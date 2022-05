El rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Arnaldo Medina, es parte de la conducción del peronismo de Florencio Varela, defiende el trabajo de las intendencias de la provincia de Buenos Aires y, aunque cree que es pronto para hablar de candidaturas para 2023, dice que es tan “legítimo” que el gobernador bonaerense Axel Kicillof quiera la reelección como que “otro compañero” quiera sumarse a esa disputa electoral.

Integrante del equipo de Salud del gobierno bonaerense de Felipe Solá y director e impulsor del Hospital El Cruce de Florencio Varela, Medina fue secretario de Calidad del Ministerio de Salud de la Nación hasta diciembre pasado, cuando asumió como responsable de la casa de altos estudios ubicada en la avenida Calchaquí al 6200. Médico y especialista en Salud Pública, oriundo de Río Negro, se define cercano a los jefes comunales y asegura que en el Frente de Todos (FdT) hay que “pensar, desde las diferencias, un proyecto superador” para saldar la interna sin fin que se profundiza día tras día. En esa línea, sostiene que las primarias no alcanzan para resolver los conflictos de fondo. "Si no hay proyecto que nos englobe a todos, las PASO no sirven de nada", señala.

Medina es cercano al exintendente de Varela y actual diputado nacional Julio Pereyra, lo acompañó en la Federación Argentina de Municipios (FAM), asesorándolo en el área de Salud, “siempre compartiendo la idea del municipalismo y desarrollo local”, explica en una charla con Letra P en su oficina ubicada en el primer piso de la UNAJ. Por la casa de altos estudios que tuvo como primer rector a Ernesto Villanueva, pasan cerca de 30.000 estudiantes y más del 60% estudia carreras de Ciencias de la Salud.

-Villanueva le dijo a Letra P que la UNAJ es una victoria de la clase política de Varela. ¿Cómo está su relación con él?

-Muy bien. Antes de ser rector, venía trabajando como vice de Ernesto. Esta es una gestión de continuidad. Tenemos un vínculo de trabajo de muchos años compartiendo ideas para el territorio con la política de Varela y de Berazategui. Milito en el espacio político que conduce el municipio, fui candidato a primer concejal del actual intendente Andrés Watson y estoy en uso de licencia. Formo parte de la conducción del peronismo en Florencio Varela.

-¿Cuál es su lectura sobre la interna en el oficialismo?

-En el nivel en el que estamos, más territorial y local, yo acompaño a Julio (Pereyra) y a Andrés (Watson). Nuestra contribución es mantener la unidad. La tarea de Julio es buscar que en otros estamentos prime la racionalidad y el sentido común para pensar un proyecto que nos incluya a todos para transformar el país. No puedo opinar ni incidir en dificultades que están en el alto nivel político. Algunas, ni las conozco, ni me siento en condiciones de tener una opinión definitiva.

Medina en su despacho de la UNAJ, en diálogo con Letra P

-¿Las internas pueden ordenar el debate en el FdT?

-Tiene que haber acuerdos políticos y un consenso respecto a un proyecto. Si no hay proyecto compartido que englobe a todos, las internas no sirven para nada.

-Usted trabaja cerca de las intendencias, ¿fueron decisivas en el repunte del peronismo entre las PASO y las elecciones generales de 2021?

-Sí. Estoy en el espacio político de los intendentes, me muevo ahí, con Martín Insaurralde, con intendentes de la Tercera sección, con algunos compañeros exintendentes que están en el Gabinete como Gabriel Katopodis, Jorge Ferraressi y Juan Zabaleta. Hubo una contribución muy grande de los intendentes. No digo que fue la única, pero hubo un repunte desde los territorios.

-¿Kicillof debe ir por la reelección?

-Es lógico que piense en dos mandatos. Si uno quiere transformar las estructuras y cambiar los sistemas de gobernanzas, un mandato es poco. Es legítimo que quiera. ¿Por qué no? Igualmente, es muy prematuro hablar de candidaturas. Hay que esperar. Para el conjunto del FdT es temprano para hablar de candidaturas. Se ha planteado el tema de las PASO, es legítimo que él quiera y que otro compañero también quiera disputar.

-La universidad fue inaugurada por Cristina Fernández el 17 de noviembre de 2010, el día de la militancia, ¿cómo es la vida política de la institución?

-Hay mucha vida política, mucho debate. Es una universidad con la impronta de Villanueva y se ha construido con mucha participación. Nosotros nos definimos como una comunidad organizada, pero no pensada como que es todo color de rosa y vamos todos de la mano. La comunidad es una forma de resolver los conflictos y tiene que tener debates y maneras de dirimir los conflictos naturales que existen dentro de la comunidad. El símbolo de esto fue el abrazo a la universidad, el 13 de agosto de 2018, cuando contamos con el acompañamiento de 30.000 personas en un momento muy difícil y no llegábamos a pagar los sueldos. Era una crisis terminal y no teníamos ningún tipo de respuesta oficial.

-Si piensa en un cargo de gestión máximo, en qué ámbito se siente más cómodo: ¿salud o educación?

-Ser rector es un cargo máximo. Soy respetuoso de los proyectos, no todas las personas son las indicadas para todos los proyectos. Yo asumiría cualquier cargo si el proyecto me enamora.