Javier Milei, la gamificación de la política y El Eternauta como contracultura

Esta lógica no es una ocurrencia suelta: responde a una matriz de marketing y comunicación que Giuliano da Empoli describe en Los ingenieros del caos como la mutación de la política en simulacro , desinformación , espectáculo y apelación emocional algorítmica .

También se alinea con lo que Alessandro Baricco llama, en The Game, “la civilización del juego”: un mundo reconfigurado con reglas propias, habitado por jugadores que buscan impacto, sorpresa y rendimiento inmediato . Baricco profundiza en esta idea al señalar cómo la sociedad contemporánea ha adoptado una lógica lúdica en diversos aspectos de la vida, incluida la política. En este contexto, Milei y su equipo han sabido capitalizar esta tendencia, presentando su proyecto político como una especie de "juego" donde cada medida, por más controversial que fuere, es parte de un plan maestro que solo ellos comprenden .

image.png

La era de Javier Milei: de trolls, skins y lore libertario

Este nuevo ecosistema político tiene sus propios ítems. En lugar de partidos, hay clanes; en vez de estructuras, hay comunidades digitales; en vez de doctrinas, hay lore.

Un lore es el conjunto de relatos, mitos y reglas no escritas que dan sentido a un universo ficcional, como el que construyen los videojuegos. Milei ha erigido un lore libertario que combina la estética punk, el discurso de ultraderecha global y una narrativa de cruzado antisistema.

La estrategia comunicacional de La Libertad Avanza también ha incorporado elementos propios de la cultura gamer: el avatar Milei se ha construido como la de un "héroe solitario", un outsider que desafía al sistema establecido. Esta narrativa recuerda al "lore" de muchos videojuegos, donde el protagonista debe enfrentarse a fuerzas oscuras para restaurar el orden.

Javier Milei superhéroe El superhéroe Javier Milei (imagen no generada con IA).

Manuel Adorni, vocero presidencial y candidato a legislador porteño, ha manifestado su afición por los videojuegos, incluso manteniendo activo un BBS llamado "Momia BBS" desde los años 80 y compartiendo su pasión por Counter-Strike. Por otro lado, figuras como el Gordo Dan, conductor del programa de streaming La Misa en el canal Carajo, han creado espacios donde se mezcla la política con el entretenimiento digital, alcanzando audiencias masivas y fomentando una comunidad que sigue fervientemente el "plan" libertario.

Santiago Caputo, asesor clave de Milei, y su "ejército de trolls" que difunde (no promociona) mensajes de odio y ataques a la prensa y a opositores en redes, se comporta como a las "raids" organizadas en juegos multijugador masivos en línea (MMORPG), donde grupos coordinados atacan objetivos específicos.

Los protagonistas de este “juego político” no operan como funcionarios o militantes tradicionales, sino como streamers, players, skins de un avatar colectivo que juega con las instituciones democráticas. No gestionan: performan. No explican: viralizan.

— LETRA P (@Letra_P) April 30, 2025

La preparación lúdica siempre ha sido, de algún modo, una forma de anticipar escenarios sociales, económicos y políticos. Jugar es ensayar. Los jóvenes —nativos digitales— viven esta lógica de modo natural: entre memes, plataformas, chats y avatares, se entrenan para leer y producir mundo. Lo problemático es cuando ese “mundo jugado” reemplaza al mundo real. Más aún, cuando las decisiones de gobierno se toman como si fuesen jugadas en un videojuego survival o battle royale, donde se elimina, se humilla y se destruye para avanzar.

¿Democracia virtual o democracia aumentada?

En este contexto, la política argentina parece haberse transformado en una especie de "democracia virtual", donde la participación ciudadana se canaliza a través de plataformas digitales y las decisiones se presentan como parte de un juego en constante evolución.

En este contexto, como advierte el filósofo Daniel Innerarity en su último libro, Una teoría crítica de la inteligencia artificial, es necesario cuestionar cómo estas tecnologías están redefiniendo la esfera pública y qué implicancias tienen para la democracia. Innerarity propone pensar la política digital no como simple reproducción virtual de la vida democrática, sino como una oportunidad para una “democracia aumentada”; una en la que la inteligencia artificial, la conectividad y los nuevos lenguajes amplifiquen la participación y la deliberación ciudadana, en lugar de simplificarla o vaciarla de contenido.

Hoy asistimos al riesgo contrario: una democracia degradada por la virtualización excesiva, la polarización algorítmica y la reducción de la política a un juego de pantallas; un entorno donde los players libertarios pueden destruir derechos, acuerdos y marcos institucionales con la lógica del “modo difícil”.

El Eternauta, el héroe colectivo

El Eternauta El Eternauta, ayer y hoy.

Frente a esta lógica de héroes individuales, misiones personales y batallas solitarias, emerge otra narrativa que late en el corazón del peronismo y del campo nacional y popular argentino. Es la del héroe colectivo. La del pueblo organizado. La del “nosotros” frente al “yo” mesiánico.

El Eternauta, la obra de Héctor Germán Oesterheld, lo expresó de manera magistral. “El héroe verdadero de El Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano”.

Publicada entre 1957 y 1959, la historieta cuenta la historia de una invasión alienígena en Buenos Aires, donde la resistencia no es encabezada por un superhombre, sino por vecinos, familias, trabajadores que se organizan para sobrevivir.

La reciente serie de Netflix basada en El Eternauta se ha convertido en un fenómeno global, liderando los rankings de audiencia de la plataforma en todo el mundo. Es una señal potente: en medio del caos mundial y la hegemonía del discurso de la ultraderecha, una historia argentina de resistencia colectiva interpela a millones.

La historia de El Eternauta no puede separarse de la vida de su autor. Oesterheld fue militante político, afiliado al peronismo revolucionario, comprometido con las luchas de su tiempo. Fue secuestrado y desaparecido por la dictadura militar en 1977, al igual que sus cuatro hijas –dos de ellas, embarazadas-, sus yernos. Su nieto, nacido en cautiverio, fue recuperado años después por las Abuelas de Plaza de Mayo. Su vida, su obra y su final trágico resumen como pocas otras cosas la violencia del autoritarismo y la potencia de la memoria.

oesterheld.jpg Héctor Germán Oesterheld, autor de El Eternauta.

Proponer otro juego: colectivo, justo, democrático

Lo que se juega este año en la Argentina no es solo una elección de medio término: es el sentido mismo de lo político. Frente a la gamificación banal, el espectáculo sin ética y el ataque a los lazos solidarios, el campo nacional y popular tiene la posibilidad y la responsabilidad de evitar la fragmentación y proponer otro juego, porque, si el lore de Milei rima con el de la ultraderecha y ambos con el fascismo, no podemos quedarnos a esperar sin un llamado a la acción del héroe colectivo.

Un juego con reglas basadas en acuerdos amplios y diversos, participación colectiva, cuidado de lo común y un objetivo compartido: ampliar derechos, fortalecer la democracia, construir soberanía. Un juego que no se gana destruyendo al otro, sino ganando juntos. Como en El Eternauta. Como en la historia argentina.