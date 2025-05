Jubilaciones, $LIBRA y AGN, ¡afuera!: Martín Llaryora, Jalil y Zamora bloquearon el cuórum y se cayó la sesión

Germán Martínez (UP) habla con Nicolás Massot, de Encuentro Federal, en la sesión fallida sobre jubilaciones.

Javier Milei también pudo celebrar en Diputados: con la colaboración decisiva de los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), La Libertad Avanza impidió el cuórum en una sesión que tenía una agenda adversa para el Gobierno. No se trataron proyectos para subir jubilaciones , investigar el caso $Libra y completar la AGN.

La jugada de este trío fue clave: la sesión tuvo un máximo de 125 bancas ocupadas, cuatro menos de las necesarias para empezar la sesión. El Gobierno presionó al límite para no sesionar y lo logró. El PRO y la UCR se mantuvieron como aliados fijos, junto a los partidos provinciales. Si había cuórum, no podía manejar las votaciones, porque la relación con los aliados está contaminada por la elección. Se iba a aprobar un proyecto para subir 7.2% las jubilaciones. Tampoco pudo tratarse la emergencia a localidades inundadas de la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, el plantel de la Coalición Cívica, que no participó de la convocatoria a la sesión, tuvo su plantel completo en el recinto. Según la propuesta elevada este martes por UP y EF, un lugar en el directorio con era para Monzó, otro para el kirchnerista Juan Ignacio Forlón y el restante para La Libertad Avanza, que no aceptó la oferta y, este mismo miércoles, inició un debate en comisiones del proyecto de Menem para cambiar la composición de la AGN.