Javier Milei ya ganó en España: se metió en la campaña por voluntad propia y una ayudita de sus enemigos

Javier Milei viajó a España con el objetivo de mostrarse como referente global de la ultraderecha . Bueno, ya ganó: a pesar de la frialdad de sus amigos, que amenazaba con sacarle lustre a su figura, el primer día se metió en la conversación de la campaña por voluntad propia y una ayudita de su colega Pedro Sánchez .

En su primera presentación pública en suelo español, en el marco de Nueva Economía Forum , el presidente movió fuerte con un ataque brutal a su par del Gobierno español, a quien identificó como un "impresentable dictador". En la misma línea, llamó a "sacar a patadas a los socialistas" del poder en las elecciones convocadas para el 29 de noviembre.

“España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, dijo el presidente argentino en el Real Casino de Madrid.

El protagonismo de Milei recibió una ayudita del propio Sánchez y del oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para reforzar su jactancia de ser, como suele decir irónicamente , un "fenómeno barrial".

El mandatario local le dedicó un video en el que enumera las razones por las que es "un zurdo a mucha honra", en tanto el partido gobernante recibió al argentino con un enorme cartel que colgó de la fachada de su sede madrileña con la leyenda "Hola Milei, los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece en Europa".

En un posteo en el que recoge el video de Sánchez y el cartel de bienvenida del PSOE, el diario madrileño El País, el más importante medio de habla hispana del mundo, informa que "Sánchez da la bienvenida a Milei con una lona en Ferraz y un video". Además, consigna que "la motosierra de Milei ha irrumpido de lleno en la campaña".

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Los amigos de Javier Milei, a las escondidas

Con todo, el primer triunfo del presidente argentino en suelo madrileño corre riesgos de diluirse o empañarse si, como sugieren también los medios españoles, las principales figuras de la derecha y la ultraderecha locales le juegan a las escondidas.

El Presidente esperaba encontrarse con el líder ultraderechista Santiago Abascal y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, figura central del Partido Popular, la derecha conservadora que podría formar alianza con la radical de VOX en los comicios del mes que viene.

Con Abascal de gira por el norte del país, el primer objetivo no se cumpliría, en tanto la cita con Díaz Ayuso estaba, al cierre de esta nota, rodeada por una nube de "secretismo", según medios locales que le achacan a Milei cierta calidad de piantavotos, como recogió Carlos Barilá en Madrid para Letra P.

Milei llegó a Madrid, pero sus aliados marcan distancia: Feijóo no lo recibirá, Abascal está de gira y la agenda con Ayuso aún no fue confirmada



Un panorama complejo con los acampes por la crisis de la vivienda de fondo



Carlos Barilá https://t.co/5dkePXJHeo pic.twitter.com/2wV9ygjKm9 — LETRA P (@Letra_P) October 20, 2026

Esa bruma obligó a la delegación argentina a difundir la confirmación del encuentro. "La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá esta tarde a las 17.00 horas una reunión institucional con el presidente de Argentina, Javier Milei, de visita hoy en España", informó y precisó "este acto tendrá una cobertura oficial y la Dirección General de Medios distribuirá información con los detalles de este encuentro, además de material gráfico y audiovisual".

Milei llegó a España este martes juto al canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. Como sucedió con el viaje a Estados Unidos de la semana pasada, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no es de la partida, concentrada en la reunión de la mesa política del Gobierno.

La agenda del Presidente ya cumplió el primer paso con la presentación del mandatario en el Foro Nueva Economía, donde se despachó contra su colega local. Posteriormente, tiene previsto mantener un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y disertar durante la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca que imparte esa institución.

Por la tarde, Milei se reunirá con representantes de la Fundación Disenso (ups!) y posteriormente será recibido por Díaz Ayuso. Por la noche, el jefe de Estado y su comitiva emprenderán el regreso a Buenos Aires.

Javier Milei y Isabel Díaz Ayuso.

La campaña offshore de Javier Milei

Desde que asumió la Presidencia, Milei realizó seis viajes a España y en ninguno de ellos se reunió con Sánchez ni con integrantes del Gobierno o del PSOE.

El jefe de Estado había criticado en otras oportunidades a Sánchez y también a su esposa, Begoña Gómez, a quien calificó de "corrupta" durante su primera visita, en mayo de 2024. Aquellas declaraciones derivaron en un incidente diplomático sin precedentes, con la retirada de la embajadora de España en Buenos Aires y el nombramiento de un nuevo representante diplomático cinco meses después.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro.

En su calidad de autopercibido talismán de "las ideas de la ibertad", Milei ha hecho incursiones proselitistas fuera del país para respaldar a otros líderes ultra, como últimamente con Flávio Bolsonaro, que dio el batacazo en la primera vuelta de las presidenciales de Brasil.



Con información de Carlos Barilá, desde Madrid