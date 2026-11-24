Cuando los productores del agro planificamos nuestras inversiones, analizamos las variables que podemos cuantificar y traducir en números, mientras que frente a aquellas que escapan a nuestro control buscamos la mejor manera de protegernos. Entre estas últimas, hay dos factores externos que tienen una influencia decisiva sobre el campo: la política y el clima.

Frente a la primera, tenemos el desafío de fortalecer la representación gremial, comprometernos con la participación y mejorar los espacios desde los cuales se busca frenar embates, modificar políticas existentes y promover nuevas iniciativas para el sector. Pero, sobre todo, debemos exigir que nos permitan trabajar y prosperar a una de las actividades con mayor capacidad para impulsar el crecimiento de la Argentina desde el interior profundo.

El agro debe dejar de ser una caja de recursos para el Estado y romper con esa lógica de un socio que se queda con las ganancias cuando al productor le va bien, pero no comparte las pérdidas cuando las cosas van mal.

Sobre el clima podemos prever mejoras de caminos internos, corrales, rotaciones y materiales de los cultivos, tomar algún seguro climático y luego esperar a que las lluvias sean benevolentes. Muchos nos dicen que siempre estamos quejándonos, que cuando no llueve queremos que llueva, y cuando llueve queremos que pare…y así es, una vida mirando el cielo y tratando de aceptar lo que venga.

¿Es nuevo para la Argentina enfrentar desafíos climáticos? No. De hecho, la Argentina tiene en su historia cíclicamente grandes sequias y excesos hídricos que los productores debieron sobrellevar, y sobre lo cual posteriormente se estudiaron y planificaron obras en todo el país para mitigar los daños venideros.

CON EL AGUA AL CUELLO El fenómeno del Niño agrava la emergencia del agro en el Litoral, donde la crecida de los ríos Paraná y Uruguay obliga a evacuar hacienda a contrarreloj



Productores reclaman alivio fiscal a los gobernadores



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El Plan Maestro del Salado, una obra estratégica que sigue inconclusa

En nuestra región por ejemplo se presentó el Plan Maestro del Río Salado, que no solo contempla mejorar el cause del río sino también todas sus obras de arte y obras complementarias que tienen influencia sobre La cuenca del río Salado. Con una extensión aproximada de 17 millones de hectáreas, constituye un pilar fundamental de la economía Argentina. En el caso de la producción ganadera, según datos de SENASA (2024), en la cuenca se concentra el 75% del stock vacuno de la provincia de Buenos Aires, lo que representa el 28% del total nacional.

En cuanto a la agricultura, entre el 60% y el 70% de los granos que produce la provincia se generan en esta región, lo que equivale aproximadamente al 20-25% de la producción nacional. En particular, la cuenca concentra el 40% de la producción nacional de cebada y girasol. Claro que el proyecto fue acompañado de leyes que aseguraban los recursos para realizarla, pero nunca fueron asignados en su totalidad para el fin especifico.

Más de 25 años de promesas y una deuda de infraestructura

¿Qué paso? Lo de siempre, un estado con “mucha chachara y pocas nueces”. Desde el año 1999 que se presenta el proyecto por Halcrow a hoy han transcurrido más de 25 años desde la presentación del plan. El plazo original de 15 años ha sido ampliamente superado y, hasta la fecha, se ha construido poco más del 70% de la infraestructura proyectada solo sobre el rio salado, hay cero avances con canales troncales y secundarios, expropiación de campos sobre las lagunas necesarias para el sistema -por ejemplo 22 años de espera de productores alrededor de laguna mar chiquita Junin, casi 40 años de campos y familias alrededor del complejo Hinojo-Las Tunas en trenque lauquen- regulación y automatización de niveles, protección de centros urbanos y reconstrucción profunda de caminos rurales.

En este año nuevamente ya tenemos zonas con excesos hídricos (El Niño empieza a tener mayor intensidad a partir de noviembre), pero algo para prestar atención es que según un informe del INTA Manfredi (en Córdoba) elaborado por el investigador Ignacio Severina, en octubre se promediaron 4,1 horas diarias de sol, frente a las 8,3 horas históricas, esto se extiende a miles de hectáreas de cultivos que ya sufren retrasos de desarrollo.

¿Cuál es la diferencia más notoria respecto de los excesos hídricos cíclicos con este fenómeno Niño? Que los primeros son modificaciones que obedecen a distintas causas multicausales menos identificables y que son por periodos mas prolongados de acumulación. El Niño es un fenómeno oceánico-atmosférico muy bien identificado y que con episodios de distinta intensidad fue causal de muchas inundaciones, pero el fenómeno para este año es de Niño extremo y fue pronosticado por la meteorología hace más de ocho meses. Dando mucho tiempo para prepararnos, pero claro, una vez mas los productores ya lo hicimos tranqueras adentro, pero hacia afuera nos encuentra con el plan maestro inconcluso, reuniones más políticas que de trabajo, anuncios vacíos y ya con el fenómeno en la puerta leyes de despreciables legisladores (sumamos a quienes votaron a favor para desviar fondos de caminos a supuestas obras hídricas con cero planificaciones. Una muestra más de políticos de espalda a la gente.

Caminos rurales: la infraestructura que también garantiza derechos

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) siempre nos ocupamos de dar la batalla, nos planteamos hace muchos años el objetivo de poner en agenda y debate público constante las TECS (transitabilidad, electricidad, conectividad y seguridad rural) es por esto que lanzamos ciclos de encuentros regionales de debate, siendo el 30 de mayo de 2018 en la ciudad de Rauch, el epicentro del primer simposio de caminos.

Hoy, con los caminos rurales ya instalados en la agenda de otras entidades gremiales, dirigentes políticos y periodistas, desde CARBAP seguimos insistiendo en la necesidad de abordar esta problemática. Porque la vida rural no se limita a la producción: la falta de previsión y de infraestructura afecta directamente a las personas que habitan nuestro suelo argentino y les impide acceder a las mismas oportunidades que quienes viven en las ciudades. Hablamos de niños y docentes que necesitan llegar a las escuelas, de mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores, pero también de la atención de accidentes, la prevención del delito, el patrullaje y el combate de incendios, entre tantas otras situaciones cotidianas. Desde CARBAP sostenemos que vivir en la ruralidad no puede significar ser ciudadanos de segunda.

Por eso cuando lamentablemente se empiecen a emitir informes por perdidas productivas cuantificables por el Niño, debemos tener presente la vida rural interrumpida, donde miles de historias de familias que van a tener el desafío de sobrellevar el fenómeno climático pronosticado con más tiempo de la historia, pero con una gigantesca deuda de obras de prevención postergadas.

Desde CARBAP queremos transmitirle a quienes producen y habitan la ruralidad que no vamos a dejar de trabajar para que el interior productivo sea el motor de desarrollo integral con arraigo federal y a los decisores políticos advertirles que en la medida que no comprendan esto, no vamos a revertir la situación de estancamiento en el desarrollo del interior productivo.