Jozami se va (a medias) de la Untref tras 26 años de hegemonía

Después de 26 años al frente de la institución, Aníbal Jozami dejará de ser rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) cuando termine su mandato en abril y la persona elegida para sucederlo es Martín Kaufmann, actual vicerrector. La salida del dirigente peronista garantiza la continuidad de la gestión, pero no que vaya a quedarse con los brazos cruzados: seguirá como emérito y poniéndole su marca personal a la rosca universitaria, sobre todo a partir de sus contactos para el financiamiento tanto con fondos nacionales como a través de acuerdos internacionales vigentes.

El punto de partida para que Jozami se haya posicionado en ese rol fue un acuerdo con la Universidad de Bolonia (Italia) para dictar una maestría alcanzado en sus comienzos al frente de la casa de altos estudios. Luego vinieron otros convenios internacionales suscriptos por la Untref con España, Francia y Brasil. Esas gestiones impulsadas por Jozami llevaron a que se decidiera que continúe como rector emérito, demostrando puertas adentro que su salida fue a medias e implica, en realidad, un reordenamiento para abocarse a esa agenda. Kaufmann, en tanto, estará a cargo del día a día institucional acompañado en la vicerrectoría por Diana Wechsler, actual directora del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura.

El sinceramiento de roles da también continuidad a la impronta de la Untref que, a diferencia de otras universidades públicas, tienen un presupuesto que se conforma con el porcentaje del Presupuesto nacional determinado por el Ministerio de Educación y también con dinero generados a través de esos convenios internacionales y los trabajos de consultoría que lleva a cabo el Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (CINEA).

La nueva etapa institucional de la universidad comenzará en abril, cuando Kaufmann y Wechsler asuman formalmente en el Rectorado. Jozami, exsecretario de Políticas Universitarias durante el gobierno de Carlos Menem, asegura que se dedicará a la agenda cultural de la Untref, sus cinco museos y la Bienalsur, una muestra de arte itinerante que impulsó hasta hacerla presente en ambientes nacionales y llevar a más de 20 países.

Según pudo saber Letra P, Jozami descarta ocupar cargos por afuera de la universidad, pero quienes lo conocen arriesgan que lo que podría llegar a tentarlo es una responsabilidad de gestión ministerial en el área de Cultura. No obstante, él sostiene –cuentan las fuentes- que hace “mucho más sin tener ese cargo, que teniéndolo”. A modo de ejemplo cita el caso de la Bienalsur que está presente en 25 países, lo que considera “mucho más de lo que podría ambicionar siendo ministro de Cultura”.

El sociólogo, hermano del militante por los derechos humanos y escritor Eduardo Jozami, fue el tercer rector normalizador de la Untref. Llegó después de Jorge Taiana e Ignacio Palacios Hidalgo, pero a diferencia de sus antecesores logró establecerse y llamar a elecciones en 1998, cuando fue votado por primera vez para quedarse por dos décadas y media renovando siempre sus mandatos de cuatro años secundado con Kaufmann.

Vínculos con autoridades y denuncias

Creada por impulso del entonces diputado Lorenzo Pepe, la Untref tiene sello peronista y supo tener un buen vínculo con el intendente del municipio Hugo Curto. En los últimos años, según las autoridades universitarias, mantiene una buena relación con el jefe comunal macrista Diego Valenzuela. Jozami se preocupó también por esquivar el sello de “universidad peronista” con que el que se la identificaba, por lo que sus gestiones se orientaron a internacionalizarla mediante acuerdos de cooperación con casas de estudios del exterior.

Con Mauricio Macri en la Casa Rosada, Jozami debió enfrentar, al igual que otras rectoras y rectores de universidades del conurbano -entre ellas la Arturo Jauretche o la de General Sarmiento- denuncias judiciales en su contra. En el caso de la Untref, fue a raíz de facturas que viabilizaban contratos del Centro Cultural Kirchner (CCK). El referente universitario asegura, sin embargo, que esa causa “nunca existió”, al recordar que se presentó ante la Justicia y demostró el circuito legal de esas operaciones.

Aníbal Jozami, Diana Wechsler y Martín Kaufmann

Más allá de esas denuncias, Jozami consiguió mantener una buena relación con algunos funcionarios nacionales, al punto que se cruzaba con Hernán Lombardi o Pablo Avelluto en eventos como “La Noche de las Ideas” en la localidad balnearia de Ostende, actividades en el CCK o espacios culturales en el Instituto Francés de Argentina.

El también presidente de la Fundación Foro del Sur de la Untref no estuvo tan activo en el Consejo interuniversitario Nacional (CIN) como lo fue en materia cultural. Si bien Jozami integra y es reconocido como parte del bloque peronista, en los últimos años no participó de los plenarios. No se espera –reconocen en los claustros de Tres de Febrero- que eso se modifique con la asunción de Kaufmann, votado por unanimidad por 31 integrantes en la asamblea llevada a cabo en diciembre pasado y con mandato hasta marzo de 2027.

Jozami, cercano al fallecido operador peronista Juan Carlos Mazzón, seguirá ejerciendo –aseguran en su entorno- sus roles universitarios, sobre todo para la gestión financiera y cultural, pero siempre con una mirada puesta en la política.