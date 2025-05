Ficha limpia, "¡traición!" y después: Javier Milei y Mauricio Macri, hacia la guerra total

El Gobierno se declaró desolado por el desenlace, que atribuyó al reflejo de la casta en general y del kirchnerismo en particular de proteger a CFK . Así, desolado, se mostró el jefe del bloque de senadores de LLA, Ezequiel Atauche , tras la votación y así lo expresaron en innumerables posteos los principales referentes de la extrema derecha gobernante. Así lo hizo el mismísimo Presidente a las 22.10 del miércoles con un tuit escueto. "LAMENTABLE. Fin", escribió sobre el tablero de la votación.

Sin embargo, en el PRO, donde la frustración parecía menos impostada, comenzaba a hablarse a esa hora de una traición para congelar el proyecto al menos hasta el año que viene.

El PRO destila el veneno de la desconfianza

La diputada y primera candidata del PRO a legisladora porteña Silvia Lospennato –principal impulsora de la Ficha limpia en el Congreso–, el autor del proyecto original Gastón Marra y otra abanderada, la periodista Fanny Mandelbaum, estaban en TN en el momento de la votación. Lo que creían una aprobación garantizada se derrumbó y sus gestos expresaron cabalmente la enorme frustración que sintieron. Lospennato quedó demudada.

La reacción de Silvia Lospennato en vivo al rechazo de la ley de Ficha Limpia

Se entiende: Milei llamó personalmente a Lospennato para manifestarle su apoyo a la iniciativa después de que un intento fracasara en noviembre en Diputados por falta de cuórum, algo a lo que ayudaron algunas sugestivas ausencias paleolibertarias. Entonces el Presidente ordenó reescribir el texto, de modo de no mostrarse hostil a la ofensiva. Esa versión pasó luego el filtro de la cámara baja y encalló este miércoles en el Senado.

Ni bien se supo cómo votó cada senador, Lospennato comenzó a hablar de traición. Quienes defeccionaron fueron los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, alfiles del exgobernador y hombre fuerte del Frente Renovador para la Concordia Social, Carlos Rovira … un aliado del Gobierno. Ambos habían asegurado, incluso públicamente, su respaldo al proyecto de Ficha limpia.

image.png El veneno amarillo de Silvia Lospennato.

Un antecedente cercano incrementó la ira de quienes aún son leales a Macri. En febrero, las ausencias de Rojas Decut y Arce hicieron que fracasara por un solo voto –hacían falta 48– la instalación de una comisión investigadora del Libragate en el Senado.

"Las planillas del Ministerio de Economía testimonian que la provincia de la tierra colorada lidera el ranking de los distritos favorecidos por el reparto de los aportes del Tesoro (ATN) que maneja la Casa Rosada", precisó Letra P, para más datos.

En medio de la transmisión de TN, el periodista Claudio Savoia consignó la presencia, sin justificación aparente, del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, durante buena parte del día en el Senado.

¿Por qué Milei podría haber elucubrado semejante maquinación? Lo explica Mauricio Cantando en una excelente nota publicada en Letra P.

"En el Gobierno había dos posturas que justificaban la supuesta necesidad de demorar la ley, nunca reconocida on the record. Una esque Lospennato pudiera usarla para su campaña . La otra, que explica la actitud de noviembre, que en la Casa Rosada hay quienes piensan que Ficha limpia se le podría venir en contra a Milei o su círculo más cercano por la influencia de Mauricio Macri en Comodoro Py".

. La otra, que explica la actitud de noviembre, que en la Casa Rosada hay quienes piensan que Ficha limpia por la influencia de Mauricio Macri en Comodoro Py". "Otra lectura de algunos sectores del oficialismo es que es preferible enfrentar a CFK en la provincia de Buenos Aires o, al menos, no darle la cucarda de la proscripción".

¿Señales de una traición de Javier Milei?

Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua correrán con los reproches, pero eso no les va a hacer mella en la política local. ¿Les valdrá una penalización de la Casa Rosada?

Para Balcarce 50, en tanto, admitir que –supuestamente– sus aliados no son tan de fierro sería gratis: con el ciclo electoral lanzado, nada de importancia se jugará allí y, de hecho, el llamado a que la ciudadanía refuerce ese costado flaco del "cambio" será un elemento central de la campaña. ¿Cómo? No dejándose engañar y descartando al PRO, al que el oficialismo llamó este miércoles "comunista" –el peor insulto– en profusos posteos de Twitter.

Aunque los cálculos de los operadores legislativos del proyecto descontaban el respaldo de LLA y sus aliados, sobre todo tras alcanzar un cuórum difícil, algo hacía ruido sobre el final la jornada, justo antes de la votación. Ficha limpia: se trata el proyecto para sacar de la cancha a CFK, pero siguen las sospechas de un boicot, había avisado Letra P, temprano.

El viceministro de Odio, Daniel Parisini, alias Gordo Dan, posteó a las 19:37 un video de campaña violento contra el PRO y ordenó a los troles: "Que #LosChantasDelCambio sea tendencia YA". Milei reposteó la pieza.

Mienten con lo mismo

Usan las mismas estrategias

Tienen al mismo asesor

Son lo mismo



Que #LosChantasDelCambio sea tendencia YA

El video hace foco en el consultor español Antoni Gutiérrez Rubí y acusa a Lospennato y a Jorge Macri de usar los mismos argumentos de campaña –la defensa de una educación pública sin motosierra– que Sergio Massa en 2023. Gutiérrez Rubí trabaja hoy para el PRO y lo hizo para el hincha de Tigre en la última presidencial.

El Presidente sumó su acoso orientador.

El especialista en comunicación todavía pelea contra la decisión de la Dirección Nacional Migraciones de no renovarle la residencia en la Argentina, donde vive desde hace tiempo.

Batalla sin cuartel en la Ciudad de Buenos Aires

Los trackings –sondeos diarios– que se hacen en la recta final hacia el domingo 18 arrojan una pelea cabeza a cabeza entre Lospennato y Manuel Adorni. En un contexto de suspensión de las primarias y de fragmentación extrema de la oferta, las derechas realizarán, en la elección para la Legislatura local, una interna a cielo abierto.

Descontado, eso creen LLA y el PRO, el primer lugar para el nuevo peronismo pintado de verde de Leandro Santoro, el segundo puesto pasaría a tener, para violetas y amarillos, sabor a victoria, dadfo que ayudaría a orientar el voto útil anti-K del distrito en las legislativas nacionales del 26 de octubre.

En otras palabras: para Adorni, ganar es ganarle a Lospennato, aunque sea por nun solo sufragio; para la macrista vale exactamente lo opuesto.

image.png Leandro Santoro, Silvia Lospennato y Manuel Adorni, protagonistas de la batalla electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

En caliente, la diputada, que compite con la ventaja de las marcas PRO y Macri, cree que las dudas sobre la verdadera actitud de Milei en torno al proyecto podría terminar de inclinar a su favor esa pelea menor.

En una entrevista que concedió a Letra P, Adorni señaló que, "filosóficamente, Ficha limpia no debería existir, porque vos no deberías votar corruptos naturalmente, menos aun, corruptos condenados, pero, como a un sector de la sociedad le falta madurez democrática y republicanismo, discutimos este tipo de proyectos, para que esos corruptos no lleguen al poder".

La definición expone tanto la antipatía de la ultraderecha por esa herramienta legal –carne de sospecha para el macrismo– como toda una posición frente a la democracia. ¿O contra ella?

Ficha limpia, ¡afuera! El breve respiro de CFK

CFK respiró anoche, pero la suya fue una victoria con poca sustancia.

Cristina II.jpg Cristina Fernández de Kirchner.

Por un lado, si el Senado hubiese aprobado el proyedcto de Ficha limpia, los abogados de la expresidenta lo habrían judicializado y, seguramente, lo habrían esterilizado para los comicios de este año. Por el otro, su eventual vigencia le habría impedido competir para el Congreso nacional, que no es lo que tiene en mente. Ella quiere darle pelea a Milei –y a Axel Kicillof– en la Tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

Para la expresidenta, entonces, la verdadera amenaza no era este proyecto, sino la posibilidad de que la Corte Suprema tratara su recurso contra la condena en segunda instancia en la causa "Vialidad", que establece su inhabilitación perpetua para ocupar todo tipo de cargos públicos, tanto a nivel nacional como subnacional.

Su temor es que el alto tribunal defina esa cuestión antes del cierre de las listas bonaerenses, escenario que empuja vigorosamente Ricardo Lorenzetti.

Para ella, la pelea recién empieza y tiene pronóstico reservado.