Freestyle JxC: Macri y Morales cantaron sus diferencias en Santa Fe

SANTA FE (Corresponsalía) Santa Fe se convirtió el jueves pasado en el ring para la riña de gallos que enfrentó a dos patriarcas de JxC, el radical Gerardo Morales y el expresidente Mauricio Macri, que visitaron la provincia en simultáneo pero se mantuvieron a 140 kilómetros de distancia uno de otro: el diseño de las agendas les dio impacto sin roce. El gobernador de Jujuy arrancó la gira en la ciudad capital, donde protagonizó una conferencia de prensa con figuras de la dirigencia radical, casi a la misma hora en la que el halcón PRO aterrizó en Rosario junto al exfutbolista Martín Palermo. Cada uno con su narrativa y diferencias de registro, pero con un mismo objetivo: agitar las aguas de la carrera presidencial 2023.

La doble visita expuso las diferencias profundas en la vida interna de la coalición, que no se recupera del impacto de la granada de mano que lanzó Elisa Carrio. Para el norteño, la acusación de la jefa de la Coalición Cívica, que denunció connivencia política entre celebridades de JxC y el superministro todista Sergio Massa, fue un tema central al hablar de la construcción de la alianza. En Santa Fe, ratificó lo que había dicho en Buenos Aires: ya no está dispuesto a dejar pasar ese tipo de declaraciones ensordecedoras. Macri, en cambio, esquivó las preguntas sobre la lengua filosa de Carrió y, como contó Letra P, dijo que su norte es “construir futuro”.

La elección discursiva de cada uno mostró que la posibilidad de un acercamiento de posiciones hoy es remota. La tensión entre ambos dirigentes lleva meses y suma voltaje cada vez que una pieza se mueve en el tablero. Mientras el presidente de la UCR recorre las provincias y hace valer ese despliegue territorial que aportaron a la coalición y su propia condición de ejecutivo en actividad, Macri le recuerda que él fue el fundador del partido amarillo y que ya portó la banda y el bastón presidencial.

Morales tuvo actividades en Santa Fe con figuras de la UCR, el PRO y CREO, el partido del intendente rosarino, Pablo Javkin, con quien también estuvo, y este viernes irá a Venado Tuerto. Hubo firma de convenios con la Universidad Nacional del Litoral, tendió lazos con la empresa local de biocombustibles Bioceres y participó de un Foro de Políticas Sociales que tuvo como eje central la discusión sobre cómo administrar y controlar la asistencia social en el país.

“Con relación a los dichos de Lilita, ese no es el camino. Tenemos que consolidar JxC, no está bien que se hable mal ni se siembre sospecha de JxC. El adversario no está acá adentro, sino en el Frente de Todos, que puso al país al borde del abismo (…) No hay ningún planteo de incorporar a Massa a JxC. Hay un sector del peronismo republicano que forma parte de nuestro espacio y, si podemos incorporar a sectores del socialismo y otros espacios provinciales con esa mirada, ese es el camino que habrá que trabajar”, expresó el jefe del Comité Nacional de la UCR.

Esas frases fueron sustanciales para la oposición local, que tiene a la tropa correligionaria debatiendo si avanza hacia un frente de frentes y suma nuevos socios o se repliega en JxC. El titular de la UCR a nivel nacional avaló la estrategia del Comité provincial y recomendó avanzar en un armado opositor amplio.

El expresidente, en cambio, tuvo una agenda más dirigida al mundillo cambiemista. Disertó en el congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y, antes, en la Fundación Libertad, un think tank conservador de histórico apoyo a su espacio. Allí dijo que volverá a expresarse en los medios “en unas semanas” y se refirió elípticamente a la discusión que agitó Carrió con la frase “cuidemos la energía para construir, no para cosas que generen disrupción".

En ambas giras, las conexiones políticas y la construcción de poder se entrelazaron. Ambos entienden que no tienen margen para romper con el otro, pero no dudaron en marcarse la cancha.