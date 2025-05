A quién, cómo y de qué le habla Javier Milei

El destello de realidad le activa un reflejo poco frecuente. A sus 22 años no puede decir que la política le interese demasiado, pero tampoco le es del todo indiferente. Saca el teléfono del bolsillo y empieza a buscar noticias.

Lucas, claro, no existe. La escena es pura imaginación.

congreso represión 21M3.jpg Un jubilado y una jubilada, víctimas de los gases de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich, este miércoles en la plaza del Congreso.

Probablemente estés pensando que genero ese perfil, ese y no otro, para contarte hasta qué punto aspectos de la realidad que los más incluidos consideramos relevantes pueden ser lejanos para otros. No es lo que me interesa, porque eso ya se dijo hasta el cansancio. Vamos a otra cosa. ¿A quién le habla el Gobierno? ¿A quién le habla la oposición? ¿Quién tiene más chances de ser escuchado en una sociedad que, en buena medida, ha devenido en un conjunto de individuos?