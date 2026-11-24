El sector de la energía eléctrica, que constituye un subsector dentro del entramado energético argentino, se caracteriza por reflejar en su funcionamiento los distintos fenómenos meteorológicos, como El Niño , que inciden en el denominado despacho de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Durante el verano, por ejemplo, el aumento de las temperaturas provoca un crecimiento de la demanda de electricidad, lo que exige un mayor esfuerzo tanto del sector de generación (producción) como de los sistemas de transporte en alta tensión y distribución. Esa mayor demanda debe ser cubierta con una oferta adicional de generación, para lo cual entran en juego distintas variables: los caudales de hidraulicidad de los embalses, la disponibilidad de gas destinado al sector eléctrico y el estado operativo de las máquinas generadoras, que en muchos casos pueden encontrarse fuera de servicio por tareas de mantenimiento mayores o menores, o por el alargamiento de su vida útil.

Una situación similar ocurre durante el invierno, cuando el sector residencial incrementa el consumo de gas natural para calefaccionarse. Esto obliga a redireccionar parte del gas del sistema troncal hacia ese segmento, por lo que el sector eléctrico recibe una menor cantidad de dicho combustible para producir electricidad. Esa disponibilidad debe compensarse mediante el uso de combustibles líquidos, en su mayoría importados.

Es decir, los cambios climáticos obligan al sector de generación eléctrica a adaptarse constantemente para cubrir la demanda de consumo. Por eso, resulta fundamental la planificación a mediano y largo plazo, así como la proyección de inversiones en infraestructura capaces de afrontar las variaciones climáticas y, especialmente, los cambios que pueden producirse por fenómenos extraordinarios como El Niño .

Una mayor inversión en infraestructura implica ampliar la oferta de electricidad, tanto mediante la incorporación de máquinas de generación térmica —que funcionan con gas natural o combustibles líquidos— como a través de proyectos de energías renovables, del sector nuclear y de nuevas represas hidroeléctricas . Esto permite mejorar el abastecimiento de la demanda y reducir las exigencias sobre el sistema.

Este punto resulta especialmente relevante porque las inversiones en el sector dependen de una política de Estado con visión de futuro y objetivos de mediano y largo plazo.

La falta de inversiones y las deficiencias estructurales del sistema

En la actualidad, la ausencia de nuevas inversiones de magnitud que permitan incorporar mayor potencia de base al sistema puede generar inconvenientes en su funcionamiento frente a un evento extraordinario como El Niño.

Al repasar los últimos años, se observa que desde 2016 no se llevaron adelante grandes inversiones en proyectos de generación eléctrica capaces de aportar una potencia significativa al sistema. Es el caso de las obras de ciclos combinados, que pueden aportar una potencia de base de 800 MW. También continúan paralizadas, desde hace casi diez años, las obras de las represas del Sur, que podrían incorporar una oferta de 1300 MW de potencia. Además, estas centrales permitirían generar un importante ahorro, ya que desplazan parte de la producción de electricidad de origen térmico, que utiliza gas natural o combustibles líquidos, cuyos costos son más elevados.

A esto se suma la paralización de la construcción de la cuarta central nuclear, prevista en la localidad de Zárate. NASA (Nucleoeléctrica Argentina S.A.) tomó la decisión de suspender en octubre de este año su construcción, que implicaba una inversión de alrededor de u$s 8.000 millones y una potencia estimada de 1200 MW.

Por otro lado, tampoco se reforzó el tendido eléctrico nacional de alta tensión. Si se toman los últimos ocho años, la inversión fue muy baja en comparación con décadas anteriores. Se estima que el transporte en alta tensión creció solamente un 8%, mientras que la demanda eléctrica registró un aumento del 20% en los últimos diez años. Recién en 2023 se puso en funcionamiento la línea de alta tensión de 500 kV y 444 kilómetros que une Bahía Blanca con Mar del Plata, una obra que había sido licitada antes de 2016.

En consecuencia, tanto el sistema de alta tensión como el de generación eléctrica deberán afrontar el fenómeno climático de El Niño con importantes deficiencias estructurales y cuellos de botella, producto de la falta de planificación del sector durante los últimos diez años.

Como aspecto positivo, cabe destacar los avances en los proyectos de almacenamiento que fueron licitados este año. Sin embargo, se trata de inversiones que solamente sirven como respaldo del sistema en determinados puntos críticos y no como una oferta de potencia para inyectar de manera constante energía a la red.

El impacto en las represas hidroeléctricas y el sistema de transporte

Ante este escenario, y de acuerdo con los pronósticos observados, el sector eléctrico podría verse afectado en la zona del Litoral (NOA y NEA). Una de las centrales bajo seguimiento es la represa binacional multipropósito de Yacyretá, ubicada sobre el río Paraná, que cuenta con una potencia instalada de 3.200 MW.

También se encuentra la represa binacional de Salto Grande, sobre el río Uruguay, con una potencia de 1890 MW, de los cuales el 50% corresponde a nuestro país. Es importante destacar que frente a grandes crecidas abruptas, el órgano encargado de la central debe mitigar los riesgos derivados del aumento en los niveles del embalse y de restitución. También se debe tener en cuenta que durante una crecida es normal que la misma traiga consigo gran cantidad de elementos (camalotes, ramas, palos, troncos, etc.). Esto puede provocar que las rejas de las tomas se ensucien y sea necesario indisponer las unidades de generación eléctrica por uno o dos días para limpiar las mismas.

En cambio, según los pronósticos, si bien se registrarían algunas alteraciones, el sistema hidroeléctrico del sur argentino no se vería afectado. Este sistema está conformado por las represas ubicadas sobre los ríos Limay, Neuquén y Río Negro: Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados, que en conjunto ofrecen una potencia de 4600 MW.

Actualmente, los caudales de los ríos Limay, Neuquén y Río Negro se encuentran por encima de sus valores medios habituales. En estas cuencas, y siempre que no se produzca algún evento extraordinario, el principal interrogante pasa por cómo realizar un despacho de energía más eficiente.

Distinto es el caso de las represas binacionales, ya que, por ejemplo, Yacyretá no cumple únicamente la función de generar electricidad, sino que también tiene incidencia en la navegación, el riego y el control de las crecientes.

En este sentido, la cuenca del Paraná viene registrando precipitaciones superiores a los valores medios históricos, que podrían ser un reflejo de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. A esto se suman acumulados significativos de lluvias en el sur de Brasil y Paraguay.

El factor Brasil resulta de suma importancia, dado que las inundaciones en la Argentina no dependen exclusivamente de las precipitaciones locales. Las abundantes lluvias en el sur brasileño alimentan las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. Como consecuencia, las represas hidroeléctricas de ese país podrían verse obligadas a realizar descargas masivas aguas abajo, provocando crecidas severas que afectarían al Litoral argentino si coinciden con nuestras propias tormentas locales.

No debemos perder de vista que, la falta de planificación, acompañado por falta de inversión en el sector, nos ha llevado en menos de ocho años a tener el gran colapso del sistema argentino interconectado, ocurrido en el año 2019 en donde quedó sin luz todo el país a excepción de Tierra del Fuego, afectando también al Uruguay y zonas de países vecinos.