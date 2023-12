- "(El Presidente) sorprendió al señalar que (el gobierno saliente) 'nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe, que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50'".

- "¿De dónde sale semejante previsión? De la idea de que la híper dispararía el IPC al 15.000%… otra imaginería".

La definición de terrorismo llevó décadas de debate académico y de discusiones en la comunidad internacional. En 2005, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, recomendó a los paises miembro de la Organización que utilizaran una que la Argentina introdujo en 2011 en la Ley 26.734. En su artículo 41 quinquies, el Código Penal establece penas agravadas para quien cometiere delitos "con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

La narrativa oficial de la catástrofe inexorable apunta a sembrar el pánico y a inmovilizar a la población aterrada para que se abstenga de protestar. No se quejen, no pataleen: es esto o la catástrofe.

