Encuesta en PBA: el 51% cree que Javier Milei usa la causa Malvinas de manera "oportunista".

En medio de la ofensiva del Gobierno por las Islas Malvinas , una encuesta mostró que la mayoría de las personas que viven en la provincia de Buenos Aires considera "muy" o "bastante" importante el reclamo argentino por la soberanía , aunque la mitad cree que el presidente Javier Milei utiliza la causa de manera "oportunista".

El estudio de la consultora Vozna , realizado entre el 17 y el 21 de septiembre sobre 2291 casos, revela así una brecha entre la importancia que las personas encuestadas le asignan a la cuestión Malvinas y la evaluación que hacen de la estrategia oficial para abordar el tema. En decir, los anuncios del jefe de Estado sobre las islas no consiguieron el efecto político buscado.

El dato más significativo aparece cuando se pregunta por la importancia del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas : el 62,3% responde que es “muy importante” y otro 24% lo considera “bastante importante”. En la suma, el 86,3% le asigna un alto nivel de importancia, mientras que apenas el 13,7% lo ubica entre “poco” o “nada importante”.

Más allá de las diferencia políticas que se observan en la encuesta -a través de las preguntas sobre candidaturas e intención de voto- la causa Malvinas logra un amplio consenso social en la provincia de Buenos Aires. Ese acuerdo convive con un escenario electoral en el que La Libertad Avanza (LLA) enfrenta una valoración negativa: el 61,9% desaprueba la gestión de Milei y el 32,6% la aprueba. En términos de imagen personal, el Presidente registra 31,3% de valoración positiva frente a 63,5% negativa.

Cuando la encuesta se concentra específicamente en los anuncios de Milei sobre las sanciones sobre recursos naturales , la reorganización de la seguridad nacional y ampliación de las herramientas ante amenazas externas, las opiniones se dividen, aunque con una diferencia marcada. El reclamo comenzó el 3 de septiembre cuando el Presidente habló por cadena nacional y anunció sanciones para las petroleras que exploran en la zona, entre otras cuestiones.

El 50,8% considera que se trata de “anuncios oportunistas” y sostiene que al Presidente no le interesan las islas. En cambio, el 33,6% interpreta las medidas como un avance en el reclamo argentino de soberanía. Otro 10,9% directamente afirma no estar al tanto de los anuncios y el 4,6% no sabe o no responde.

Esos números marcan una diferencia entre la importancia que tiene la soberanía del archipiélago para la sociedad y la lectura que una parte hace de la política oficial sobre el tema.

La imagen del Javier Milei malvinero

La avanzada del jefe de Estado sobre Malvinas no logró el efecto buscado en la opinión pública ya que para el 39,9% su valoración sobre el gobierno de Milei “sigue siendo igual de mala”. Otro 17,4% afirma que empeoró.

En el otro extremo, apenas el 9% sostiene que su opinión mejoró a partir de los reclamos de Milei sobre Malvinas. Un 22,3% señala que su opinión “sigue siendo igual de buena” y el 11,4% no sabe.

Este lunes, el Presidente denunció los vuelos ilegales que realiza una empresa británica entre las islas y Punta Arenas, Chile, y anunció que buscará llevar al Reino Unido al Tribunal Internacional de Derechos del Mar para impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto Sea Lion.