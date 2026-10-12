Patricia Bullrich ya construye su propio 2027

Cada vez que Patricia Bullrich marca una diferencia con el Gobierno o deja abierta una definición sobre el futuro, vuelve la misma pregunta: ¿puede competir por su cuenta en las elecciones 2027? Pero el interrogante ya no es si empezó a construir un perfil propio. Eso está ocurriendo. La discusión es qué busca con esa estrategia y hasta dónde está dispuesta a llevarla.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado viene marcando matices sobre la marcha del gobierno libertario y sobre la necesidad de que las mejoras económicas se sientan en la vida cotidiana. También dejó abierta la posibilidad de competir en 2027, aunque sin confirmar una candidatura. En paralelo, desde la Casa Rosada sostuvieron que respalda la reelección de Javier Milei . En esa convivencia entre apoyo y diferenciación está hoy la clave de su relación con el Presidente .

El vínculo entre los dos está atravesado por una necesidad mutua. Milei necesita dirigentes con experiencia, capacidad de gestión y llegada a sectores que no necesariamente se sienten representados por el núcleo más duro de La Libertad Avanza . Bullrich puede cumplir ese papel. Tiene trayectoria, una identidad política reconocible y una base propia que no se explica solamente por su incorporación al Gobierno.

Bullrich, por su parte, necesita seguir ocupando un lugar central en el oficialismo . Pero también tiene que mostrar que su peso político no depende exclusivamente del Presidente. Si su futuro queda atado a la continuidad de Milei, corre el riesgo de diluir su propia identidad. Si se distancia demasiado, puede poner en riesgo el respaldo y la estructura que hoy le permiten participar de las decisiones.

Por eso, cada diferencia pública tiene un valor que excede el tema puntual que la origina. Cuando Bullrich reclama que los resultados de la economía lleguen con mayor rapidez a las familias, no solo plantea una preocupación social. También muestra que puede hablarle a un electorado que acompaña el rumbo general del Gobierno, pero espera respuestas más concretas en su vida diaria.

Lo más importante es que el cambio y el esfuerzo se sienta en la vida de cada argentino. Vamos a seguir sacando leyes que transformen la Argentina, defendiendo este rumbo, señalando lo que podemos hacer mejor y trabajando para que este proyecto siga adelante y sea reelecto. pic.twitter.com/OvQmaI7qLd

Lo mismo ocurre cuando evita cerrar la puerta a una candidatura. No confirma que vaya a competir, pero tampoco acepta que su futuro quede definido de antemano por la candidatura de Milei. Esa posición le permite conservar el vínculo con el Presidente y, al mismo tiempo, mostrar que tiene capacidad de decisión propia.

Una candidatura que todavía no tiene fecha

“Cortarse sola” no significa necesariamente abandonar el espacio o lanzar una candidatura de inmediato. Bullrich ya viene construyendo autonomía: cuida su perfil, marca matices y deja abierta una alternativa para el futuro. En política, muchas veces una candidatura empieza bastante antes de que alguien la anuncie. Primero se construye una posición; después se evalúa si esa posición puede convertirse en una opción electoral.

La pregunta, entonces, es qué alcance tiene esa autonomía. Puede ser una forma de ganar capacidad de negociación dentro del oficialismo y asegurarse un lugar en la discusión sobre el rumbo del Gobierno. También puede funcionar como preparación para un escenario en el que Milei llegue debilitado o no consiga ordenar su propia sucesión. Las dos cosas no son necesariamente incompatibles.

Para Bullrich, el desafío es sostener ese equilibrio. Tiene que diferenciarse lo suficiente para que su identidad no quede absorbida por la del Presidente, pero sin romper los puentes que le dieron un lugar en el oficialismo. Una candidatura propia requeriría algo más que trayectoria y exposición: necesitaría apoyos, una estructura y la capacidad de ampliar su base electoral.

Javier Milei frente a un liderazgo con peso propio

Para Milei, la situación también plantea un dilema. Una conducción que exige alineamiento permanente puede ordenar el espacio, pero corre el riesgo de achicar su representación. Una dirigente con volumen propio puede tender puentes hacia otros sectores y ampliar el alcance del oficialismo. Pero esa misma dirigente puede convertirse en una competidora si la discusión por la sucesión se abre antes de tiempo.

Ahí aparece una tensión de fondo. Milei construyó su liderazgo alrededor de una conducción muy personal, en la que la centralidad del Presidente no suele estar en discusión. Bullrich, en cambio, tiene una historia política extensa y una forma de construir que requiere interlocutores, acuerdos y reconocimiento de su propio lugar. La convivencia entre esas dos lógicas dependerá de cuánto espacio haya para que una figura con trayectoria propia forme parte del proyecto sin quedar limitada a un papel subordinado.

Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad.



TMAP pic.twitter.com/bzYEg3r2ZR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2026

Por ahora, Bullrich combina dos mensajes: acompaña la posibilidad de una reelección de Milei y mantiene abierta la puerta a un futuro propio. No es una contradicción que deba resolverse hoy. Es, sobre todo, una manera de preservar opciones mientras observa cómo evoluciona el Gobierno y qué lugar le ofrece.

La discusión de 2027 ya empezó, aunque todavía no tenga candidatos confirmados ni definiciones cerradas. La pregunta no es si Bullrich está construyendo autonomía: ya lo está haciendo. La incógnita es si esa autonomía será una herramienta para influir dentro del oficialismo o el primer paso hacia una candidatura propia. Y, del otro lado, si Milei está dispuesto a convivir con un liderazgo que no dependa por completo de él.