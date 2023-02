Ruido de mate: Alesandri sale a jugar y vaticina "fin de ciclo" del cordobesismo

CÓRDOBA (Corresponsalía) Lanzado el año electoral, el precandidato a gobernador por el Frente Peronista Córdobés Federico Alesandri aseguró este lunes que en la provincia “hay un fin de ciclo” y que es necesario trabajar en pos de un proyecto “que defienda a la justicia social, al desarrollo del interior y la idea de una Córdoba integrada al país”.

“Lo más probable es que quienes están hoy no gobiernen más”, dijo el intendente de Embalse en una entrevista otorgada a Radio Universidad en la que también ratificó la idea que advierte la existencia de una alianza entre el gobernador Juan Scharetti y Mauricio Macri.

“Nosotros no vemos la posibilidad de avanzar siendo aliados de Macri, algo que ha profundizado el gobierno de Schiaretti. Ese es nuestro límite; no podemos ser aliados de Macri y no por el apellido en sí mismo. Hay un Justicialismo que debe reactivarse y no podemos ser socios de quienes más dolor y frustración trajeron a la Patria", aseguró.

Elegido por la pata peronista del Frente de Todos para enfrentar al oficialista Martín Llaryora dentro de una colaición en la que se descuenta que el kirchnerismo también tendrá su postulante, Alesandri cuestionó en duros términos la indefinición del intendente de Villa María, Martín Gill, respecto a su participación dentro del oficialismo provincial o su permanencia en el proyecto político que defiende las acciones de gobierno del presidente Alberto Fernández, dos doctrinas que actualmente parecen incompatibles. “No es momento para tibios”, dijo ante una consulta respecto al exsecretario de Obras Públicas de la Nación.

Si bien no quiso personalizar su definición, Alesandri señaló que “quienes tienen la responsabilidad de representar deben tener una definición clara acerca del futuro que tenemos para Córdoba”. “Hay que trabajar mucho para cambiar la realidad que hoy tiene” la provincia, afirmó.

“Somos parte del FdT en la provincia y cada vez que andamos los pueblos y las ciudades del interior notamos que hay un clamor para que el espacio tenga sus propios candidatos para la contienda electoral. Desde la muerte de José Manuel De la Sota, el justicialismo cordobés se quedó sin discusión”, dijo el precandidato que, de cara a convertirse en uno de los protagonistas del debate electoral mediterráneo, se comprometió a “promover una construcción política que le devuelva la esperanza a los cordobeses y a las cordobesas”.

Los sectores alineados detrás de la candidatura de Alesandri advierten sobre la necesidad de avanzar en la reconstrucción con base en una doctrina peronista de la que, entienden, Schiaretti se desentendió desde hace tiempo. En ese sentido, el espacio tampoco cree que la proyección nacional del gobernador cordobés persiga una intención real sino que, entienden, es una estrategia que responde a dos objetivos: ocupar una centralidad que colabore para una mejor perfomance de Llaryora en la elección provincial y sumar elementos al discurso opositor para horadar las chances electorales del FdT.