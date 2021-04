El Conde orquesta: alfil de Javkin, ingeniero de Messi y candidato en Newell's

Tiene una relación fluida con Jorge Messi, es el secretario de Obras Públicas de la Intendencia de Pablo Javkin en Rosario y trabajó codo a codo con María Eugenia Bielsa. Pero los que lo conocen dicen que juega solo. Y es en esa soledad que el ingeniero José Luis Conde decidió participar en las elecciones del Club Atlético Newell’s Old Boys como candidato a vicepresidente primero por la lista del oficialismo que encabeza el actual vice segundo Cristian D’Amico.

Con recorrido exclusivo en la privada y sin terminales políticas, Conde llegó en 2019 a las ligas mayores de la función pública. Javkin lo eligió como su secretario de Obras Públicas al arribar a la intendencia de Rosario. Pero la incursión en la cosa pública no fue un camino aplanado para el ingeniero. “Nadie daba dos pesos por él, al principio sufría la tensión que sentía al recorrer los barrios, después lo fue revirtiendo”, dice un conocedor de los vericuetos del Palacio de los Leones. La misma garganta reconoce que es “expeditivo y ejecutivo”, y que ya está consolidado en su puesto. “Al principio iba a estar seis meses e irse, pero se quedó”, afirma

Con el intendente rosarino lo une una relación de amistad. Se conocieron a través de un amigo en común, el empresario Javier Macchi, titular de la Universidad del Gran Rosario. A los tres los volvió a juntar la pandemia de covid-19 en lo que hasta ahora es la mayor medalla de Conde en la gestión pública: el centro de aislamiento que el municipio rosarino instaló en el Hipódromo del Parque Independencia, cerca del estadio de Newell’s. Conde supervisó toda la obra y Macchi puso a estudiantes de kinesiología como voluntarios.

Conde junto a Javkin recorriendo una obra pública

De perfil bajísimo, Conde ingresó a la vida política de Newell's en 2016 con un papel secundario. Ya se lo empezaba a señalar como "el ingeniero de los Messi". Así lo presentó el actual presidente de Newell´s, Eduardo Bermúdez, luego del triunfo en las elecciones de 2016 donde Conde ocupaba el cargo de vocal en la lista que ganó con un magro 29% de los votos.

Conde cultiva una fluida relación con Jorge Messi, el papá y CEO del crack. El vínculo comenzó siendo laboral. Conde dirigió algunas obras privadas para la familia. Pero con el tiempo trascendió los negocios, aunque él prefiera bajarle el perfil: “Sí, tengo una relación laboral con Messi, pero no hago ningún chapeo y no voy a usufructuar una relación laboral en beneficio de otra. He hablado con Jorge 100 veces y en 99 y media no fueron vinculadas a Newell’s”, dijo alguna vez a un programa radial rosarino.

A base de trabajo y azar, Conde fue aumentando su gravitación en aquella comisión directiva. “Era uno de los pocos que trabajaba”, señala un conocedor de la diaria del club del Parque Independencia. Además, uno a uno, varios de los miembros de aquella dirigencia fueron renunciando. La mesa se achicaba y el ingeniero se arrimaba cada vez más a la cabecera.

Hasta que en abril de 2018, con el club sumido en una crisis deportiva e institucional, dio un paso al costado, enemistado con Bermúdez. Sin embargo, ese alejamiento duró poco. Es que Conde era el único de la comisión directiva que podía atenderle el teléfono todos los días a María Eugenia Bielsa. La exministra de Desarrollo Territorial y Hábitat dirigía la obra de construcción del hotel que su hermano Marcelo donó para el predio de entrenamiento que Newell’s posee en el extremo oeste de Rosario. Él ingeniero civil, ella arquitecta, hablaban el mismo idioma y trabajaron codo a codo hasta el final de la obra.

“Tuve contacto diario con los arquitectos del estudio designado por Marcelo, que es su propia familia, para no hacer nada que esté en desacuerdo con la idea original de ellos”, describió Conde alguna vez aquella relación que, quienes estuvieron cerca, definieron como “intensa” por la puntillosidad y la obsesión por el detalle de la exdiputada provincial. Aquella experiencia levantó el perfil del ingeniero. Cuando el hotel se inauguró en noviembre de 2018, ofició de guía para quienes visitaban la faraónica obra a la que el entrenador leproso Germán Burgos describió como "Europa" al arribar al club.

Solista

Aunque la candidatura de Conde tienta a apurar conjeturas sobre el nivel de involucramiento de Javkin, hincha leproso, en las elecciones de Newell’s, cerca del radical afirman que “Pablo no está jugando”. Fiel al estilo que viene puliendo desde que cumplió su sueño de ser intendente de Rosario, no marca preferencias y trata de sintonizar con todos los candidatos.

“Pablo tiene estima y afecto con Ignacio Astore (candidato por el Movimiento de Independencia Leprosa), respeto por José Luis Concina (va por Unen) y una relación institucional con D’Amico (el candidato del oficialista Rojinegro Querido”, grafica la fuente que se ocupa de aclarar, por si quedan dudas: “Conde juega solo”.