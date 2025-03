Media Argentina clama por ser representada: crónica de otra plaza del No a Javier Milei

Testimonios en la marcha en defensa de los jubilados y en rechazo al gobierno de Milei



"Me tocó abrazar a una jubilada mientras no podía ver por el gas"



"Me preocupa la patria"



"Vine porque tenía miedo. Si tenemos miedo, algo anda mal"



