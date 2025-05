Cuántos dólares tiene el equipo de Toto Caputo abajo del colchón

"Esa gente que tiene la guita debajo del colchón no son delincuentes, son tipos que se escaparon de un régimen opresor". La frase de Javier Milei en el IAEF no fue dirigida al equipo económico de su gobierno, pero bien podría haber sido: seis de los principales funcionarios de Toto Caputo declararon tener atesorados en efectivo más de 500 mil dólares .

"Nosotros estamos trabajando en que la gente pueda sacar sus ahorros de abajo del colchón y que no los persiga el Estado".



Si bien las presentaciones ante la OA siempre están pesificadas, hay quienes suelen dejar asentado, en un renglón, la cantidad de dólares billete que poseen. No suele ser lo habitual porque no están obligados a hacerlo, pero cinco de los seis miembros del equipo económico sí lo aclararon: suman en total U$S 495.725 declarados bajo el colchón.