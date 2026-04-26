Los tres caminos de Martín Llaryora frente a la reforma electoral de Javier Milei

La reforma política de Javier Milei encontrará a la dirigencia cordobesista en el Congreso con la misma consigna de Martín Llaryora . La “libertad de acción” para el debate que ordenará el ’27 electoral. El libre albedrío legislativo es, en realidad, el eufemismo de la especulación política.

Lo admiten abiertamente los adláteres de confianza del gobernador de Córdoba . Milei encara su proceso de reelección con dificultades económicas, sociales y morales; y necesita una oposición atomizada que compense el escenario soliviantado. Llaryora pude ayudar o no. Quiere negociar.

El cordobesismo tiene margen para moverse en cualquiera de las variantes que abre la reforma electoral y, precisamente por eso, la indefinición es hoy su principal activo.

“No nos hemos juntado todavía”, reconocen en el bloque. Admiten que ni siquiera hubo una puesta en común entre los propios legisladores cordobeses, mucho menos con Provincias Unidas .

La hoja de ruta, por ahora, es esperar que se vayan descomprimiendo algunos frentes. “Seguramente la semana que viene nos vamos a juntar, después de que pase la interpelación a Manuel Adorni y ahí veremos”, prometen, en alusión al informe de gestión que el jefe de Gabinete debe brindar el miércoles .

Las opciones contrapuestas de Martín Llaryora

En ese compás de espera, el oficialismo provincial se reserva todas las opciones. Llaryora puede acompañar la suspensión o eliminación de las PASO sin pagar costos internos porque el peronismo cordobés nunca las aplicó en su bastión.

“Nosotros no estamos de acuerdo con las PASO, por algo no lo hicimos en Córdoba”, sintetizan. Esa coherencia le permite a Llaryora alinearse con la Casa Rosada si así lo decide, sin quedar pegado de lleno a Milei.

Con todo, el margen también habilita el movimiento contrario. El gobernador puede rechazar la eliminación total y pararse en sintonía con Maximiliano Pullaro, que no quiere resignar la herramienta de las primarias.

001-pullaro-schiaretti-llaryora.jpg Maximiliano Pullaro, Juan Schiaretti y Martín Llaryora en la previa del discurso de apertura de sesiones de Javier Milei en el Congreso

Tienen razones para hacerlo. A diferencia del cordobesismo, Pullaro está consolidando su armado transversal con un proceso de reforma donde las primarias son protagonistas y clave de acuerdos con el peronismo de Santa Fe.

En el corner de los aliados libertarios, el mendocino Alfredo Cornejo es otro que quiere apoyar el plan de Milei, pero necesita la primaria en su provincia para ordenar la interna con Luis Petri. Lo mismo pasa con Rogelio Frigerio, que sigue con atención en Entre Ríos la jugada del chaqueño Leandro Zdero, que presentó un proyecto en su provincia para eliminar las PASO locales.

La alternativa del medio que seduce al PJ de Córdoba

Todo indica que para lograr los votos necesarios para una reforma, que las PASO pierdan la “o” sería un negocio redondo para todos.

“Se puede buscar alguna salida, que sea PAS, no PASO. Una primaria abierta, pero no obligatoria”, resumen la opción del medio fuentes del cordobesismo. Es una salida de equilibrio, más pensada para ordenar vínculos que para resolver el sistema.

llaryora aresca torres schiaretti basualdo gutierrez Martín Llaryora, Juan Schiaretti y diputados por Córdoba

El eje San-Cor tiene prioridad en la estrategia cordobesa, que busca contener el ruido interno que ha marcado a esa entente desde su nacimiento. Es por eso que si hay una opción que cotiza, le permitiría al cordobesismo quedar bien con dios y con el diablo en esta tercera vía. Picardías del destino.

Ficha limpia y financiamiento, con objeciones

En ese tablero con múltiples variables, hay un punto donde no hay fisuras. La Ficha Limpia funciona como línea roja para los oficialismos de Córdoba y Santa Fe. El primero la define como un “caballo de Troya” y rechaza que se trate todo junto.

En este punto, siempre hubo resistencia en Córdoba. Fue un reclamo opositor de vieja data que se logró en la Legislatura en diciembre de 2024 y se anunció un mes antes, casi en simultáneo con las denuncias de funcionalidad de Milei al kirchnerismo, porque habían jaqueado su propio proyecto en el recinto al no dar cuórum.

Un ejemplo más de que la política siempre importa más que las instituciones, más allá del pelaje libertario o peronista.

Las limitaciones al financiamiento público es otro punto que encontrará resistencia de la bancada que tiene a Juan Schiaretti entre sus referencias. “El Estado tiene que mejorar la participación ciudadana y el funcionamiento del sistema democrático y eso se logra con recursos, con su control correspondiente”, anticipan.

Qué quiere Martín Llaryora

Si el gobernador colabora con una reforma que facilite el camino a la reelección de Milei, querrá garantías. Hoy, la foto tiene a Karina Milei enfocada en el bis de su hermano y frizando movimientos de La Libertad Avanza en Córdoba.

Gabriel Bornoroni es orgánico y sabe que después del Mundial se decidirá sobre su futuro. Al gobernador lo conforma una lista libertaria pura, con el radical Rodrigo de Loredo jugando por afuera.

Nada se sabrá antes del evento deportivo internacional. Seguirá el armado violeta, a modo de mantenimiento, mientras el Congreso será una suerte de mesa política blue del '27.

karina milei menem bornoroni Gabriel Bornoroni, Karina Milei y Martín Menem enfriaron la carrera por la gobernación de Córdoba

La tropa libertaria confía en que mejorará su suerte, que la pesadilla de Adorni no durará 100 años y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) saldrá al cruce para que Milei llegue fuerte y se quiera comer a todos los gobernadores díscolos de un bocado.

Se aspira a un desembolso de dólares frescos para apuntalar el plan electoral que podría decantar en paritarias libres y algo de obra pública para reactivar la paz del cementerio. Eso dicen fuentes libertarias.