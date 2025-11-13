Santa Fe: Verónica Razzini duda en volver a un bloque PRO Federal en Diputados y explora un hueco en LLA

La diputada por Santa Fe Verónica Razzini , quien se alejó del PRO y armó un bloque propio junto a Gabriel Chumpitaz , aún no define a qué tribu reportará desde el 10 de diciembre, cuando su socio deje la banca. Con todas las opciones sobre su mesa, incluso no descarta un acuerdo con La Libertad Avanza .

“No hay nada cerrado”, le repite la diputada a su entorno. Según informaron fuentes de contacto directo con ella, Razzini viene manteniendo reuniones con todos los bloques que puede llegar a integrar para conocer sus propuestas. “Sabe que nada es perfecto, pero está viendo en cuál se va a sentir más cómoda a la hora de votar”, informaron a su lado. “Verónica quiere ser cuidadosa, quiere ver cuánto puede crecer con sus agendas y no quiere correrse de su ideología ni de su forma de votar”, sumaron.

El nombre de Razzini apareció en una lista que el equipo de Gisela Scaglia imaginó que podía llegar a arriar a Provincias Unidas . Cerca de la rosarina reconocieron que hubo contactos con el armado de los gobernadores, pero revelaron que también hubo charlas con La Libertad Avanza . Otra opción, aunque con menos volumen, es la de volver al redil del PRO , un experimento que empuja su excompañero de bancada José Núñez, como contó Letra P . Incluso, no descartan que Razzini se mantenga en su bloque actual, Futuro y Libertad , el que conformó con su socio y padrino político Gabriel Chumpitaz y que ahora se transformaría en monobloque.

ChumpiRazzini Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini.

Sin embargo, hay un vector por el que Chumpitaz y Razzini pueden intentar un nuevo acercamiento: Diego Santilli. El flamante ministro del Interior viene de compartir recinto con ambos y Chumpitaz se ha encargado de sacar a relucir su cercanía con él en sus redes sociales con varias publicaciones. Ambos comparten cierta distancia con la conducción de Mauricio Macri -y, en el caso del santafesino, con la de Scaglia-. De esa manera, Chumpitaz y Razzini podrían eludir la resistencia de Romina Diez, la jefa libertaria de Santa Fe que les viene obturando todos los caminos.

El ida y vuelta con Maximiliano Pullaro

Con Provincias Unidas, por su parte, hay mejor relación. Si bien Chumpitaz y Razzini se alejaron de Maximiliano Pullaro en su intento de acercarse a La Libertad Avanza, nunca lo enfrentaron directamente y los canales de contacto subterráneos se mantuvieron. No por nada, el espacio mantuvo a casi todos los funcionarios que le reportan en el gabinete provincial, entre los que se destacan el presidente del directorio del Aeropuerto de Rosario, Esteban Bretto, y la subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado del Ministerio de Justicia y Seguridad, Karina Chumpitaz.

ChumpiPullaro Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz, en el reencuentro.

Ese vínculo volvió a activarse tras la decisión de Chumpitaz y Razzini de romper con el PRO y que el diputado juegue solo. Inteligente, Chumpitaz -que jugó profesionalmente al rugby en Europa- inició una ronda de reuniones presentando su primer libro, “Los 15 diamantes”. En esa ronda fue que se volvió a mostrar con Pullaro, que lo recibió en su despacho y se sacó una foto con su libro. Por eso, tras quedar afuera del Congreso, más de uno especula con que podría encontrar refugio en el gabinete santafesino.

Quién es Verónica Razzini

Razzini se hizo conocida por fundar el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos. Contadora, administra la empresa de su familia, uno de los corralones y planta hormigonera más importantes de Rosario. En 2020, la firma sufrió un bloqueo sindical de tres meses por parte de activistas que responden al Sindicato de Camioneros de Santa Fe -que es conducido por un sector enfrentado a Hugo Moyano-. Ese hecho fundante de su carrera política terminó en una causa penal contra los activistas por la que Razzini sufrió amenazas y balaceras para forzarla a desistir de la denuncia.

Quien la invitó a participar en política fue Chumpitaz. Corría 2023 y el también diputado aún mantenía un vínculo sólido con Pullaro. Por eso, logró que Razzini sea una de las candidatas a senadora del departamento Rosario del pullarismo. Sin embargo, con las boletas impresas y la cartelería de campaña ya en la calle, apareció la oferta de ocupar el segundo casillero de la nómina de postulantes al Congreso que acompañó a Horacio Rodríguez Larreta en Santa Fe. Sin dudarlo, Chumpitaz y Razzini desistieron del Senado santafesino y apostaron por lo nacional.