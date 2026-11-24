El Niño ya está teniendo impactos concretos en el campo y comienza a modificar las perspectivas productivas del sector agropecuario en la Argentina y en distintas regiones de Sudamérica. En nuestro país, el principal efecto estaría dado por un incremento de las precipitaciones. Sin embargo, durante esta primavera también se registraron cambios significativos en las condiciones climáticas de distintas regiones .

La Patagonia experimentó un aumento de las lluvias, con inundaciones en provincias como Neuquén, y temperaturas primaverales más elevadas. En Cuyo, algunas precipitaciones acumuladas en apenas unos días superaron la media anual.

Tanto la mesopotamia como los países limítrofes registraron abundantes lluvias que no solo anegaron miles de hectáreas, sino que también provocaron una suba considerable de los caudales de los ríos, con las consecuencias que esto implica.

Por su parte, la pampa húmeda atravesó una primavera muy fresca y nublada, con un incremento de las precipitaciones en numerosas zonas. Se trata de un escenario que, con diferentes intensidades, alcanza prácticamente a todo el país y deja a su paso efectos adversos de diversa magnitud.

Para evaluar con mayor precisión los efectos del Niño sobre la agricultura habrá que esperar y observar cómo evoluciona el fenómeno y cuál será su intensidad. Por el momento, las proyecciones indican que podría extenderse hasta el otoño.

LA ROSCA, BAJO AGUA Luego de dos años de paralización por orden directa de Caputo, el Gobierno reactiva las obras del Salado bonaerense con la certeza de que no llegará a terminarlas antes de la etapa más crítica del Súper Niño https://t.co/WP27lw1w4G @Colotorsiglieri pic.twitter.com/upX28KDQ6L

Una mayor disponibilidad de agua puede resultar favorable para cultivos como la soja y el maíz. Sin embargo, los anegamientos y las inundaciones también pueden provocar pérdidas de superficie productiva.

En el caso del trigo, las lluvias están favoreciendo los cultivos en algunas zonas, aunque el granizo ya ocasionó daños importantes. Además, un eventual exceso de precipitaciones durante la cosecha podría comprometer la calidad comercial del cereal.

El girasol también podría beneficiarse del fenómeno, aunque la realidad muestra algunos condicionantes. Muchos productores debieron retrasar la siembra por el exceso de humedad y la falta de piso, e incluso destinar algunos lotes a otros cultivos. A diferencia de otras producciones, el girasol puede tolerar cierto déficit hídrico, pero es sensible a los excesos de humedad, que pueden afectar su desarrollo.

La ganadería mesopotámica, en cambio, ya atraviesa una situación muy angustiante. Según datos oficiales del Senasa, más de 150.000 animales tuvieron que ser trasladados desde las islas hacia zonas más seguras. Si continúan las crecidas de los principales ríos, como se viene observando en estos días, otras 900.000 cabezas podrían quedar en riesgo en Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y las islas bonaerenses.

A la emergencia productiva se suma una consecuencia todavía más dolorosa: las inundaciones ya provocaron pérdidas de vidas humanas. Trabajadores que intentaban rescatar la hacienda sufrieron accidentes en medio de las crecidas.

En la ganadería, los efectos de los eventos climáticos suelen manifestarse de manera diferida y sus consecuencias se hacen sentir incluso al año siguiente. A la menor disponibilidad de pasturas y al consumo reducido por los campos embarrados o anegados se agregan los problemas reproductivos, la mortandad de terneros y el aumento de distintas enfermedades. Por eso, es probable que la campaña de terneros 2027/28 registre una merma.

Las economías regionales, entre el exceso de agua y los mayores costos

El fenómeno de El Niño también está afectando a numerosas economías regionales. En Misiones, los productores yerbateros y tealeros enfrentan excesos de humedad que perjudican los cultivos, favorecen la aparición de enfermedades y generan dificultades para las tareas de cosecha y transporte.

En Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, los productores algodoneros registran demoras en la siembra y advierten que los excesos de agua podrían ocasionar problemas de calidad.

La situación en Cuyo también es compleja. En muchos casos, los excesos hídricos provocaron pérdidas importantes de producción y calidad en el sector ajero. Este escenario, sumado al mal momento de los precios, configura un panorama desfavorable para la actividad.

Algo similar ocurre con la vitivinicultura. A la caída del consumo y a los precios afectados por el retraso cambiario que perjudica las exportaciones se agrega ahora el impacto de El Niño, que incrementa la presión de las enfermedades fúngicas sobre los cultivos.

El efecto de El Niño sobre las economías regionales, por lo tanto, no se limita a una reducción de los rindes o del volumen producido. También repercute en los costos de los tratamientos sanitarios, la mano de obra, el transporte y la logística, además de comprometer la calidad comercial de los productos.

En definitiva, El Niño puede generar consecuencias dispares según el cultivo, la región y la intensidad que alcance el fenómeno. Sin embargo, sus efectos adversos ya son visibles en distintas economías regionales que, al difícil contexto económico y a la caída del consumo que atraviesan, deben sumar ahora las complicaciones derivadas del exceso de precipitaciones. El desafío será evaluar hasta dónde llegará su impacto y cuánto condicionará la próxima campaña productiva.