién es Verónica Razzini

Razzini se hizo conocida por fundar el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos. Contadora, administra la empresa de su familia, uno de los corralones y planta hormigonera más importantes de Rosario. En 2020, la firma sufrió un bloqueo sindical de tres meses por parte de activistas que responden al Sindicato de Camioneros de Santa Fe -que es conducido por un sector enfrentado a Hugo Moyano-. Ese hecho fundante de su carrera política terminó en una causa penal contra los activistas por la que Razzini sufrió amenazas y balaceras para forzarla a desistir de la denuncia.

Quien la invitó a participar en política fue Chumpitaz. Corría 2023 y el también diputado aún mantenía un vínculo sólido con Pullaro. Por eso, logró que Razzini sea una de las candidatas a senadora del departamento Rosario del pullarismo. Sin embargo, con las boletas impresas y la cartelería de campaña ya en la calle, apareció la oferta de ocupar el segundo casillero de la nómina de postulantes al Congreso que acompañó a Horacio Rodríguez Larreta en Santa Fe. Sin dudarlo, Chumpitaz y Razzini desistieron del Senado santafesino y apostaron por lo nacional.

Temas
Notas Relacionadas
Gabriel Chumpitaz va por otro mandato como diputado por Santa Fe, pero esta vez jugará solo.
CIERRE DE LISTAS

Santa Fe: Gabriel Chumpitaz competirá con el sello de los Rodríguez Saá

El diputado abandonó Unidos y buscó ser parte de la escudería libertaria, pero se quedó afuera. Rechazos de la Justicia y una inscripción sobre la hora.
Gabriel Chumpitaz junto a Javier Milei. Romina Diez impugnó el nombre de su alianza en Santa Fe.
CIERRE DE LISTAS

Santa Fe: Romina Diez impugnó el nombre del frente libertario blue que encabeza Gabriel Chumpitaz

Avanza Libertad era el nombre elegido por el diputado, pero el mileísmo denunció "sustracción de nombre". Resolución contrarreloj en la Justicia.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Mauricio Macri.
EL GATO & EL LEÓN EN EL CONGRESO

Macri boicoteó el interbloque oficialista y La Libertad Avanza se juega a ser primera minoría

Por  Mauricio Cantando
Soledad Martínez, Mauricio Macri y Jorge Macri.
CUMBRE AMARILLA

Macri reafirmó la autonomía PRO: sin interbloque y con candidato propio en 2027

Por  Juan Rubinacci
Mauricio Macri con su armadora en Córdoba, la concejala Soher El Sukaria.
La interna amarilla sin fin

Macri se la juró a Agost Carreño y nombró como interventora del PRO a El Sukaria

Por  Yanina Babiachuk
Para Walter Correa, el peronismo no va a dejar pasar la reforma laboral de Milei 
BUENOS AIRES

Walter Correa: "La CGT y el peronismo no van a dejar pasar la reforma laboral de Milei"

Por  José Maldonado