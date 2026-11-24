Los datos y la experiencia de los últimos años ayudan a entender el impacto de El Niño en el agro.

La cuestión climática es sumamente compleja y suele abordarse desde la probabilidad de ocurrencia de uno u otro fenómeno. Por eso, para analizar el posible impacto de El Niño sobre el agro y la producción agrícola partiré de los elementos que tengo más a mano y de dos insumos básicos: los datos y la experiencia de los últimos años.

El primer punto es la evolución de los principales cultivos argentinos en lo que va del siglo: soja, trigo, maíz, sorgo, girasol y cebada. La gráfica muestra una tendencia creciente de la producción, interrumpida por tres caídas importantes (señaladas con flechas rojas): las campañas 2008/09, 2017/18 y 2022/23. La primera conclusión es que los principales retrocesos de la producción granaria a escala nacional estuvieron asociados a fenómenos de sequía.

En este siglo atravesamos ciclos húmedos de distinta intensidad, como los de 2001 y 2002 o el período 2012-2014, que no tuvieron un impacto negativo sobre la producción. Por el contrario, en términos generales, fueron favorables para los cultivos.

Además, en la agricultura extensiva, el crecimiento de los cultivos durante jornadas largas, calurosas y con alta radiación solar, acompañado de una fuerte evapotranspiración, puede contribuir a mitigar los efectos de las lluvias excesivas.

Este punto es importante porque los excedentes de agua tienden a escurrir y acumularse en las zonas bajas del campo, muchas de las cuales están destinadas a la ganadería . Allí sí puede producirse un impacto negativo, como de hecho ya se observa en algunas zonas del Litoral.

Las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos

Pero volvamos a los cultivos. Un segundo elemento de análisis surge de las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), un organismo que reúne y procesa una enorme cantidad de información sobre la producción agropecuaria mundial. Más allá de las críticas que puedan hacerse a algunas de sus estimaciones, sus informes son una referencia central para el análisis de los mercados granarios internacionales.

Para la campaña 2026/27, el USDA proyecta una producción argentina de soja de 50 millones de toneladas, ligeramente superior a la de 2025/26. Además, no modificó esa estimación entre los informes de octubre y noviembre. Si asumimos que el organismo cuenta con información sobre los posibles efectos del Super Niño, la lectura es que, al menos por ahora, no está anticipando un impacto negativo sobre la producción sojera.

LA ROSCA, BAJO AGUA



Luego de dos años de paralización por orden directa de Caputo, el Gobierno reactiva las obras del Salado bonaerense con la certeza de que no llegará a terminarlas antes de la etapa más crítica del Súper Niño



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El antecedente

En el caso del maíz, la proyección de noviembre asciende a 57 millones de toneladas: dos millones más que lo estimado en octubre. Si bien el volumen representa una caída frente a los 64 millones de toneladas de la campaña 2025/26, hay que tener en cuenta que ese ciclo fue absolutamente excepcional y difícil de repetir.

En definitiva, ni las proyecciones actuales del USDA anticipan una caída de la producción agrícola argentina ni la experiencia de los últimos 26 años permite concluir que los años Niño sean necesariamente un problema para los cultivos. El desafío es distinguir entre la probabilidad de un fenómeno climático y sus consecuencias productivas concretas. No todo exceso de lluvias se traduce automáticamente en una mala campaña.