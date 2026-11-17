El paso por Argentina del estadounidense Robert Prevost , desde abril de 2025 conocido mundialmente como León XIV , expuso la doble vara que utilizamos para juzgar la intromisión de mandatarios extranjeros en asuntos internos de estados soberanos, como el nuestro. A veces es un pecado inaceptable. A veces no. Depende del intruso y de a quién beneficie / perjudique.

En las distintas escalas de su raid “pastoral” por nuestro país, el papa nos pidió que dialoguemos, reclamó que el poder sea ejercido con límites, llamó a “cuidar la palabra pública” y nos advirtió que “la economía debe estar al servicio de la persona”, no al revés.

Leímos su prédica como una crítica al Gobierno , que cuestionamos por autoritario, por usar la palabra pública como un látigo soez para castigar las disidencias y por poner la economía al servicio de rentas extraordinarias concentradas en un puñado de manos privilegiadas.

No nos importó, en este caso, que Prevost no sea otra cosa sino un jefe de Estado extranjero.

Tampoco, que sea uno bastante particular: un monarca que es elegido por una reducida casta de varones para ejercer el mando durante el tiempo que a él se le ocurra. Una suerte de Gildo Insfrán, que no nos gusta por eso de perpetuarse en el poder, aunque el pontífice no tiene siquiera que tomarse la molestia de organizar unas elecciones cada cuatro años y arriesgarse a que algo salga mal, como sí hace el formoseño.

"El mensaje del papa marcó la agenda para la política", festejó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, cuando ingresaba al espacio reservado para las autoridades frente al altar montado frente a la basílica de Luján. La política local, sometida a los designios del soberano extranjero que, como gobierna en nombre de Dios, tiene licencia internacional para sermonear.

"El mensaje del papa marcó la agenda para la política"



Jalil consideró que "cada uno tiene que poner su grano de arena para alcanzar el consenso y el diálogo" y evitó responder si el gobierno de Milei está alejado de la prédica del papa



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Lula da Silva sí, Javier Milei no

Nuestra indignación selectiva no se limita al papa. Últimamente condenamos a Milei -hay que decirlo: se las busca con todas las ganas porque hace de eso un método de construcción política- por sus giras de campaña offshore por países que transitan procesos electorales en los que disputan el poder la izquierda y la ultraderecha, como hizo, por ejemplo, en Colombia, en Brasil y ahora en España.

No nos gusta lo que hace ni lo que dice –sus insultos a los locales Gustavo Petro, Luiz Inácio da Silva y Pedro Sánchez- y denunciamos que su modus operandi es una inaceptable injerencia en los asuntos internos de países soberanos; como cuando le gritó al mundo que Jair Bolsonaro es víctima de una persecución política por parte de la Justicia brasileña y cuando ayudó a escapar a Flávio del mismo apellido, acorralado en sus múltiples causas judiciales, después de perder el balotaje del 25 de octubre.

No nos pasó lo mismo el 4 de julio de 2019, cuando Alberto Fernánsez, entonces candidato presidencial por el Frente de Todos, visitó a Lula en la cárcel de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde el brasileño cumplía su condena, y denunció que la detención era “arbitraria e indebida”.

Tampoco, el 3 de julio de 2025, cuando Lula, ya en su tercer turno como presidente de Brasil, visitó a Cristina Fernández de Kirchner en el departamento en el que la expresidenta cumple su condena de seis años de prisión. Aunque se cuidó de criticar explícitamente a las instituciones argentinas, el líder del PT brindó su respaldo a CFK para que siguiera “luchando por la Justicia” y, como señaló entonces Letra P, ayudó a darle visibilidad internacional a la campaña por la liberación de su “compañera” de “ideales”.

Visitei hoje a companheira e ex-presidenta Cristina Kirchner (@CFKArgentina) em sua residência, em Buenos Aires. Fiquei muito feliz em revê-la e encontrá-la tão bem, com força e gana de luta.



Tenho por Cristina uma amizade de muitos anos que vai muito além da relação… pic.twitter.com/EMRwu5GiZj — Lula (@LulaOficial) July 3, 2025

No nos pareció mal que Lula hiciera, como Milei, campaña offshore en España, donde se reunió con Sánchez, en este momento candidato a la reelección como presidente del Gobierno, y le dijo al electorado español que lo mejor que podría pasarle es que el socialista ganara las elecciones.

En definitiva, si nos conviene, relajamos las –otras veces- estrictas normas éticas y morales que rigen nuestra praxis como sujetos políticos y hacemos la vista gorda, con el fin como justificación de los medios.

Me gusta o no me gusta, según el caso. Para el papa, pulgar arriba.