Reforma laboral: Leandro Zdero le hace un guiño al Gobierno, pero pide compensación por pérdida en Ganancias

En el marco de la gira por una decena de distritos agendada para enero, el ministro del Interior, Diego Santilli , se llevó de Chaco el apoyo de Leandro Zdero a la reforma laboral , aunque el gobernador habló de avanzar en un “esquema de compensaciones” por el agujero fiscal que provocará en las cuentas provinciales la rebaja en el Impuesto a las Ganancias que prevé el proyecto.

“Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el riesgo país y tener equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía”, dijo Zdero en la conferencia de prensa que compartió junto a Santilli en Resistencia. Sin embargo, fuentes de la gobernación chaqueña dijeron que la agenda de trabajo incluyó la conversación por el “esquema de compensaciones” por la baja del impuesto, aunque no dieron detalles sobre cuál sería.

Como contó Letra P , el proyecto generó cortocircuitos entre la Casa Rosada y los gobernadores por el impacto que tendrá en las arcas provinciales el artículo 191, que modifica la escala para el pago del Impuesto a las Ganancias de las sociedades y genera una baja en la recaudación. Como se trata de un impuesto coparticipable, eso afectará el dinero que reciben las provincias.

Preocupados por los números, los gobernadores entraron en estado de alarma y empezaron a dar señales de rechazo a la reforma. Incluso aquellos mandatarios aliados a Balcarce 50, como es el caso de Zdero, plantearon el problema que generaría en las administraciones provinciales una baja tan significativa en la recaudación.

En ese contexto, Santilli inició una gira por las provincias para negociar el apoyo de los mandatarios. El miércoles estuvo con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres , y este lunes viajó a Chaco para ver a Zdero. En su agenda de los próximos días figuran una visita a Mendoza, donde se verá con Alfredo Cornejo , y una reunión en la Casa Rosada con Sergio Ziliotto . El pampeano es una figurita difícil porque, aunque mantiene un diálogo abierto, forma parte del club de peronistas opositores a Javier Milei .

Recibimos en la Casa del Chaco a Diego Santilli, Ministro del Interior de la Nación.



Reunidos, vamos a avanzar en una agenda conjunta de trabajo, para fortalecer la articulación entre la Nación y provincia, impulsando más gestión, desarrollo y oportunidades para los… — Leandro Zdero (@LeandroZdero) January 12, 2026

Ziliotto ya le hizo saber a los líderes de la CGT que no acompañará los artículos de la reforma laboral que impliquen un retroceso en los derechos de los trabajadores y que afecten el esquema de acción gremial. Como el Gobierno, la plana mayor de la central obrera también activó sus contactos con gobernadores y buscará que la reforma laboral se apruebe de la forma más acotada posible.

Los integrantes del triunviro que conduce la CGT empezarán a reunirse esta semana para trazar una estrategia de acción común.

Los números de la baja de Ganancias

El proyecto propone modificar las alícuotas del inciso a) del artículo 73 de la ley del Impuesto a las Ganancias para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de este año. Esa modificación implica una rebaja en el pago de ganancias para determinadas sociedades de capital, del 30% al 27%, en un caso, y del 35% al 31,5%, en otro.

Según el informe elaborado por el diputado Guillermo Michel, de Unión por la Patria, la baja proyectada para 2026 en Impuesto a las Ganancias representa 3,1 billones de pesos, de los cuales 1,7 billones corresponden a las provincias.

Le pedimos una reunión al gobernador Frigerio porque la reforma laboral le quita recursos coparticipables a Entre Ríos por más de $81 mil millones al año. — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) January 6, 2026

En tanto, según el senador Jorge Capitanich, exgobernador de Chaco, el impacto será mayor. El cálculo le indica casi 4,7 billones de pesos de pérdida para las provincias. En particular, para Chaco, sería de 162 millones de dólares, de acuerdo a sus estimaciones. Eso se da en un contexto de alta dependencia de los recursos coparticipables para sostener servicios esenciales.

¿Compensaciones para los aliados?

Si bien todavía no se conocen detalles sobre cómo se implementaría el sistema de "compensaciones" ni en qué consistiría, el cambio en el sistema de recaudación de las provincias podría resultar significativo en función de la relación que cada distrito tiene con la Casa Rosada. Dicho de otra forma, salir del sistema automático de recaudación podría significar una mayor dependencia de los gobernadores del Estado nacional y una profundización del esquema de premios y castigos, que actualmente se viabiliza a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En esa línea, habrá que ver si todos los gobernadores están dispuestos a acompañar la modificación y qué tiene el Gobierno para ofrecer a cambio que pueda resultar tentador para las provincias.